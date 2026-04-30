Ideje beszerezni a kedvenc fürdőruhád! Mutatjuk a legmenőbbeket idén nyárra

A Tezenis által meghívást kaptam a legújabb kollekció bemutatójukra, ahol az idei legfrissebb fürdőruhák kerültek bemutatásra. Az esemény helyszíne pedig az olasz romantika egyik ikonikus városa, Verona volt.

A helyszínválasztás tökéletesen tükrözte a kollekció hangulatát. Verona könnyed, napsütötte utcái és mesés épületei, pont azt a nyári hangulatot hozta, amit a fürdőruhák is. A bemutató maga sem volt egy átlagos prezentáció, a show közben több produkciót is megnézhettünk, miközben a fürdőruhák végig a figyelem középpontjában maradtak.

Na de lássuk a fürdőruhákat!

A 2026-os kollekció a természetes tájakból merít inspirációt. A színvilág meleg, napfényes árnyalatokra épül, amelyeket különleges, a háromdimenziós textúrák, ráncos, bordázott anyagok tesznek még izgalmasabbá. Megjelennek még a finoman csillogó anyagok is - például a fényvisszaverősek, de a klasszikus fazonokról sem kell lemondani: a megszokott háromszög alakú felső még mindig divatban marad, mint ahogy a merevítős is. A minták is hódítanak idén, az iszonyat trendi pöttyös nem megy sehova, de nyugi, az állatminta sem, ami viszont újdonság az idei divatban, hogy a cikk-cakk minta is újra szerepet kap.

Van pár szín is, amelyek a vízpart mellett tuti megtalálhatóak lesznek. Ilyen az olívazöld, a lila, a királykék, a barna és a rózsaszín. Dehát érthető is, ezek az árnyalatok tökéletesen beleillenek a vibráló nyárba, ami ránk vár idén is.

Külön érdekesség volt, hogy a divatbemutatóra érkező vendégek közül sokan maguk is fürdőruhában jelentek meg, ami még inkább megmutatta a kollekció sokoldalúságát. Jól látszott, hogy ezek a darabok nem csupán a vízpartra készültek. Egy-egy ügyesen megválasztott kiegészítővel vagy rétegezéssel akár fesztiválokon vagy különleges eseményeken is simán megállják a helyüket.

