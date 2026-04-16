A Coachella minden évben hivatalosan is elindítja a fesztiválszezont – de valljuk be, legalább annyira szól a divatról, mint a zenéről. Az idei első hétvége sem volt kivétel: Kalifornia sivatagában ismét összegyűltek a világ legnagyobb sztárjai, influenszerei és hogy ne csak a színpadon, hanem a közönség soraiban is megmutassák, mi lesz az idei tavasz-nyár legmenőbb iránya. 2026-ban a Coachella stílusa egyértelműen új szintre lépett: a korábbi bohém, virágkoronás vibe helyét valami más vette át. A sztárok nem fogták vissza magukat: volt, aki szinte alig viselt valamit, mások komplett, előre kitalált szettekben érkeztek.

A lineup idén is brutálisan erős volt: headlinerként robbantotta fel a színpadot, de mellette rengeteg más nagy név is gondoskodott a hangulatról. A koncertek mellett legalább ennyire izgalmas volt figyelni, kik tűnnek fel a tömegben. Hailey Bieber, Kylie Jenner és Kendall Jenner is ott voltak és első sorból követték a bulit közben pedig hozták a rájuk jellemző szetteket. Nem meglepő, hogy pillanatok alatt ellepték a közösségi médiát a róluk készült képek, és már most látszik, mely darabok és kombinációk fognak dominálni a következő hónapokban.

Mutatjuk azokat a szetteket, amelyek teljesen uralták a Coachella első hétvégéjét.

Fesztiválszett mustra: ezekben hódítottak a sztárok a Coachella első hétvégéjén

