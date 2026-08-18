Életmód
Ezeket pakold be a bőröndödbe: ez az 6 legtrendibb nyaralós outfit
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Mindenki imádja a nyaralásokat, viszont van egy dolog amit többen ki sem állhatunk, méghozzá a nyaraláshoz való bepakolást. Az a macera, hogy előre kitaláljuk, hogy mit és mikor fogunk viselni. Sőt ami még ennél is rosszabb...beleférni a bőröndbe mindennel együtt. A túlpakolás helyett pedig sokkal jobb, hogyha előre eltervezel minden egyes szettet. Ebben pedig segítünk neked.
Nézzük miket pakolj be a bőröndödbe!
Slip ruha
Egy valami nem maradhat otthon: a legkedvencebb slip ruhád. Könnyű, nőies és szinte semmi helyet nem foglal a bőröndben, ráadásul igazi jolly joker a nyaralás alatt. Napközben lapos szandállal, este pedig elég hozzá egy elegánsabb kitten heel papucs, néhány ékszer és máris készen állsz a vacsorára vagy egy koktélozásra.
Fehér maxi ruha
A nyaralós gardrób egyik legbiztosabb befutója a fehér maxi ruha. Légies, elegáns és a napbarnított bőrön különösen jól mutat. Egy fonott táskával tökéletes városnézéshez vagy egy tengerparti ebédhez, de nyugodtan flangálhatsz is benne a városban, tuti minden szem rád fog szegeződni.
Szalmakalap
Egy valamit semmiképpen se hagyj otthon: a szalmakalapodat! Mindegy, hogy széles karimájú, klasszikus vagy éppen bohém fazont választasz, mindegyik egy pillanat alatt elhozza azt a mediterrán nyaralós hangulatot. Ráadásul a napsütésben eszméletlenül praktikus, a napozáshoz pedig szó szerint elengedhetetlen.
Színes, bohém darabok
Ne feledkezz meg a színes ruhadarabokról sem. A vajsárga és a világoskék ruhadarabok idén nyáron nagyon felkapottak lesznek. Amik pedig még trendibbnek számítanak, azok a vállnélküli felsők. Ezeket érdemes nagy nyakláncokkal és fülbevalókkal kiegészíteni, hogy a hangsúly még inkább a dekoltázsodon legyen.
Pöttyös kendő
Ahogy a képen láthatod, a világos kék tényleg divat idén nyáron, a tengerparti nyaralásokhoz pedig elengedhetetlen ez a szín. Viszont ami még jobban fel tudja dobni ezt a kis ruhácskát azok a kendők. A legtrendibbnek a pöttyös kendő számít, de persze bármilyen más kendő is megállja a helyét.
Micro sort
Hogyha lapul a szekrényedben egy micro sort, akkor azt se feledd el bepakolni. Ne aggódj amiatt, hogy nagyon rövid, ugyanis ha felveszel hozzá egy lenge, átlátszós inget, akkor könnyen ellensúlyozni tudod a sort rövidségét. Az ing alá kapd fel a kedvenc bikinid, így bármerre is jársz egyből strandra kész leszel.
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