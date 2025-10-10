Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Egyszer volt, hol nem volt… kislányként alig vártuk, hogy ottalvós bulit rendezhessünk a barátnőinkkel, aztán a mamuszt magassarkú cipőre, a pizsamát a kedvenc bulizós szettünkre cseréltük, és eszünkbe sem jutott otthon maradni, sőt, ha tehettük, hajnalig táncoltunk, és csak napfelkelte után mentünk haza.

Azonban az évek múlásával (na meg a kötelezettségeink, a teendőink számának növekedésével) egyre szívesebben töltjük az estéinket a négy fal között, és a pizsamaparti a BFF-jeinkkel harminc felett gyakran ezerszer csábítóbb programnak tűnik, mint becsekkolni azokra a szórakozóhelyekre, ahol korábban állandó vendégek voltunk.

Pizsamában, pozitívan!

Persze nem árt kimozdulni, azonban NAGYON jól teszed, ha időről időre felkapod a legkényelmesebb, cozy pizsamádat és köntösödet, gyertyákat gyújtasz, a koktélokat forró csokira vagy teára cseréled, aztán áthívod a legjobb barátnőidet egy ottalvós bulira, ugyanis képzeld, ez fantasztikus hatással lehet a mentális egészségetekre.

Kikapcsol titeket, hangulatjavító hatása van, kiszakít a mindennapokból, csökkenti a stressz-szinteteket, szorosabbá fűzheti a kapcsolatotokat, ezenkívül biztonságos teret teremt ahhoz, hogy őszintén kifejezhessük az érzéseinket, bátran merjünk sebezhetőek lenni ebben a támogató közegben – a kutatások szerint az emberek közel 75 százaléka szívesebben nyílik meg informálisa környezetben.

A meghívottak listája már megvan, a dátumot fixáltátok, kitaláltad, melyik kedvenc romkom filmeteket nézitek végig századjára is este folyamán, és a kedvenc egészséges nasi receptjeidet is előkerested? Akkor már csak meg kell találnod azt a cozy szettet, amiben komfortosan érezheted magad a pizsipartidon!

A címlapon Ördög Nóra ragyog, aki őszintén mesél arról, hogyan őrzi meg láthatóságát és önazonosságát nőként, anyaként és közszereplőként: „Nem akarok láthatatlanná válni.” Szavai erőt adnak mindannyiunknak, akik néha elbizonytalanodunk, merünk-e elég bátran élni a saját életünket.

forrás: JOY/Nánási Pál Megjelent a JOY Magazin első digitális lapszáma, a Pink October Issue Ördög Nórával a címlapon.

Ha pizsipartit tartasz a barátnőiddel, töltsétek ki az alábbi tesztet, és kiderül, valójában BFF-ek vagytok-e!

