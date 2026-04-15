Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Divat

A francia nők már most viselik a tavasz 3 minimalista trendjét

Besenyei Bianka
Mutasd a cikkeit

A JOY és az InStyle felelős szerkesztője, a JOY.hu online szerkesztője. Mindig a hato...

Divat
Utoljára frissült: 2026. április 14. 21:03

Forrás: Getty Images

A francia nők már most viselik a tavasz 3 minimalista trendjét
Facebook
Twitter
Pinterest
Ideje inspirálódni, ha te is a minimalista megjelenést kedveled inkább.

Ahogy új szezonba lépünk, mindig izgalmas megfigyelni, milyen trendek jelennek meg a boltokban vagy mit viselnek az emberek az utcán. Természetesen az extravagánsabb megoldások nem maradnak el idén sem, például újra divat a ’80-as években annyira kedvelt maxi méretű napszemüveg és a hatalmas fülbevaló is. De emellett a divat mindig kedvez a minimalista stílus rajongóinak is, akiknek érdemes a francia nők stílusát megfigyelni. Ők ugyanis gyakran a letisztultabb, visszafogottabb megoldásokat keresik. Az Instagram francia influenszerei megannyi új ötletet mutattak az elmúlt időszakban - ezekből válogattuk ki azt a hármat, amely hamarosan igazán népszerűvé válik szélesebb körben is. Íme:

Rojtok minden mennyiségben

A fekete, a fehér és a krémszín összhangja tökéletes, miközben a rojtok egy kis izgalmat is csempésznek a végeredménybe.
forrás: Getty Images/Moritz Scholz
A fekete, a fehér és a krémszín összhangja tökéletes, miközben a rojtok egy kis izgalmat is csempésznek a végeredménybe.

Ez a trend tökéletes példája annak, hogy a minimalizmus nem egyenlő az unalmas végeredménnyel, sőt! A megjelenésed akkor is kifinomult marad, ha belecsempészed a rojtokat. Nincs szükség élénk színekre, feltűnő részletekre vagy szabásvonalakra, ez a trend önmagában is látványos és mégis visszafogott. Minden egyszerű szettet feldob, miközben megőrzi annak egységét.

Szerezd meg!

Rojtos szoknya pántokkal - ár: 29.995 Ft
forrás: zara
Rojtos szoknya pántokkal - ár: 29.995 Ft

Rövid ujjú blúzok

Akár szettben is viselheted ezeket a darabokat, de más színű szoknyával vagy nadrággal is megállják a helyüket.
forrás: Getty Images/Christian Vierig
Akár szettben is viselheted ezeket a darabokat, de más színű szoknyával vagy nadrággal is megállják a helyüket.

A túldíszített részletek és bő szabásvonalak helyett a francia divat idén tavasszal a rövid ujjú blúzok egyszerűségét helyezi előtérbe. Könnyedek és elegáns hatást keltenek, miközben az apró részletek - mint a hullámos szegélyek vagy a kis hímzések - épp annyi izgalmat visznek a megjelenésbe, hogy az ne legyen túlzó.

Szerezd meg!

Női blúz - Ár: 10.995 Ft
forrás: reserved
Női blúz - Ár: 10.995 Ft

Mule cipők

Legyen kerek vagy hegyes az orra, alacsony vagy magas a sarka, mindenki megtalálja a hozzá legjobban passzolót.
forrás: Getty Images/Jeremy Moeller
Legyen kerek vagy hegyes az orra, alacsony vagy magas a sarka, mindenki megtalálja a hozzá legjobban passzolót.

Az átmeneti időszakban gyakran kihívást jelent az öltözködés, hiszen a csizmákhoz már túl meleg van, de a szandálokat még korai elővenni a szekrényből. Erre is nyújt megoldást a francia divat, egy egészen elegáns választással. Ez pedig nem más, mint a mule cipő, ami egy elöl zárt, hátul nyitott darab, mely lehet lapos talpú vagy épp magas sarkú is.

Mule papucs - Ár: 16.995 Ft
forrás: mohito
Mule papucs - Ár: 16.995 Ft

Ha a frizurák is érdekelnek, ezt az összeállítást se hagyd ki!

Galéria / 6 kép

6 '90-es évekbeli bob frizuratrend, amelyek ma is frissek és divatosak

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Divat

10 nadrág, amire az olasz nők esküsznek: instant elhozzák a dolce vita életérzést

Ezekkel a nadrágokkal te is könnyen belecsempészheted a dolce vita életérzést a mindennapjaidba.

Életmód

Felejthetetlen nyaralás! 4 programötlet Horvátországban, ami túlmutat a strandoláson

Óriási a lehetőségek tárháza, ha izgalmas programokra vágysz Horvátországban. Mutatunk is pár konkrétumot!

Életmód

Első ránézésre teljesen ártatlanok, de nem azok: 8 megtévesztő örömszerző ajándék, amiről nem hinnéd, mire való

Vannak tárgyak, amelyek első pillantásra teljesen hétköznapinak, sőt, kifejezetten ártatlannak tűnnek.

Promóciók

Magyarországon minden negyedik kínai autót vásárló, a Chery mellett döntött.

Az autóvásárlás ma már jóval többről szól, mint egy egyszerű közlekedési eszköz kiválasztásáról. Egyre többen keresnek o...

Életmód

Felejtsd el a sablonos ötleteket, itt a nagy tavaszi-nyári bakancslistád: 10 dolog, amit meg kell tenned az elkövetkező hónapokban

Az idei tavasz és nyár biztosan nem lesz könnyen felejthető, ha megfogadod tippjeinket!

Életmód

Svédország már megcsinálta: füstmentes lett az egész ország

Vannak országok, amelyeknek valahogy mindig sikerül egy kicsit előrébb járniuk. Svédország például pont ilyen.

Életmód

Hevítés, e-cigi, nikotinpárna: mi a különbség, és miért fontos?

A dohányzásról beszélni ma már nem ugyanaz, mint régen. Nemcsak azért, mert sokan érzékenyek a témára, hanem mert a való...

Promóciók

Elindult a szavazás az Elefánt Nagydíj 2026 jelöltjeire

Újra reflektorfénybe kerül a hazai vendéglátás legjava: elindult a szavazás az Elefánt Nagydíj 2026 jelöltjeire.

Promóciók

THE RITUAL OF AYURVEDA – Találd meg az egyensúlyt

A Rituals Cosmetics újra bemutatja legrégebb óta elérhető termékcsaládját, a The Ritual of Ayurveda-t, megújult formában...

Promóciók

A Garnier legújabb arcápolási innovációja, a Sorbet hidratáló arckrémcsalád már elérhető a dm Magyarország üzleteiben, valamint a dm Online Shopban is!

