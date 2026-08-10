Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Divat

Hailey Bieber kedvenc hajkiegészítője a nyár abszolút sztárja

#divat
#trend
#kendő
#2000-es évek
#nyári trend
#bandana
#Hailey Bieber
#tupac
#hajkiegészítő
Bessenyei Viktória
Mutasd a cikkeit

Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Divat
Utoljára frissült: 2026. augusztus 4. 09:34

Forrás: Getty Images

Hailey Bieber
A nap cikke

10 green flag, hogy egy férfi tökéletesen bánik veled

Nem mindig a bazi nagy romantikus gesztusok vagy a nagy szerelmi vallomások árulják el, hogy valaki igazán jó társ lesz.

Életmód

Így emeld új szintre a mindennapjaidat a legújabb techújdonságokkal

Van pár készülék, ami teljesen megváltoztathatja az életed!

Életmód

A fesztiválszezonnak még nincs vége: 3 dolog, aminek mindig a táskádban a helye a hőségben!

Ez az év egyik legcsodálatosabb és legszabadabb időszaka, de ha nem vigyázol, sajnos veszélybe is kerülhet az egészséged...

Promóciók

Öt dolog, amit sokan rosszul tudnak az ártalomcsökkentésről és a nikotinpárnáról

Tények és tévhitek: ezt érdemes tudni az ártalomcsökkentésről. A leggyakoribb tévhitek a dohányzásról.

Promóciók

Grandevú Családi Nap 2026 – Egy nap, ahol az autók, a zene és a családi élmények találkoznak

Szeptember 6-án a budapesti Városháza Park ad otthont a Grandevú Családi Napnak, amely egész napos, ingyenes kikapcsolód...
Olvasd el!

Heti horoszkóp augusztus 10-16.: az Ikrek céltudatosan mennek előre, az Oroszlánoknak a problémamegoldó képességükre lehet szükségük

Az előtted álló hét is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!

Olvasd el!

Napi horoszkóp augusztus 10.: a Bikák túlzott magabiztosságukra faraghatnak rá, az Oroszlánok váratlan kiadások miatt bosszankodnak

A hét első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!

Olvasd el!

Sztárok, akik ugyanannyi idősek, pedig első ránézésre biztosan nem gondolnád

Van, aki évtizedek óta változatlannak tűnik, míg mások sokkal idősebbnek vagy fiatalabbnak látszanak a koruknál – ezek a világsztárok mégis ugyanabban az évben születtek.

Olvasd el!

10+1 film- és sorozatjelenet, amit a színészek nem voltak hajlandók leforgatni

Az alábbi színészek közölték: amit a rendező kért, az bizony nekik nem fér bele.

Olvasd el!

A Jackie Kennedy hajtrend visszahozza a 60-as évek sikkes stílusát

A Jackie Kennedy ikonikus megjelenése 2026 egyik legizgalmasabb frizurája lehet.

Facebook
Twitter
Pinterest
És nem csak Hailey kedvence, Britney Spears is előszeretettel hordta!

Minden egyes nyáron azt halljuk, hogy fejbőr védelme miatt elengedhetetlen sapkát húzni, de azért valljuk be, nem mindenki viseli szívesen. Nekik van egy jó hírünk: a kendők 2026-ra óriási trenddé váltak, ráadásul nem is az egyszerű kendők, hanem a bandanák. Eredetileg munkások és cowboyok hordták, de azóta már többször is divatba jött, nem csak cowboyok és munkások között. A 2000-es években például Tupac is előszerettel viselte, emiatt pedig több rap rajongó is rákapott a fejkendőre. Ám 2015-ben újra divatba jött, most viszont már az utcai divat része lett és egészen mostanáig töretlenül divatban is maradt.

Egyébként több híresség is imádja és máig hordja őket, mint például Hailey Bieber, Kendall Jenner, Zoë Kravitz és Britney Spears is. A legjobb benne pedig az, hogy rengetegféleképpen kombinálhatod a szetteddel. Hordhatod Y2K stílusban, akár csak a 2000-es években, de viselheted akár elegánsabb összeállítások részeként is. Kötheted klasszikusan a fejed tetejére, viselheted hajpántként, de akár a copfod köré vagy a nyakadba kötve is remekül mutat. Egy egyszerű fehér pólóval és farmerrel azonnal feldobja a megjelenésedet, egy lenge nyári ruhával kombinálva pedig igazán romantikus hatást kelthet.

