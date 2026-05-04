Így stylingold a sneakereket tavasszal, hogy a végeredmény sikkes legyen

Bessenyei Viktória
2026. május 4.

Plusz három tippet is adunk, hogyha még sikkesebb lennél.
A cikk támogatója az Answear

Sokan bajban vannak, amikor sneakert kell felkapni, mert annyira nehéz sikkesen stylingolni. Pedig a probléma ritkán magával a cipővel van. Sokkal inkább azzal, hogy a sneaker egy átmeneti darab: egyszerre sportos és hétköznapi, pont ezért könnyen elbillen az outfit egy túl laza irányba. A sikkes hatás viszont éppen azon múlik, hogyan tudod ezt az egyensúlyt megtartani.

Az első dolog, amit meg kell értened, hogy a sneaker önmagában nem sportos. A styling teszi azzá. Ha simán farmerral veszed fel, akkor nyilván sportos lesz az összkép, viszont hogyha választasz hozzá egy blézert is és egy kis táskát, akkor máris teljesen más a vibe. Sokkal sikkesebb és kifinomultabb lesz már így a hatás.

De nézzük, hogyan stylingold őket!

Inspirációinkat az Answear.hu webáruház kínálatából merítettük.

Fehér sneaker

Bátran vedd fel szoknyával vagy ruhával! Egy egyszínű sneakerrel iszonyat könnyű dolgod van. Szó szerint bármivel párosíthatod, felveheted egy farmerrel, blézerrel és egy kis táskával. De ha még elegánsabb szeretnél lenni, akkor válassz hozzá egy most nagyon trendi pöttyös szoknyát és egy lenge blúzt. Hipp-hopp kész a sikkes párizsi hatás.
Ha pedig egy színes sneakerre ruháztál be, akkor érdemes egyszínű ruhákkal párosítanod. Ez lehet például egy letisztult, fehér egyberuha, amit pedig pluszban feldobhatsz egy kis táskával és egy kendővel.

Retro sneakerek

Az elmúlt pár évben óriási sikerük volt a retro apuka cipőnek. És bármennyire is sportosnak néz ki ez a darab, ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ne hordhatnád csinos ruhadarabokkal. A szatén szoknyákkal például kifejezetten jól működnek. De sok esetben szoknyára sincs szükséged, hogy sikkes legyél. Párosítsd egy elegánsabb nadrággal, fehér toppal és kapj fel hozzá még egy inget plusz réteg gyanánt. Egyszerű, de mégis nagyszerű.

Chunky sneakerek

Ezekkel a darabokkal meglepően könnyű elrontani az összhatást. Ha minden elem oversized, vastag és „nehéz”, akkor az outfit egyszerűen elveszíti a könnyedségét, és optikailag is aránytalannak hat. Éppen ezért kulcsfontosságú az egyensúly megteremtése.
A chunky sneaker mellé érdemes letisztultabb darabokat választani. Egy testhezállóbb felső, egy jól szabott kabát vagy egy strukturált blézer segít kiegyensúlyozni a sziluettet és azonnal rendezettebbé teszi a megjelenést.
Szélesebb szabású nadrágok esetében általában egy visszafogottabb, minimalista sneaker működik jobban, mert nem terheli túl az alsó részt. Ezzel szemben egy szűkebb nadrág vagy leggings mellett bátran választhatsz egy karakteresebb, vastag talpú modellt.

Zokni

Van azonban egy apró részlet, ami sokkal többet számít, mint elsőre gondolnád: a zokni. A rejtett, láthatatlan, titok zoknik ideje egyértelműen lejárt. A jelenlegi trendek szerint jobb ha látható a zokni. A legjobb választás egy fehér, bordázott, sportos hatású darab, ami egyfajta tenisz zokni hangulatot hoz be a szettbe, és meglepően sokat hozzáad az összképhez.

3 gyors hack, ha még sikkesebb lennél:

A nadrág hossza igen is számít

Ha nem jó a hossza, az egész outfit elveszíti a tartását, ha viszont pont a cipő fölött végződik, sokkal tisztább és kifinomultabb lesz a hatás.

A cipőd mindig legyen tiszta

Ez alap, de meglepően sokan nem figyelnek rá. Egy koszos cipő sokat tud rontani az egész szetted összképén.

Mindig legyen egy “elevated” darab az outfitedben

Egy jó táska, egy stukturált blézer, egy minőségibb napszemüveg… valami, ami kicsit különlegessé teszi az stetted.

