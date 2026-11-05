Életmód
Ezért a mintás szoknyáért rajong most a TikTok
Forrás: Getty Images
Ilyen gyönyörű Palvin Barbara anyukája: te láttad már?
Barbi szülei Amerikába utaztak, hogy a kis Sylvie születése után segítsenek a friss szülőknek. Ennek kapcsán osztott meg a magyar modell egy friss fotót édesanyjáról.
Divat
7 téli alapdarab, amivel könnyebb lesz a reggeli öltözködés
Divat
Viral, de tényleg kihasználnád? Így válassz az ősz felkapott ruhadarabjai közül
Életmód
Ilyen lenne álmaink menzája - Képzeld, már létezik!
Divat
Melyik sneaker és táska illik hozzád? A napirended többet elárul, mint hinnéd
Promóciók
A krém, amely már több, mint 51 800 magyar nőt nyűgözött le
Promóciók
Jó választás, jó élet: megújultak a Good Calories protein szeletek
Divat
Mindig ugyanazokat hordod? Így frissítsd fel az őszi szettjeidet színekkel és anyagokkal
Íme a 7 legújabb kutyafajta, amit idén ismertek csak el: és egyik szebb, mint a másik
Talán nem is tudtad eddig, de az elmúlt szűk 1 évben rögtön hét új fajtát is regisztráltak!
„A legrondább, akit valaha láttam” - Híres nők, akiknek földig rombolták az önbizalmát a netezők
Csúnyának nevezték őket, a testükön gúnyolódtak, ők pedig őszintén elmesélték, mennyi fájdalmat okoztak a kegyetlen kommentek.
Napi horoszkóp november 5.: a Rákok nagy volumenű feladatot kapnak, a Vízöntők hamis ígéretre fáznak rá
A hét második fele is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!
6 sztár, aki feloldatta a töltéseit – és megmutatta, hogyan néz ki nélkülük
Éveken át úgy tűnt, Hollywoodban a töltések jelentik az egyik leggyorsabb utat a fiatalosabb arcvonásokhoz. Az utóbbi időben azonban egyre több sztár dönt úgy, hogy visszafordítja korábbi szépészeti beavatkozásait.
Ha az elmúlt időszakban te is egy kicsit több időt töltöttél a TikTok divatos oldalán, akkor biztosan feltűnt, hogy az állatminták továbbra sem akarnak kimenni a divatból. A leopárdminta szinte mindent meghódított, a kabátoktól kezdve a cipőkön át egészen a táskákig, most azonban úgy tűnik, egy másik állat is szeretné átvenni a helyét a fashion girl-ök ruhatárában. Ez pedig nem más, mint a zebra! A zebraminta 2026-ra az egyik legizgalmasabb divattrendjévé nőtte ki magát, és bár táskákon, cipőkön és kabátokon is egyre gyakrabban találkozhatunk vele, jelenleg egy specifikus zebramintás szoknya az, amiért mindenki odáig van. Nem véletlenül, hiszen egyszerre feltűnő, vagány és meglepően könnyen kombinálható, ráadásul még a legegyszerűbb szettet is pillanatok alatt feldobja. A fekete-fehér csíkok különleges, kissé retró hangulatot kölcsönöznek neki, miközben a megfelelő kiegészítőkkel nagyon is modern összhatást érhetsz el. A trend népszerűségét az is jól mutatja, hogy a zebramintás darabok nemcsak a közösségi médiában, hanem a legnagyobb divatházak kollekcióiban is megjelentek.
