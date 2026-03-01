Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Divat

Ezt a boho nadrágot látjuk most mindenhol, tényleg ez lesz a divat tavasszal?

#divat
#trend
#2026 divat
#boho sikk
#boho
#tollas nadrág
Bessenyei Viktória
Mutasd a cikkeit

Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Divat
Utoljára frissült: 2026. február 26. 16:38

Forrás: Getty Images

Ezt a boho nadrágot látjuk most mindenhol, tényleg ez lesz a divat tavasszal?
A nap cikke

Napi horoszkóp március 1.: a Nyilasoknak sikerül egy bonyolult helyzetet megoldaniuk, a Vízöntők kellemetlen témában foglalnak állást

A hét utolsó napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a vasárnapi horoszkópra!

Promóciók

Tudatos bőrvédelem nemtől függetlenül

A téli hideg az egyik legnagyobb ellensége a bőrnek.

Promóciók

Miért válaszd a természetes illóolajokat parfümként?

Egy illat nemcsak kiegészítő. Hangulat. Üzenet. Energetikai tér. És ami talán a legfontosabb: idegrendszeri hatás.

Promóciók

Szemüveg, mint stílusnyilatkozat: rólad mit árul el a szemüveged?

A mostani szemüveged azt meséli el rólad, amit szeretnél, hogy mások lássanak, amikor rád néznek? Ha nem, akkor olvasd e...
Olvasd el!

Ha ez a vezetékneved, akár királyi felmenőd is lehet – nézd meg a listát

Sokan nem is gondolnák, hogy a felmenőik között királyi vagy nemesi személyek is lehettek. A vezetéknév viszont rávilágíthat erre!

Olvasd el!

Napi horoszkóp március 2.: az Ikrek a környezetüknek bizonyíthatnak, a Szüzek nyomasztó tehertől szabadulhatnak meg

A hét első napján is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!

Olvasd el!

A nagy 2026-os K-pop előrejelzés: NAGY dolgok érkeznek

Ha eddig csak fél szemmel figyelted a K-pop világát, 2026 garantáltan az az év lesz, amikor már nem tudsz majd elmenni mellette.

Olvasd el!

Szerelmi horoszkóp március: az Oroszlánoknak érdemes nyílt lapokkal játszaniuk, a Skorpiók számára különleges randit tartogat a hónap

Az előtted álló hónap is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a szerelmi horoszkópodra!

Olvasd el!

Heti horoszkóp március 2-8.: az Oroszlánok ügyei pozitív irányt vesznek, a Bakok valakinek a segítségére lehetnek

Március első hetében is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a heti horoszkópodra szánni!

Facebook
Twitter
Pinterest
Ha szereted a különleges ruhadarabokat, akkor ez tuti tetszeni fog.
Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! Boho-sikk: ez lesz az idei divat, erre még te sem állsz készen

Ha az elmúlt hetekben görgettél egy kicsit az Instagramon akkor, biztosan találkoztál a legújabb trenddel a boho sikkel. Sőt mi is írtunk már róla korábban. A 2026-os tavaszi divat egyik legnagyobb trendje lesz, és már most imádja mindenki. Leginkább a rojtos részletekről és az állatmintákról ismerheted fel, melyek már egy ideje megtalálhatók a boltok polcain is.

Persze lassan már a csapból is az állatminta folyik, de egy valamit még nem láttunk jönni, méghozzá a zebramintát, és még egy nagyon fontos apró részletet: a tollas nadrágokat. Igen, jól hallottad, a tollas szegélyű nadrág ultra menő lesz 2026-ban.

A könnyű, légies anyag, a bő szár és az alján megjelenő tollas díszítés egyszerre sikkes és boho. Tökéletes akkor, ha szeretsz egy kicsit kitűnni a tömegből, de mégsem akarsz túl sok lenni. Ami igazán izgalmassá teszi ezt a nadrágot, az a sokoldalúsága. Egy oversized ballonkabáttal és napszemüveggel - ahogy a képen is látható - nagyon laza, cool hatást ad. De simán működik egy testhezálló toppal és szandállal is, ha kicsit letisztultabb irányba vinnéd.

Persze nem mindenkinek való. A tollas részlet egészen hangsúlyos, így aki inkább a minimalista vonalat szereti, annak elsőre sok lehet. Szóval tényleg ez lesz a tavasz slágere? Nagy eséllyel igen! Főleg azok körében, akik szeretik a kényelmet egy csipetnyi izgalommal megfűszerezni.

És ha már trendek, a frizuránkról se feledkezzünk meg:

Galéria / 8 kép

3 hajszín amit imádunk 2026-ban, és 3 amit inkább elfelejtenénk

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Promóciók

Tudatos bőrvédelem nemtől függetlenül

A téli hideg az egyik legnagyobb ellensége a bőrnek.

Promóciók

Miért válaszd a természetes illóolajokat parfümként?

Egy illat nemcsak kiegészítő. Hangulat. Üzenet. Energetikai tér. És ami talán a legfontosabb: idegrendszeri hatás.

Promóciók

Szemüveg, mint stílusnyilatkozat: rólad mit árul el a szemüveged?

A mostani szemüveged azt meséli el rólad, amit szeretnél, hogy mások lássanak, amikor rád néznek? Ha nem, akkor olvasd e...
Kép
Szépség

Tényleg eltűntetik a ráncokat az arctapaszok? Bőrgyógyász válaszol

Te kipróbálnád a legújabb szépségápolási trendet, ami állítólag megszünteti a ráncokat is?

Kép
Életmód

A születésed dátuma felfedi, milyen lélektípusba tartozol

Nagyon sokat elmond rólad az, hogy a hónap hányadik napján születtél!

Kép
Életmód

Havi horoszkóp március: a Kosoknak érdemes a pihenésre is időt fordítaniuk, az Ikreknek nehéz döntést kell meghozniuk

Ez a hónap több jegy számára is nagy változásokat tartogat. A 2026-os március izgalmas lesz és garantáltan eseménydús!

Kép
Életmód

Napi horoszkóp március 2.: az Ikrek a környezetüknek bizonyíthatnak, a Szüzek nyomasztó tehertől szabadulhatnak meg

A hét első napján is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!

Kép
Sztárok

A nagy 2026-os K-pop előrejelzés: NAGY dolgok érkeznek

Ha eddig csak fél szemmel figyelted a K-pop világát, 2026 garantáltan az az év lesz, amikor már nem tudsz majd elmenni mellette.

Kép
Életmód

Ha ez a vezetékneved, akár királyi felmenőd is lehet – nézd meg a listát

Sokan nem is gondolnák, hogy a felmenőik között királyi vagy nemesi személyek is lehettek. A vezetéknév viszont rávilágíthat erre!