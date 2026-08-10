Hailey Bieber kedvenc hajkiegészítője a nyár abszolút sztárja

Minden egyes nyáron azt halljuk, hogy fejbőr védelme miatt elengedhetetlen sapkát húzni, de azért valljuk be, nem mindenki viseli szívesen. Nekik van egy jó hírünk: a kendők 2026-ra óriási trenddé váltak, ráadásul nem is az egyszerű kendők, hanem a bandanák. Eredetileg munkások és cowboyok hordták, de azóta már többször is divatba jött, nem csak cowboyok és munkások között. A 2000-es években például Tupac is előszerettel viselte, emiatt pedig több rap rajongó is rákapott a fejkendőre. Ám 2015-ben újra divatba jött, most viszont már az utcai divat része lett és egészen mostanáig töretlenül divatban is maradt.

Egyébként több híresség is imádja és máig hordja őket, mint például Hailey Bieber, Kendall Jenner, Zoë Kravitz és Britney Spears is. A legjobb benne pedig az, hogy rengetegféleképpen kombinálhatod a szetteddel. Hordhatod Y2K stílusban, akár csak a 2000-es években, de viselheted akár elegánsabb összeállítások részeként is. Kötheted klasszikusan a fejed tetejére, viselheted hajpántként, de akár a copfod köré vagy a nyakadba kötve is remekül mutat. Egy egyszerű fehér pólóval és farmerrel azonnal feldobja a megjelenésedet, egy lenge nyári ruhával kombinálva pedig igazán romantikus hatást kelthet.

Ráadásul nemcsak stílusos, hanem praktikus kiegészítő is. A megfelelően megkötött, sűrű szövésű bandana valamennyire árnyékolhatja a fejbőrt, és segíthet kordában tartani a hajadat a szeles vagy különösen meleg napokon. Erős napsütésben azonban a kendő mellett sem érdemes megfeledkezni a fejbőrre is használható fényvédőről.

Hailey kifejezetten a mintás fazonokat szereti, legtöbbször leopárdmintás darabokat hord, magában vagy baseball sapkával kombinálva. Nyáron szinte minden alkalommal ezután nyúl, a strandra szinte alapkellék, de szívesen viseli a mindennapokban is. Szóval tényleg egy nagyon sokoldalú darab. Miután pedig Hailey Bieber is odáig van érte, ezért természetesen mi is imádjuk! De nem csak emiatt hordják nagyon sokan most.

2026-ban különösen népszerűek a boltok polcain is a mintás, élénk színű darabok, de a fekete, a fehér és a visszafogott földszínek is könnyedén beilleszthetők a hétköznapi ruhatárba. A paisley minta továbbra is igazi klasszikus, míg a virágos, pöttyös változatok a legújabb feltörekvők. A bandana egyik legnagyobb előnye pedig az, hogy nincs szükséged tökéletes frizurára ahhoz, hogy jól álljon. Egészen nyugodtan lehet egy kissé másnapos és zsíros a hajad, hiszen a bandana fedi az egész hajad.