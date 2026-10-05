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Hailey Bieber forró csoki körmeinél keresve sem találsz menőbbet októberre
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Ha van valaki, aki képes arra, hogy egy teljesen klasszikus körömszínt egyik napról a másikra újra kívánságlistássá tegyen, az kétségtelenül Hailey Bieber. A Rhode alapítója az elmúlt években már számtalan manikűrtrendért felelt a glazed donut körmöktől kezdve a visszafogott, tejes árnyalatokig, most pedig úgy tűnik, hivatalosan is átváltott őszi üzemmódba. A Hailey a párizsi divathét alatt, a Saint Laurent 2027-es tavaszi-nyári bemutatóján jelent meg elegáns fekete szettben, a körmein azonban nem a klasszikus fekete vagy bordó árnyalatot viselte. Helyette egy mély, meleg csokoládébarnára esett a választása, ami ráadásul tökéletesen passzolt a nemrég besötétített hajához.
Hailey Bieber szerint így néz ki a tökéletes csokoládébarna
Hailey manikűrjét Kim Truong készítette, aki rendszeresen dolgozik együtt a sztárral. Hailey kifejezetten egy mély, sötét, gazdag barna árnyalatot szeretett volna, ezért a körmöshöz nem is egyetlen kész szín került elő. A körmöse két árnyalatot kevert össze: egy sötétbarnát egy valamivel világosabb, melegebb tónussal. Az eredmény az a tipikus „forró csoki” barna lett, amely elég sötét ahhoz, hogy elegánsnak és ősziesnek hasson, de mégsem annyira mély, hogy feketének tűnjön. Pont ettől olyan könnyen viselhető: neutrális, mégsem unalmas, és szinte bármilyen őszi ruhatárhoz passzol. És Hailey láthatóan tényleg ráhangolódott a pulcsiszezonra. Nem sokkal korábban még egy puha, kasmírszerű taupe árnyalatot viselt a körmein a házassági évfordulója alkalmából, vagyis a nyári színeket nála már hivatalosan is felváltották a melegebb, visszafogottabb tónusok.
A körméhez most már a haja is passzol
A csokoládébarna manikűr különösen jól működik azért, mert Hailey hajszíne is jó néhány árnyalattal sötétebb lett a nyári tónusánál. A friss színt régi fodrásza és hajszínspecialistája készítette, és a végeredmény pontosan azt az irányt hozza, amely 2026 őszén a hajtrendekben is egyre erősebben látszik. Az idei szezonban ugyanis nem egyszerűen arról van szó, hogy mindenki sötétebb hajra vált. Sokkal inkább a gazdag, fényes, mélységgel rendelkező barnák kerülnek előtérbe: a csokoládé, a dió és az eszpresszó árnyalatai. Az őszi hajtrend-előrejelzésében is a mély csokoládébarnát emelte ki a szezon egyik meghatározó színeként.
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