Így viseld a zebramintás szoknyát
A zebramintás szoknya egyik legnagyobb előnye, hogy bár első pillantásra merész választásnak tűnhet, valójában szinte ugyanolyan sokoldalú, mint egy klasszikus fekete darab. Ha a visszafogottabb outfiteket szereted, kombináld egy egyszerű fekete pulóverrel, bőrdzsekivel és hosszú szárú csizmával. Ezzel a párosítással tökéletes őszi szettet állíthatsz össze, amely egyszerre elegáns és vagány. Ha viszont inkább az igazi it-girl hangulatot keresed, akkor érdemes egy kicsit merészebben gondolkodnod. A zebramintás miniszoknya például szuperül mutat egy oversize inggel, sportos dzsekivel vagy akár egy élénk színű felsővel is. A kobaltkék, a piros és a vajsárga különösen jól működik a fekete-fehér mintával, és így akkor sem kell lemondanod a színekről, ha egy ennyire karakteres darabot választasz. Egy biztos: ha idén ősszel csak egyetlen mintás darabbal frissítenéd fel a ruhatáradat, a zebramintás szoknyával nehéz mellényúlni, főleg, hogy ennyien imádják már.
Szerezd be a szezon legmenőbb darabjait a Joy-napokon!
Ha te is beleszerettél a zebramintás szoknyákba, itt a tökéletes alkalom, hogy felfrissítsd a ruhatáradat! November 12. és 15. között érkeznek a Joy-napok, amikor akár 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz több mint 1000 üzletben és webshopban. Keresd a kuponokat a JOY applikációban vagy a joynapok.hu oldalon, és csapj le az új kedvenceidre!
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
Influenszerek és tartalomgyártók szorítóban – Kiderült, ki, hogyan kezeli a rázós helyzeteket
Divat
7 téli alapdarab, amivel könnyebb lesz a reggeli öltözködés
Életmód
Első autót vásárolnál? A szakértő elárulta, mire figyelj, hogy ne bánd meg
Divat
Viral, de tényleg kihasználnád? Így válassz az ősz felkapott ruhadarabjai közül
Életmód
Ilyen lenne álmaink menzája - Képzeld, már létezik!
Divat
Melyik sneaker és táska illik hozzád? A napirended többet elárul, mint hinnéd
Promóciók
A krém, amely már több, mint 51 800 magyar nőt nyűgözött le
Promóciók
Jó választás, jó élet: megújultak a Good Calories protein szeletek
Divat
Mindig ugyanazokat hordod? Így frissítsd fel az őszi szettjeidet színekkel és anyagokkal
Tudtad? Különleges elméje van azoknak, akik sok fantasy könyvet olvasnak
Fantasy-rajongó vagy? Döbbenetes, mire képes az elméd, miközben elmerülsz egy számodra ismeretlen univerzumban!
EZ a csizma lesz az idei ősz és tél kedvence
Ha idén ősszel és télen egyetlen igazán trendi csizmára ruháznál be, akkor ezt a kényelmes, mégis elképesztően sikkes fazont mindenképpen érdemes felvenned a kívánságlistádra!
Ilyen lenne álmaink menzája - Képzeld, már létezik!
Tojásleves, tökfőzelék, vadas sertésragu: van olyan étel, amelynek már a nevétől is kiráz a hideg és újra az iskolai ebédlőben érzed magad? Aztán egyszer megkóstolod egy egészen más változatban, és kiderül, hogy mégis ízlik. De mi kell ahhoz, hogy egy régi menzaellenségből kedvenc legyen – és mitől lehetne jobb élmény az ebéd a mai gyerekeknek?
A csillagjegye felfedi: ennyire hűségesek az egyes zodiákusok igazából
Vajon tényleg a Skorpió a leghűségesebb társ, és az Ikrek az, akiben sosem lehet teljesen megbízni?
Hányszor normális felébredni egy éjszaka? A válasz egészen meglepő
Ha minden reggel az az első dolgod, hogy ellenőrzöd az okosórádon, mennyit és milyen minőségben aludtál, könnyen lehet, hogy éppen ez a szokás áll a pihentető éjszakák útjába.
10 színész, aki meleg vagy transz karaktert alakított - És a casting komoly vitákat váltott ki
Volt, akit a nézők bíráltak a meleg vagy transz karaktere miatt, más pedig maga ismerte el, hogy ma már átengedné a szerepet.