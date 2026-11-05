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Ezért a mintás szoknyáért rajong most a TikTok

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#Szoknya
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#tiktok
#zebraminta
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Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

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Utoljára frissült: 2026. november 5. 11:05

Forrás: Getty Images

Ezért a mintás szoknyáért rajong most a TikTok
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A leopárdminta után egy újabb állatminta hódította meg a divatrajongók szívét, és úgy tűnik, a zebramintás szoknya az idei szezon egyik legmenőbb darabja lett.

Ha az elmúlt időszakban te is egy kicsit több időt töltöttél a TikTok divatos oldalán, akkor biztosan feltűnt, hogy az állatminták továbbra sem akarnak kimenni a divatból. A leopárdminta szinte mindent meghódított, a kabátoktól kezdve a cipőkön át egészen a táskákig, most azonban úgy tűnik, egy másik állat is szeretné átvenni a helyét a fashion girl-ök ruhatárában. Ez pedig nem más, mint a zebra! A zebraminta 2026-ra az egyik legizgalmasabb divattrendjévé nőtte ki magát, és bár táskákon, cipőkön és kabátokon is egyre gyakrabban találkozhatunk vele, jelenleg egy specifikus zebramintás szoknya az, amiért mindenki odáig van. Nem véletlenül, hiszen egyszerre feltűnő, vagány és meglepően könnyen kombinálható, ráadásul még a legegyszerűbb szettet is pillanatok alatt feldobja. A fekete-fehér csíkok különleges, kissé retró hangulatot kölcsönöznek neki, miközben a megfelelő kiegészítőkkel nagyon is modern összhatást érhetsz el. A trend népszerűségét az is jól mutatja, hogy a zebramintás darabok nemcsak a közösségi médiában, hanem a legnagyobb divatházak kollekcióiban is megjelentek.

Így viseld a zebramintás szoknyát

A zebramintás szoknya egyik legnagyobb előnye, hogy bár első pillantásra merész választásnak tűnhet, valójában szinte ugyanolyan sokoldalú, mint egy klasszikus fekete darab. Ha a visszafogottabb outfiteket szereted, kombináld egy egyszerű fekete pulóverrel, bőrdzsekivel és hosszú szárú csizmával. Ezzel a párosítással tökéletes őszi szettet állíthatsz össze, amely egyszerre elegáns és vagány. Ha viszont inkább az igazi it-girl hangulatot keresed, akkor érdemes egy kicsit merészebben gondolkodnod. A zebramintás miniszoknya például szuperül mutat egy oversize inggel, sportos dzsekivel vagy akár egy élénk színű felsővel is. A kobaltkék, a piros és a vajsárga különösen jól működik a fekete-fehér mintával, és így akkor sem kell lemondanod a színekről, ha egy ennyire karakteres darabot választasz. Egy biztos: ha idén ősszel csak egyetlen mintás darabbal frissítenéd fel a ruhatáradat, a zebramintás szoknyával nehéz mellényúlni, főleg, hogy ennyien imádják már.


Szerezd be a szezon legmenőbb darabjait a Joy-napokon!

Ha te is beleszerettél a zebramintás szoknyákba, itt a tökéletes alkalom, hogy felfrissítsd a ruhatáradat! November 12. és 15. között érkeznek a Joy-napok, amikor akár 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz több mint 1000 üzletben és webshopban. Keresd a kuponokat a JOY applikációban vagy a joynapok.hu oldalon, és csapj le az új kedvenceidre!

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