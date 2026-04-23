Hosszú ujjú a rövid ujjú alá?! Naná! Ez a legújabb trend a divatimádók körében

Egy valamire nem számítottunk 2026-ban, mégpedig arra, hogy a rétegezett pólók idén tavasszal divatba jönnek! Ez a trend a 90-es évek ihlette divatot hozza vissza, mint amikor a fehér pólóra, fekete vagy bármilyen kontrasztos pólót húztunk. De a 2000-es évek eleje is hasonló volt, amikor a hosszú ujjú felsők fölé vettünk zenekaros pólókat, akárcsak Avril Lavigne. Na hát pontosan ez a trend jött most el 2026-ban.

Elsőre talán egyszerűnek hangzik, de imádjuk ezt a stílustrükköt, mert könnyedén feldobja az outfiteket. Szinte semmi erőfeszítést nem igényel, egyszerűen csak két felsőt kell egymásra rétegezni. Így könnyen egy hétköznapi szettből karakteres összeállítás lesz.

Többféleképpen is stylingolhatod ezt a trendet. Hordhatod akár úgy, hogy csak egy egyszínű hosszú ujjút veszel fel, amire szintén egy sima pólót párosítasz. Akár csak Rachel Green tette a Jóbarátokban. De megpróbálhatod azt is, hogy egy csíkos hosszú ujjút választasz alapnak, így sokkal vidámabb lehet a végeredmény. Sőt a szabásokkal is játszhatsz, ez a trend jól mutat szűk és bő pólókkal is. A lényeg, hogy a felső póló mindig ugyanolyan bő vagy bővebb legyen, mint az alsó réteg.

Ha mindkét felsőnél ugyanazt a színvilágot tartod, az is adhat egy különleges pluszt az összképhez. Ezzel szemben két eltérő színű felső rétegezése merészebb hatást kelt. Ne félj mintákat és textúrákat is bevinni, a csipkés réteg is nagyon jó választás lehet.

Adj hozzá néhány kiegészítőt és máris még extrábbá tetted a szettedet. Párosíthatod farmerral, ha igazán laza, könnyed hangulatot erősíti, de ez a réteges póló páros nem csak farmerrel működik. Próbáld ki bátran elegánsabb nadrággal vagy szoknyával.

