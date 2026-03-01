Ha az elmúlt hetekben görgettél egy kicsit az Instagramon akkor, biztosan találkoztál a legújabb trenddel a boho sikkel. Sőt mi is írtunk már róla korábban. A 2026-os tavaszi divat egyik legnagyobb trendje lesz, és már most imádja mindenki. Leginkább a rojtos részletekről és az állatmintákról ismerheted fel, melyek már egy ideje megtalálhatók a boltok polcain is.

Persze lassan már a csapból is az állatminta folyik, de egy valamit még nem láttunk jönni, méghozzá a zebramintát, és még egy nagyon fontos apró részletet: a tollas nadrágokat. Igen, jól hallottad, a tollas szegélyű nadrág ultra menő lesz 2026-ban.

A könnyű, légies anyag, a bő szár és az alján megjelenő tollas díszítés egyszerre sikkes és boho. Tökéletes akkor, ha szeretsz egy kicsit kitűnni a tömegből, de mégsem akarsz túl sok lenni. Ami igazán izgalmassá teszi ezt a nadrágot, az a sokoldalúsága. Egy oversized ballonkabáttal és napszemüveggel - ahogy a képen is látható - nagyon laza, cool hatást ad. De simán működik egy testhezálló toppal és szandállal is, ha kicsit letisztultabb irányba vinnéd.

Persze nem mindenkinek való. A tollas részlet egészen hangsúlyos, így aki inkább a minimalista vonalat szereti, annak elsőre sok lehet. Szóval tényleg ez lesz a tavasz slágere? Nagy eséllyel igen! Főleg azok körében, akik szeretik a kényelmet egy csipetnyi izgalommal megfűszerezni.

És ha már trendek, a frizuránkról se feledkezzünk meg:

Galéria / 8 kép 3 hajszín amit imádunk 2026-ban, és 3 amit inkább elfelejtenénk Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria