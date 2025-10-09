Divat
Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján
Egy jól megválasztott fehérnemű olyan magabiztosságot tud adni, ami a mindennapokban olyan nagy löketet ad, hogy úgy érzed bármire képes vagy. Lehet, hogy csak egy meetingre készülsz, vagy éppen egy randira sietsz, de a megfelelő fehérneműben egyszerűen más lesz a kisugárzásod. A fehérnemű az igazi titkos fegyver, ha pedig a horoszkópod energiájához passzolót választasz, minden megváltozik. Érdemes hallgatni az univerzumra, mert tudja, hogy hogyan hozhatod ki magadból a legjobb éned. Így pedig nemcsak gyönyörűnek érzed majd magad, hanem teljes összhangban is leszel önmagaddal is.
Na de lássuk is...
Kos
Energikus, szenvedélyes és mindig tele lendülettel, ez jellemez téged. Nem szeretsz túl sok időt vacillálni, így a fehérneműidnek praktikusnak, ugyanakkor ütősnek kell lenniük. A sportos, pántos melltartók, erőteljes színekkel kiegészítve, például pirossal, tökéletesek neked.
Bika
Imádod, ha a bőrödet finom selyem vagy szatén simogatja. A földszínek, mély barnák és a gazdag bordók különösen jól állnak neked. Mindemellett olyan darabokat válassz, amelyek egyszerre kényelmesek és elegánsak.
Ikrek
A csillagjegyek kaméleonja vagy, aki mindig valami változatosságra vágyik. Egyik nap csipkés és romantikus, másnap színes és vidám darabokat keresel. Az Ikreknek jól állnak a mintás, pöttyös és csíkos darabok, de a vibráló színek is. Nem baj, ha a szekrényedben mindenféle stílusból lapul egy kicsi, pont ez a játékosság adja az igazi vonzerődet.
A további horoszkópokért, pedig lesd meg a legelső digitális lapszámunkat itt!
Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatjuk első digitális lapszámunkat, a Pink October Issue-t, amely nemcsak inspirálni szeretne, hanem egy fontos ügyre is felhívja a figyelmet: a nők egészségére és a mellrák elleni küzdelemre.
ITT tudod elolvasni az egész cikket!
