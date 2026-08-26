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Újabb flip-flop őrület hódít, erre mi sem számítottunk

#Havaianas
#cipőtrend
#flip flop
#törpesarkú
#Koppenhágai divathét
#Havaianas Kitten Heel
Bessenyei Viktória
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Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Divat
Utoljára frissült: 2026. augusztus 24. 13:14

Forrás: Getty Images

Újabb flip-flop őrület hódít, erre mi sem számítottunk
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Ha van extra papucs, akkor ez az!

A Havaianas neve hallatán valószínűleg neked is azonnal a klasszikus, kényelmes gumipapucs jut eszedbe. A brazil márka most azonban csavart egyet az ikonikus fazonon, és egy olyan új modellt mutatott be, amitől szó szerint tátva maradt a szánk.

A Havaianas Kitten Heel a Koppenhágai Divathéten debütált. Az új dizájn a márka jól ismert flip-flop fazonját ötvözi az utóbbi időszak egyik legnagyobb cipőtrendjével, a törpesarokkal és még egy kis különlegességgel.
A modell különlegessége, hogy a klasszikus lábujjközös kialakítást egy szokatlan orr-résszel egészítették ki, ami csak a nagylábujjat fedi. Ehhez társul a körülbelül 5 centiméter magas, aszimmetrikus sarok. A szandál fekete, törtfehér és élénkzöld színben is elkészült.

Az időzítés pedig aligha lehetne jobb: a flip-flop papucsok az elmúlt szezonokban hatalmas visszatérést produkáltak és már rég nem csak a strandon hordták őket. A sarkas, lábujjközös szandálok pedig 2026 nyarán különösen nagyot mentek, így minden adott ahhoz, hogy a Havaianas új modellje is gyorsan a divatrajongók kedvence legyen.

Egyelőre azonban még türelmesnek kell lennünk: a márka nem árulta el, pontosan mikortól lehet majd lecsapni a Havaianas Kitten Heelre.

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