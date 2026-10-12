Ezt az 5 trendet már lecserélték a párizsi cool girl-ök

Ha van város, amelyhez automatikusan hozzákötjük a könnyed, mégis elképesztően sikkes öltözködést, az kétségtelenül Párizs. A francia stílusról persze hajlamosak vagyunk azonnal ballonkabátokra, balerinacipőkre és visszafogott szettekre gondolni, csakhogy a párizsi Gen Z már jóval játékosabban nyúl a klasszikusokhoz. A finom ékszerek helyett például nagyobb, hangsúlyos darabok kerülnek elő, a minitáskák mellé pedig megérkeztek az óriási, praktikus tote bag-ek.

Mutatjuk azt az öt trendcserét, amelyet most érdemes ellesni tőlük.

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1. Velúrbomber helyett magas nyakú széldzseki

A velúr bomberdzseki az elmúlt szezonok egyik legnagyobb kedvence lett, és egyáltalán nem kell száműznöd a gardróbodból. A párizsi Gen Z azonban már egy sportosabb alternatíva felé fordult: egyre többször jelennek meg a magas, tölcséres nyakú széldzsekik. Ezek a könnyű, enyhén susogós anyagból készült kabátok a 2026-os tavaszi-nyári kifutókon is feltűntek, Párizsban pedig már ősszel is rengeteget látni belőlük. A titkuk valószínűleg éppen abban rejlik, hogy egy kicsit retrók, egy kicsit sportosak, mégis meglepően jól működnek a városi szettekkel. Ha pedig igazán párizsi módon viselnéd, kombináld keskeny napszemüveggel és motoros csizmával. A végeredmény olyan lesz, mintha egy '90-es évekbeli sportdzsekit kevertél volna a legfrissebb street style trendekkel.

2. Klasszikus balerinacipő helyett glove flat

A balerinacipőnek esze ágában sincs eltűnni, hiszen évtizedek óta a francia gardrób egyik legbiztosabb alapeleme. Idén azonban megjelent mellette egy jóval modernebb, kicsit karakteresebb fazon: a glove flat. A neve nem véletlen, hiszen ez a lapos cipő jóval magasabban és zártabban öleli körbe a lábfejet, mint a klasszikus balerinacipő, szinte úgy, mintha egy puha kesztyű lenne a lábadon. Ettől kevésbé romantikus, inkább letisztult és minimalista hatást kelt. A párizsi utcai stílusban főleg szűkülő nadrággal és oversized kötött pulóverrel működik igazán jól. Egyszerű kombináció, mégis pont benne van az a bizonyos francia „nem gondoltam túl, mégis tökéletes lett” érzés.

3. Vékony nyakláncok helyett hatalmas medálok

A francia stílust gyakran azonosítjuk a minimalizmussal, de Párizs sem egyetlen esztétikából áll. Míg a Rive Gauche környékén továbbra is erős a klasszikus, intellektuális minimalizmus, addig például Le Marais utcáin sokkal játékosabb, művészibb összeállításokkal találkozhatsz. Ennek egyik leglátványosabb jele, hogy a szinte láthatatlan aranyláncok helyét egyre gyakrabban veszik át a nagy, szoborszerű medálok és vastagabb zsinóros nyakláncok. Ráadásul ehhez a trendhez nem is kell teljesen új gardrób. Egy egyszerű fehér póló, kötött pulóver vagy fekete felső is egészen más karaktert kap egy méretes medállal. Ha eddig az ékszer csak egy apró kiegészítő volt számodra, idén ősszel nyugodtan hagyd, hogy ő legyen a szett főszereplője.

4. Minitáska helyett oversized bőrtáska

A mikrotáskák és apró válltáskák persze Párizsban sem tűntek el, főleg a luxusmárkák kínálatából. A hétköznapokban azonban a sikkes francia nők sokkal praktikusabb irányba mozdultak el: jöhetnek a hatalmas, vállra dobható bőr tote bag-ek. És valahol teljesen érthető a váltás. Egy olyan városban, ahol rengeteget sétálnak és tömegközlekednek az emberek, jól jön egy táska, amelybe nemcsak a telefon és egy rúzs fér bele, hanem akár laptop, kulacs és fél életünk is. A párizsi verzió azonban nem a klasszikus vászontáska. Inkább strukturált, nagy, letisztult vonalú bőrtáskák dominálnak, amelyek attól lesznek elegánsak, hogy méretük ellenére sem tűnnek túl lezsernek. Ráadásul egy ilyen darab egyszerre működik farmerrel, irodai szettel és egy hosszú kabáttal is.

5. Kék farmer helyett fehér és ekrü denim

A klasszikus kék denim természetesen továbbra is mindenhol jelen van, de mellette ősszel is feltűnően sok fehér, krémszínű és ekrü farmer bukkan fel. A világos árnyalat sokkal elegánsabbá teszi még a legegyszerűbb összeállítást is, miközben ugyanolyan könnyen variálható, mint egy hagyományos farmer. A francia nők főleg egyszerű pólóval, lapos cipővel és vállra dobott kardigánnal kombinálják. Vagyis itt sem a túlgondolt styling a lényeg: néhány klasszikus alapdarab, egy világos farmer, és máris sokkal frissebbnek tűnik az egész őszi szetted.

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