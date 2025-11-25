Horoszkóp
Öltözz úgy, mint egy stylist! Így kombináld stílusosan a farmer felsődet télen

Bessenyei Viktória
Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Utoljára frissült: 2025. november 24. 17:22

Forrás: Getty Images

Öltözz úgy, mint egy stylist! Így kombináld stílusosan a farmer felsődet télen
Mutatunk pár szuper szettet, amit te is könnyen felkaphatsz!
A farmering viselését nem mindig egyszerű elsajátítani, kicsit kísérletezni kell vele. Miért? A farmerek és a farmer szoknyák világában mind otthonosan mozgunk, de amikor ez a jól ismert kék anyag máshol bukkan fel, főleg felsők formájában, már trükkösebb a helyzet. Pedig érdemes foglalkozni vele, hiszen a tél egyik legnagyobb trendje.

Sokan talán csak western stílushoz, cowboyos hangulathoz kötik a farmeringet, ami érthető, de ez egyáltalán nincs így. A klasszikus szabású farmeringek meglepően elegáns hatást keltenek, ha szabott farmernadrággal vagy bőr nadrággal viseled őket. Sőt, hidegebb napokon egy farmerdzseki is működhet ing helyett, így a rétegezés igazán egyszerű.

Ha szeretnéd tudni, hogyan hord, hogy mindig divatos legyél, akkor katt a galériára!

