Ne várj másra, vedd meg te a gyűrűt, amire vágysz: ezért #girlpower lépés ékszert venni magadnak

Amikor a barátnőid boldogan és meghatódva mutatják neked az eljegyzési gyűrűiket, tényleg nagyon örülsz a tündérmeséjüknek, de azért nehéz lenne tagadni, néha szomorúsággal tölt el, hogy te talán sosem kapsz ilyen csodálatos ékszert senkitől? Érhető, ha így érzel, és szeretnénk gyorsan megnyugtatni, ettől még egyáltalán nem vagy rossz barát.

Viszont, miért is ne vehetnél magadnak egy különleges, akár gyémántgyűrűt? Miért ne ünnepelhetnéd egy szép kiegészítővel életed legfontosabb kapcsolatát, vagyis azt, amit SAJÁT magaddal ápolsz? Igen, elsőre talán furának tűnhet, ha jegygyűrűt vásárolsz, pedig ez valójában elképesztően #girlpower lépés: az jelképezi, mennyire értékeled, tiszteled, szereted magad és egyedül, partner nélkül is teljes életet élsz.

A legjobbat érdemled, és ehhez nem kell másokra, egy társra várnod! Legyél rá büszke arra, amit saját erőből, egyedül elértél, felépítettél. A gyűrű, amit te választasz magadnak, szimbolizálhat egy új kezdetet, fejezetet is életedben: azt, hogy karriert váltottál, kiléptél egy toxikus kapcsolatból, vagy megvalósítottad egy régi álmodat.

Az ékszer így arra emlékeztet majd, mennyire bátor, erős és kitartó vagy, aki bármilyen akadályt le tud győzni a céljaiért, a boldogságáért. És IGEN, elsősorban saját magadat kell szeretned, mielőtt megkeresnéd azt a bizonyos életre szóló társat, aki talán majd meglep egy másik nagyon különleges gyűrűvel. Addig is ünnepeld magad!

