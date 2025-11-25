Szépség
Öltözz úgy, mint egy stylist! Így kombináld stílusosan a farmer felsődet télen
Forrás: Getty Images
10 vicces, egyben lesújtó pillanat, amikor az emberek rájöttek, hogy többé már nem fiatalok
Van az a nap, amikor az ember még lazán vállat von a születésnapjai felett, és azt mondja: Ugyan már, ez csak egy szám.
Életmód
Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni
"Éjjel folyton WC-re jártam, amikor végre orvoshoz mentem, nem hittem el, mi áll a háttérben"
Adél történetét mindenkinek érdemes elolvasni, mert egyetlen semmiségnek tűnő előjelből derült ki, hogy gyógyszerre van szüksége.
Vilmos hatalmasat csalt, amit egy kamera is rögzített: Katalin is ott volt
A walesi hercegi pár ritkán enged meg magának olyan pillanatot a nyilvánosság előtt, amely a királyi protokoll szerint túlságosan bensőségesnek számítana.
9 koncert és album, ami miatt már nagyon várjuk a telet
A fesztiválszezonra még sokat kell várni, tudjuk jól, de szerencsére a kedvenc előadóidat az év leghidegebb hónapjaiban is hallhatod élőben, meg új lemezekkel is készülnek.
Napi horoszkóp november 24.: az Ikrek szerencsenapra ébrednek, a Mérlegek az önállóságukat bizonyíthatják
A hét első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
Napi horoszkóp november 25.: az Oroszlánok felelősségteljes megbízást kapnak, a Vízöntőknek nagyszabású terveik vannak
A mai nap is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a keddi horoszkópra!
A farmering viselését nem mindig egyszerű elsajátítani, kicsit kísérletezni kell vele. Miért? A farmerek és a farmer szoknyák világában mind otthonosan mozgunk, de amikor ez a jól ismert kék anyag máshol bukkan fel, főleg felsők formájában, már trükkösebb a helyzet. Pedig érdemes foglalkozni vele, hiszen a tél egyik legnagyobb trendje.
Sokan talán csak western stílushoz, cowboyos hangulathoz kötik a farmeringet, ami érthető, de ez egyáltalán nincs így. A klasszikus szabású farmeringek meglepően elegáns hatást keltenek, ha szabott farmernadrággal vagy bőr nadrággal viseled őket. Sőt, hidegebb napokon egy farmerdzseki is működhet ing helyett, így a rétegezés igazán egyszerű.
Ha szeretnéd tudni, hogyan hord, hogy mindig divatos legyél, akkor katt a galériára!
Hogy tetszett a cikk?
Szépség
Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának
Életmód
Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni
Promóciók
A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk
5 apró szokás, amit a boldog párok minden este betartanak: te is könnyen bevezetheted ezeket
Bizonyosan neked is ismerős a helyzet: hazaérsz a munkából, már sötét van, fáradt vagy, leszívott a nap, az e-mailek, a meetingek, és az egyetlen, amire még energiád van, hogy egy komfortsorozatot bekapcsolj, vagy olvass, majd álomba merülj. Nos, nem vagy egyedül a problémával. Azonban, ha párkapcsolatban élsz, nem teheted meg, hogy elhanyagold a partneredet; sőt, törődni kell a kapcsolatoddal minden este, bármennyire is fáradt vagy. Az alábbiakban eláruljuk, hogy azok, akik igazán boldog párkapcsolatban vannak, mit csinálnak minden este.
8 karácsonyi film a Netflixen, amit muszáj megnézned a következő időszakban
A december valahogy mindig azt hozza magával, hogy az ember esténként bekuckózik, és rányom a Netflixen egy jó kis ünnepi filmre.
Összetörjük a gyerekkorodat: 7 sokkolóan szomorú tény az Óz, a csodák csodája című filmről, amit nem fogsz tudni feldolgozni
Az 1939-ben bemutatott film mára klasszikussá vált, de a színészek súlyos árat fizettek érte, különösen Judy Garland, aki Dorothy piros cipőjébe bújt.
Vilmos hatalmasat csalt, amit egy kamera is rögzített: Katalin is ott volt
A walesi hercegi pár ritkán enged meg magának olyan pillanatot a nyilvánosság előtt, amely a királyi protokoll szerint túlságosan bensőségesnek számítana.
Napi horoszkóp november 25.: az Oroszlánok felelősségteljes megbízást kapnak, a Vízöntőknek nagyszabású terveik vannak
A mai nap is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a keddi horoszkópra!
10 vicces, egyben lesújtó pillanat, amikor az emberek rájöttek, hogy többé már nem fiatalok
Van az a nap, amikor az ember még lazán vállat von a születésnapjai felett, és azt mondja: Ugyan már, ez csak egy szám.