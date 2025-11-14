Szerelem
Ne várj másra, vedd meg te a gyűrűt, amire vágysz: ezért #girlpower lépés ékszert venni magadnak
Amikor a barátnőid boldogan és meghatódva mutatják neked az eljegyzési gyűrűiket, tényleg nagyon örülsz a tündérmeséjüknek, de azért nehéz lenne tagadni, néha szomorúsággal tölt el, hogy te talán sosem kapsz ilyen csodálatos ékszert senkitől? Érhető, ha így érzel, és szeretnénk gyorsan megnyugtatni, ettől még egyáltalán nem vagy rossz barát.
Viszont, miért is ne vehetnél magadnak egy különleges, akár gyémántgyűrűt? Miért ne ünnepelhetnéd egy szép kiegészítővel életed legfontosabb kapcsolatát, vagyis azt, amit SAJÁT magaddal ápolsz? Igen, elsőre talán furának tűnhet, ha jegygyűrűt vásárolsz, pedig ez valójában elképesztően #girlpower lépés: az jelképezi, mennyire értékeled, tiszteled, szereted magad és egyedül, partner nélkül is teljes életet élsz.
A legjobbat érdemled, és ehhez nem kell másokra, egy társra várnod! Legyél rá büszke arra, amit saját erőből, egyedül elértél, felépítettél. A gyűrű, amit te választasz magadnak, szimbolizálhat egy új kezdetet, fejezetet is életedben: azt, hogy karriert váltottál, kiléptél egy toxikus kapcsolatból, vagy megvalósítottad egy régi álmodat.
Az ékszer így arra emlékeztet majd, mennyire bátor, erős és kitartó vagy, aki bármilyen akadályt le tud győzni a céljaiért, a boldogságáért. És IGEN, elsősorban saját magadat kell szeretned, mielőtt megkeresnéd azt a bizonyos életre szóló társat, aki talán majd meglep egy másik nagyon különleges gyűrűvel. Addig is ünnepeld magad!
Szerezd a legszebb gyűrűt magadnak - a legkedvezőbb áron!
És most hadd osszunk meg veled egy jó hírt: november 13-16. között jönnek a JOY-napok, az ősz kedvenc kuponarzenálja! Ahogy azt már megszokhattad, sokszínű kuponkínálattal várunk, és akár 50% kedvezményt válthatsz be több mint 1000 üzletben és online. Töltsd le a JOY Hungary applikációját, böngészd a kuponokat, és írd fel már most, mi az, amit biztosan beszerzel akciósan a Joy-napok alatt!
Képzeld, a W.KRUK üzleteiben most 20 százalék kedvezménnyel vásárolhatod meg a személyiségedet leginkább kifejező gyűrűt, arany ékszer esetében 59.000 Ft, ezüst esetében pedig 29.000 Ft feletti vásárlás esetén!
Keresd meg a hozzád legjobban illőt!
Egyáltalán nem igaz, hogy a szingli élet csak boldogtalan lehet, sőt!
Hogy tetszett a cikk?
Az alábbi hét kutyafajta nem ideális olyan lakásba, ahol a szomszédok már arra is kiborulnak, ha lehúzod a WC-t 22 után. Mert ők rengeteget ugatnak.