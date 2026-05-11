Ez az ékszer passzol hozzád a legtökéletesebben a horoszkópod szerint
Forrás: Ayman-Alakhras/Getty Images
A születésünk pillanata örökre meghatároz minket: ez a dátum, az asztrológiai képletünk nemcsak a személyiségünkről, a küldetésünkről, hanem a kapcsolatainkról is árulkodik – sőt, a csillagjegyünk befolyással lehet az ízlésünkre is, például a divatot illetően.
Szóval, ha éppen azt fontolgatod, hogy beszerzel egy, a hozzád legjobban passzoló ékszert, akkor ne bízd a véletlenre a választást – hanem használd ki az alkalmat arra, hogy ezzel a kiegészítővel is ünnepeld az egyéniséged!
Ne a trendek alapján dönts, inkább vedd figyelembe, hogy milyen ékszerek testesíthetik meg leginkább a személyiséged, amihez a horoszkópod szuper kiindulópont lehet! Hidd el, minél kifejezőbb egy kiegészítő, annál több önbizalmat kölcsönöz neked!
De mielőtt elárulnánk neked, milyen ékszer illik a legtökéletesebben a csillagjegyedhez, megosztanánk veled egy szuper hírt: jönnek a JOY-NAPOK!
Már csak párat kell aludni és május 14-17. között ismét JOY-NAPOK! Végre itt az évnek azon szakasza, amikor kedvezményesen szerezheted be a kiszemelt kedvenceidet, igen, a csillagjegyedhez legjobban passzoló ékszert is. A legújabb W. KRUK kiegészítődet például most 20% kedvezménnyel vásárolhatod meg!
Egy a skála egyébként rendkívül széles: a sokszínű kuponkínálat által akár 50% kedvezménnyel is tudsz vásárolni, ráadásul több mint 1000 üzletben és online is. Csekkold a kuponokat IDE kattintva!
Kos
A Kosok energikusak, merészek és kalandvágyóak, szóval egyértelműen feltűnő ékszerek illenek hozzájuk – például olyanok, amelyeket tüzes személyiségüket kifejező drágakő, mondjuk rubin díszít.
Bika
A Bikáknak a stabilitás és az érzékiség is a lételeme – ezt olyan természetes, időtlen eleganciát tükröző ékszerek fejeznek ki a leginkább, amelyek közben végtelenül bájosak is (mondjuk a rózsakvarcot rejtő modellek) – viszont számít nekik a minőség is, mert a kiegészítőkkel is hosszútávra terveznek.
Ikrek
Az Ikrek jegyűek vágynak a változatosságra, játékosság jellemzi őket, szóval olyan ékszert kell választaniuk, amelyeket többféleképpen kombinálhatnak: mint például egy nyaklánc vagy egy karkötő, amin cserélgetheted a charmokat - a hangulatodtól függően.
Rák
A Rákok az állatöv legérzelmesebb, legálmodozóbb jegyei közé tartoznak: így mindenképpen olyan ékszert kell keresniük, amelyben megjelenik a kék egy lágy árnyalata. Tudjuk, általában másokról szeretsz gondoskodni, de igenis jár neked is a törődés - például egy hozzád illő kiegészítő formájában.
Oroszlán
Az Oroszlánok magabiztos és elbűvölőek, ráadásul imádják a reflektorfényt, néha kicsit teátrálisak is, szóval a visszafogott ékszereket nem nekik találták ki. Válassz olyat, amivel kitűnhetsz a tömegből!
Szűz
A Szűz jegyben születtek stílusa egyszerű, letisztult, mégis tökéletes – az ezüst ékszerek, a minimalista gyűrűk tökéletesítik a megjelenésüket. Nálunk nem a feltűnés a cél, hanem az elegancia!
Mérleg
A Mérleg jegyűek végtelenül romantikus, harmonikus személyek, akik mindig az egyensúlyra törekszenek – például a megjelenésükben is. Találd meg azt az ékszert, ami ezt a békét fejezi ki neked, és azonnal beleszeretsz!
Skorpió
A Skorpiók kifejezetten rejtélyesek, intenzív hatással vannak másokra – ezért a drámai, merész és szokatlan ékszereket nekik találták ki, például azokat, amelyekben a kék és a zöld árnyalatai megjelennek - vagy akár a fekete is.
Nyilas
A Nyilasok kíváncsi és kalandvágyó természetűek: nekik egyedi ékszerekre vannak szükségük, élénk színekre, amelyek felébresztik bennük a spontaneitást és az utazás iránti vágyat.
Bak
A Bakok fegyelmezettek, ragaszkodnak a hagyományokhoz, ezért megbízható, letisztult darabokat keresnek, amelyek a mindennapokban elkísérik őket és tényleg bármihez viselhetik azokat.
Vízöntő
A Vízöntők találékonyak és nem félnek letérni a megszokott utakról, ha kell, bátran igent mondanak az ismeretlenre – ezt egy olyan ékszer szimbolizálja a legjobban, ami maga is eltér az átlagostól.
Halak
A Halak hihetetlenül álmodozó természetek, már-már éteri ékszerek fejezik ki őket a legjobban – olyan gyöngyökkel díszített darabok, amelyek a saját tündérmeséjük főszereplőjévé teszi őket.
