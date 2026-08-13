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Hivatalosan is ez a párizsi nők kedvenc papucsa idén nyáron

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Divat
Utoljára frissült: 2026. augusztus 10. 13:28

Forrás: Getty Images

Hivatalosan is ez a párizsi nők kedvenc papucsa idén nyáron
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Hogyha valami igazán feltűnőre vágysz az idei nyárra, akkor ez a papucs tetszeni fog!

A minap szembejött velünk a TikTokon egy papucs, amit Párizsban majdnem minden sarkon lehet kapni. Igaz, egészen különös kinézetű darabról van szó, első pillantásra pedig valószínűleg nem mindenki érti majd, miért rajonganak érte ennyien. A párizsi nők azonban ismét bebizonyították, hogy egy látszólag egyszerű, már-már hétköznapi kiegészítőből is képesek divatot teremteni. Egyébként egy hálós papucsról van szó, ami leginkább szobapapucsnak néz ki, de mindjárt kivesézzük jobban, hogy mégis miért hordják ezt a lábbelit az utcán.

Ami miatt trendi most

A hálós papucs legnagyobb előnye, hogy könnyű, kényelmes és szellős, így tökéletes választás a forró nyári napokra. Könnyedén fel lehet kapni egy reggeli kávézáshoz, piacozáshoz vagy akár egy hosszabb városi sétához is. Ráadásul egyáltalán nem kell túlgondolni a viselését: éppen attól lesz igazán stílusos, hogy olyan, mintha tulajdonosa különösebb erőfeszítés nélkül állította volna össze a szettjét. Eredetileg a 90-es években volt divatos, méghozzá Kínában, úgyhogy az, hogy hogyan jutott Európába, azon belül is a franciákhoz, az igazán jó kérdés. Mindenesetre úgy tűnik a francia nők tudnak valamit, amit mi még nem.

A párizsi utcákon leggyakrabban bő szárú vászonnadrággal, lenge szoknyával, farmerrel vagy egyszerű nyári ruhával kombinálják. Sokan fonott raffia táskával, napszemüveggel és egy lazán vállra dobott inggel teszik sikessebbé ezt a szobapapucsnak tűnő lábbelit. A végeredmény így kényelmes, természetes és hamisítatlanul franciás. Bár a papucs formája elsőre valóban inkább egy otthoni lábbelire emlékeztet, a hálós anyag és a lapos sarok remekül illeszkedik az utóbbi évek legnagyobb trendjeihez.
A bár a kommentelők egy része azonnal beleszeretett, mások még mindig nem tudják eldönteni, hogy ez tényleg egy zseniális trend vagy csak véletlen tévedt az utcákra.

Egy biztos: a párizsi nők nem félnek az újtól és a különbözőtől. Számukra mindegy, hogy egy adott cipőt, mennyien hordják, ugyanis mindig saját stylingolásukra hallgatnak. A kérdés persze, az, hogy a trend Párizson kívül is meghódítja-e a divatrajongókat. Mivel azonban a balerinacipők, a halászhálós anyagok és a retró papucsok is mind nagyon divatosak most könnyen lehet, hogy hamarosan nálunk is egyre több helyen fogunk velük találkozunk vele.

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