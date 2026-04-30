Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Divat

Ideje beszerezni a kedvenc fürdőruhád! Mutatjuk a legmenőbbeket idén nyárra

#Bikini
#nyár
#Divatbemutató
#Fürdőruha
#Tezenis
Bessenyei Viktória
Mutasd a cikkeit

Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Divat
Utoljára frissült: 2026. április 30. 18:23

Forrás: Tezenis

A nap cikke

Napi horoszkóp április 30.: a Bakok hibát követnek el, a Halak fontos döntést hoznak

A hét második felében napján is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!

Promóciók

Facebook
Twitter
Pinterest
Ezek kötelező darabok lesznek a vízpart mellé!

A Tezenis által meghívást kaptam a legújabb kollekció bemutatójukra, ahol az idei legfrissebb fürdőruhák kerültek bemutatásra. Az esemény helyszíne pedig az olasz romantika egyik ikonikus városa, Verona volt.

A helyszínválasztás tökéletesen tükrözte a kollekció hangulatát. Verona könnyed, napsütötte utcái és mesés épületei, pont azt a nyári hangulatot hozta, amit a fürdőruhák is. A bemutató maga sem volt egy átlagos prezentáció, a show közben több produkciót is megnézhettünk, miközben a fürdőruhák végig a figyelem középpontjában maradtak.

Kép
forrás: Tezenis

Na de lássuk a fürdőruhákat!

A 2026-os kollekció a természetes tájakból merít inspirációt. A színvilág meleg, napfényes árnyalatokra épül, amelyeket különleges, a háromdimenziós textúrák, ráncos, bordázott anyagok tesznek még izgalmasabbá. Megjelennek még a finoman csillogó anyagok is - például a fényvisszaverősek, de a klasszikus fazonokról sem kell lemondani: a megszokott háromszög alakú felső még mindig divatban marad, mint ahogy a merevítős is. A minták is hódítanak idén, az iszonyat trendi pöttyös nem megy sehova, de nyugi, az állatminta sem, ami viszont újdonság az idei divatban, hogy a cikk-cakk minta is újra szerepet kap.

Kép
forrás: Tezenis
Kép
forrás: Tezenis

Van pár szín is, amelyek a vízpart mellett tuti megtalálhatóak lesznek. Ilyen az olívazöld, a lila, a királykék, a barna és a rózsaszín. Dehát érthető is, ezek az árnyalatok tökéletesen beleillenek a vibráló nyárba, ami ránk vár idén is.

Külön érdekesség volt, hogy a divatbemutatóra érkező vendégek közül sokan maguk is fürdőruhában jelentek meg, ami még inkább megmutatta a kollekció sokoldalúságát. Jól látszott, hogy ezek a darabok nem csupán a vízpartra készültek. Egy-egy ügyesen megválasztott kiegészítővel vagy rétegezéssel akár fesztiválokon vagy különleges eseményeken is simán megállják a helyüket.

Ha pedig érdekel még több bikini, akkor katt a galériára!

Galéria / 6 kép

Ideje beszerezni a kedvenc fürdőruhád! Mutatjuk a legmenőbbeket idén nyárra

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Kép
Kép
Kép
Kép
Kép
Kép
