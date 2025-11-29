Horoszkóp
Így viseld most a szezon legmenőbb kabátját, amiért a sztárok is sorban állnak

Bessenyei Viktória
Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Divat, Trend
Utoljára frissült: 2025. november 27. 17:21

Forrás: Getty Images

Így viseld most a szezon legmenőbb kabátját, amiért a sztárok is sorban állnak
Jenna Ortega is ilyen dzsekiben jelent meg egy divatbemutatón, és azóta mindenki ezt a felsőt akarja magának.

Az elmúlt egy évben az interneten szinte nem is lehetett kikerülni ezt a katonás hangulatú kabátfazont. Az viszont tévhit, hogy csak katonák vagy fúvós zenekari tagok viselik mostanában, hiszen már a sztárok is beálltak a sorba. Ez a típusú kabát eredetileg a napóleoni háborúk huszárezredeinek egyenruhájaként funkcionált, később azonban szorosan összekapcsolódott a zenei világgal. A 60-as évek végén például a Beatles tagjai is szívesen viselték. De talán akivel leginkább összeforrt ez a darab, az nem más mint Michael Jackson.

Ősszel Jenna Ortega is egy ilyen stílusú kabátot viselt a Dior divatbemutatóján és mindenki odáig volt érte, az összkép annyira dögös volt. A farmer miniszoknya és a hegyes orrú fekete magassarkú ultra menő, de mégis glam hatást is kölcsönöz az egész szettnek. Jenna egy ujjatlan fazont választott, de az összeállítás hosszú ujjú kabáttal is ugyanolyan ütős lenne.

Hogyan viseld?

A military hatású kabát első ránézésre karakteres és erőteljes darab, de pont ez az, ami miatt sokféleképpen variálható. Ha a mindennapokban szeretnéd hordani, elég egy egyszerű farmer-póló kombó és máris kész a lezser, mégis karakteres fitt. Ha elegánsabb irányba mennél, próbáld ki egy fekete garbóval és egy szűk, térdig érő szoknyával.

A karakteres aranygombok és díszítések mellé érdemes visszafogottabb kiegészítőket választani, hogy a kabát maradjon a középpontban. Egy letisztult táska vagy egyszerű arany fülbevaló még pont elég csillogást ad neki. A cipőválasztásnál szintén széles a paletta: lapos talpú csizmával vagány, magassarkúval pedig kimondottan nőies lesz a szett.

