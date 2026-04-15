A francia nők már most viselik a tavasz 3 minimalista trendjét
Ahogy új szezonba lépünk, mindig izgalmas megfigyelni, milyen trendek jelennek meg a boltokban vagy mit viselnek az emberek az utcán. Természetesen az extravagánsabb megoldások nem maradnak el idén sem, például újra divat a ’80-as években annyira kedvelt maxi méretű napszemüveg és a hatalmas fülbevaló is. De emellett a divat mindig kedvez a minimalista stílus rajongóinak is, akiknek érdemes a francia nők stílusát megfigyelni. Ők ugyanis gyakran a letisztultabb, visszafogottabb megoldásokat keresik. Az Instagram francia influenszerei megannyi új ötletet mutattak az elmúlt időszakban - ezekből válogattuk ki azt a hármat, amely hamarosan igazán népszerűvé válik szélesebb körben is. Íme:
Rojtok minden mennyiségben
Ez a trend tökéletes példája annak, hogy a minimalizmus nem egyenlő az unalmas végeredménnyel, sőt! A megjelenésed akkor is kifinomult marad, ha belecsempészed a rojtokat. Nincs szükség élénk színekre, feltűnő részletekre vagy szabásvonalakra, ez a trend önmagában is látványos és mégis visszafogott. Minden egyszerű szettet feldob, miközben megőrzi annak egységét.
Rövid ujjú blúzok
A túldíszített részletek és bő szabásvonalak helyett a francia divat idén tavasszal a rövid ujjú blúzok egyszerűségét helyezi előtérbe. Könnyedek és elegáns hatást keltenek, miközben az apró részletek - mint a hullámos szegélyek vagy a kis hímzések - épp annyi izgalmat visznek a megjelenésbe, hogy az ne legyen túlzó.
Mule cipők
Az átmeneti időszakban gyakran kihívást jelent az öltözködés, hiszen a csizmákhoz már túl meleg van, de a szandálokat még korai elővenni a szekrényből. Erre is nyújt megoldást a francia divat, egy egészen elegáns választással. Ez pedig nem más, mint a mule cipő, ami egy elöl zárt, hátul nyitott darab, mely lehet lapos talpú vagy épp magas sarkú is.
