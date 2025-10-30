A francia nők csak ezeket a cipőket viselik idén télen

Amikor az erőfeszítés nélküli, stílusos téli öltözködésről van szó, a francia nők mindig tudják a mi a tökéletes ruházat. Ez idén sincs másképp, hiszen több kedvenc cipőjük határozza meg nem csak a párizsi divatot, hanem az összes trendet világszerte. Évek óta követjük a francia stílust és amit le tudtunk vonni tanulságnak, az nem más, mint hogy a harmonikus téli cipőkollekció kialakítása során érdemes, úgy gondolkodni, hogy egy cipő több évig is bírja a strapát. A párizsi nők tudják, hogy a legstílusosabb cipők azok, amelyek észrevétlenül illeszkednek egy átgondolt ruhatárba kényelmet és kifinomultságot egyaránt kínálva. Ezek a legnagyobb kedvenceik:

Kocka orrú csizma

A fekete, térdig érő csizma tökéletes, mindenhez illő alapdarab, és ez a 90-es éveket idéző változat még karakteresebb formát kapott, mint eddig. Lenyűgözően mutat, ha farmer vagy ruha alól kandikál ki, de miniszoknyával párosítva is igazán látványos. Ez a fazon bokacsizmában is ugyanolyan hatásos megjelenése van. Hihetetlenül sikkes és időtlen.

Loafer

Köztudott, hogy a loafer cipő egy időtlen alapdarab a ruhatárban, de kevés fazon olyan extra, mint a velúr loafer. Érdemes puha, finom tapintású, földszínekben készült darabokat keresni. Maradhatsz a klasszikus stílusnál vagy kísérletezhetsz a például a vastag talppal, tömbsarkúval vagy a jól ismert fém díszítésessel.

Bőszárú laza csizma

Egy igazi 2000-es évekbeli visszatérő trend: a laza szárú csizma újra hódít. Ma már számos változatban elérhető, a túlméretezett, gyűrött fazonoktól a finomabb, enyhén viselt hatású darabokig. Hordhatod úgy, hogy a nadrágot a csizmába tűröd, de ha hordhatóbb megjelenésre vágysz, párosítsd hosszabb szoknyával vagy ruhával, hogy a csizma éppen hogy csak látszódjon.

Balerina

Az utóbbi években a balerina cipő a francia nők ruhatárának az egyik alapdarabja lett. Igaz vékony talpa miatt nem annyira ideális a hideg időkre, de igenis vannak belőle olyan darabok, amelyek egy fokkal sportosabbak és így jobban is védnek a hidegtől. Ez az a darab, ami miatt gyakran ellenőrizzük az időjárást, mielőtt felvennénk vagy inkább tavaszig el is rajuk a szekrényünk mélyére. De a megoldás csak egy pár vastagabb zokni és egy kissé sportosabb fazonú balerina cipő.