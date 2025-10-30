Divat
A francia nők csak ezeket a cipőket viselik idén télen
Forrás: Getty Images
3 manikűr, amit a pasik ki nem állhatnak egy nőn - és 3, amit imádnak
Talán észre sem veszed, de a körmeid is üzennek – a férfiak ugyanis nem csak azt érzékelik, mit viselsz, hanem azt is, hogyan viseljük. Vannak manikűrök, amiket szinte univerzálisan elutasítanak, és olyanok is, amiket igazán imádnak.
Promóciók
Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!
Promóciók
Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Életmód
Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is
Életmód
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
A születési dátumodból kiderül, melyik országban éltél előző életedben
A születési napod többet árul el, mint hinnéd: mutatjuk, melyik országban élhettél előző életedben a numerológia szerint.
4 csillagjegy, aki mindenkin átgázol a siker érdekében
Vannak, akik számára a siker nem csupán cél, hanem életforma.
Napi horoszkóp október 30.: az Ikreknek kellemetlen problémát kell megoldaniuk, a Nyilasoknak az átlagnál nehezebb feladattal kell megbirkózniuk
A hét második fele is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a csütörtöki horoszkópra!
Láttad már? Így néz ki Sean Bean ötödik felesége, akit ritkán mutat meg a világnak
Hogy miért láthatjuk olyan ritkán Sean ötödik feleségét, annak egészen meglepő oka van.
Amikor az erőfeszítés nélküli, stílusos téli öltözködésről van szó, a francia nők mindig tudják a mi a tökéletes ruházat. Ez idén sincs másképp, hiszen több kedvenc cipőjük határozza meg nem csak a párizsi divatot, hanem az összes trendet világszerte. Évek óta követjük a francia stílust és amit le tudtunk vonni tanulságnak, az nem más, mint hogy a harmonikus téli cipőkollekció kialakítása során érdemes, úgy gondolkodni, hogy egy cipő több évig is bírja a strapát. A párizsi nők tudják, hogy a legstílusosabb cipők azok, amelyek észrevétlenül illeszkednek egy átgondolt ruhatárba kényelmet és kifinomultságot egyaránt kínálva. Ezek a legnagyobb kedvenceik:
Kocka orrú csizma
A fekete, térdig érő csizma tökéletes, mindenhez illő alapdarab, és ez a 90-es éveket idéző változat még karakteresebb formát kapott, mint eddig. Lenyűgözően mutat, ha farmer vagy ruha alól kandikál ki, de miniszoknyával párosítva is igazán látványos. Ez a fazon bokacsizmában is ugyanolyan hatásos megjelenése van. Hihetetlenül sikkes és időtlen.
Loafer
Köztudott, hogy a loafer cipő egy időtlen alapdarab a ruhatárban, de kevés fazon olyan extra, mint a velúr loafer. Érdemes puha, finom tapintású, földszínekben készült darabokat keresni. Maradhatsz a klasszikus stílusnál vagy kísérletezhetsz a például a vastag talppal, tömbsarkúval vagy a jól ismert fém díszítésessel.
Bőszárú laza csizma
Egy igazi 2000-es évekbeli visszatérő trend: a laza szárú csizma újra hódít. Ma már számos változatban elérhető, a túlméretezett, gyűrött fazonoktól a finomabb, enyhén viselt hatású darabokig. Hordhatod úgy, hogy a nadrágot a csizmába tűröd, de ha hordhatóbb megjelenésre vágysz, párosítsd hosszabb szoknyával vagy ruhával, hogy a csizma éppen hogy csak látszódjon.
Balerina
Az utóbbi években a balerina cipő a francia nők ruhatárának az egyik alapdarabja lett. Igaz vékony talpa miatt nem annyira ideális a hideg időkre, de igenis vannak belőle olyan darabok, amelyek egy fokkal sportosabbak és így jobban is védnek a hidegtől. Ez az a darab, ami miatt gyakran ellenőrizzük az időjárást, mielőtt felvennénk vagy inkább tavaszig el is rajuk a szekrényünk mélyére. De a megoldás csak egy pár vastagabb zokni és egy kissé sportosabb fazonú balerina cipő.
Hogy tetszett a cikk?
Divat
A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered
Promóciók
Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!
Promóciók
Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak
Promóciók
Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Életmód
Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is
Életmód
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
Mit viselj első randin? 4 outfit, ami magabiztosabbá tesz
Ezekkel az outfitekkel nem tudsz mellé lőni és garanatáltan lesz második randi is!
A legidegesítőbb karakterek, amelyekkel a forgatókönyvírók elrontották kedvenc sorozatainkat
Abban általában nem értenek egyet a rajongók, hogy ki a kedvenc szereplőjük egy adott sorozatban, de abban már nagyobb szokott lenni az egyetértés, hogy melyik karaktert hagyták volna ki legszívesebben a történetből. Olyan szereplőket gyűjtöttünk most össze, akikkel eléggé mellé lőttek a forgatókönyvírók.
4 rúzs árnyalat, ami akár 10 évet is öregít rajtad
Vannak árnyalatok, amik többet ártanak, mint használnak – most megmutatjuk, mely körömszíneket érdemes messziről elkerülni, ha nem akarod, hogy a manikűröd visszafelé süljön el.
A születési dátumodból kiderül, melyik országban éltél előző életedben
A születési napod többet árul el, mint hinnéd: mutatjuk, melyik országban élhettél előző életedben a numerológia szerint.
Láttad már? Így néz ki Sean Bean ötödik felesége, akit ritkán mutat meg a világnak
Hogy miért láthatjuk olyan ritkán Sean ötödik feleségét, annak egészen meglepő oka van.
Napi horoszkóp október 30.: az Ikreknek kellemetlen problémát kell megoldaniuk, a Nyilasoknak az átlagnál nehezebb feladattal kell megbirkózniuk
A hét második fele is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a csütörtöki horoszkópra!