Ráadásul nemcsak stílusos, hanem praktikus kiegészítő is. A megfelelően megkötött, sűrű szövésű bandana valamennyire árnyékolhatja a fejbőrt, és segíthet kordában tartani a hajadat a szeles vagy különösen meleg napokon. Erős napsütésben azonban a kendő mellett sem érdemes megfeledkezni a fejbőrre is használható fényvédőről.

Hailey kifejezetten a mintás fazonokat szereti, legtöbbször leopárdmintás darabokat hord, magában vagy baseball sapkával kombinálva. Nyáron szinte minden alkalommal ezután nyúl, a strandra szinte alapkellék, de szívesen viseli a mindennapokban is. Szóval tényleg egy nagyon sokoldalú darab. Miután pedig Hailey Bieber is odáig van érte, ezért természetesen mi is imádjuk! De nem csak emiatt hordják nagyon sokan most.

2026-ban különösen népszerűek a boltok polcain is a mintás, élénk színű darabok, de a fekete, a fehér és a visszafogott földszínek is könnyedén beilleszthetők a hétköznapi ruhatárba. A paisley minta továbbra is igazi klasszikus, míg a virágos, pöttyös változatok a legújabb feltörekvők. A bandana egyik legnagyobb előnye pedig az, hogy nincs szükséged tökéletes frizurára ahhoz, hogy jól álljon. Egészen nyugodtan lehet egy kissé másnapos és zsíros a hajad, hiszen a bandana fedi az egész hajad.

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Életmód

Így emeld új szintre a mindennapjaidat a legújabb techújdonságokkal

Van pár készülék, ami teljesen megváltoztathatja az életed!

Életmód

A fesztiválszezonnak még nincs vége: 3 dolog, aminek mindig a táskádban a helye a hőségben!

Ez az év egyik legcsodálatosabb és legszabadabb időszaka, de ha nem vigyázol, sajnos veszélybe is kerülhet az egészséged...

Promóciók

Öt dolog, amit sokan rosszul tudnak az ártalomcsökkentésről és a nikotinpárnáról

Tények és tévhitek: ezt érdemes tudni az ártalomcsökkentésről. A leggyakoribb tévhitek a dohányzásról.

Promóciók

Grandevú Családi Nap 2026 – Egy nap, ahol az autók, a zene és a családi élmények találkoznak

Szeptember 6-án a budapesti Városháza Park ad otthont a Grandevú Családi Napnak, amely egész napos, ingyenes kikapcsolód...
Kép
Életmód

4 életbevágóan fontos dolog, amit csak azok tudhatnak, akik okostelefon nélkül nőttek fel

A Z-, de főleg az alfa generáció tagjainak már fogalmuk sincs ezekről a dolgokról, pedig szükségük lenne erre a tudásra!

Kép
Szépség

A Jackie Kennedy hajtrend visszahozza a 60-as évek sikkes stílusát

A Jackie Kennedy ikonikus megjelenése 2026 egyik legizgalmasabb frizurája lehet.

Kép
Sztárok

Sztárok, akik ugyanannyi idősek, pedig első ránézésre biztosan nem gondolnád

Van, aki évtizedek óta változatlannak tűnik, míg mások sokkal idősebbnek vagy fiatalabbnak látszanak a koruknál – ezek a világsztárok mégis ugyanabban az évben születtek.

Kép
Sztárok

10+1 film- és sorozatjelenet, amit a színészek nem voltak hajlandók leforgatni

Az alábbi színészek közölték: amit a rendező kért, az bizony nekik nem fér bele.

Kép
Életmód

Napi horoszkóp augusztus 10.: a Bikák túlzott magabiztosságukra faraghatnak rá, az Oroszlánok váratlan kiadások miatt bosszankodnak

A hét első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!

Kép
Életmód

10 green flag, hogy egy férfi tökéletesen bánik veled

Nem mindig a bazi nagy romantikus gesztusok vagy a nagy szerelmi vallomások árulják el, hogy valaki igazán jó társ lesz.