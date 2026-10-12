Ezek az átmeneti kabátok a legdivatosabbak 2026 őszén

Az ősz egyik legjobb része, hogy végre előkerülhetnek a kedvenc kabátjaink, amelyekkel még a legegyszerűbb szetteket is pillanatok alatt feldobhatjuk. Egy átmeneti kabát nemcsak a hűvösebb reggeleken jön jól, hanem az egész megjelenésedet meghatározhatja. Elég egy farmer, egy egyszerű felső és egy igazán stílusos kabát, és máris kész a tökéletes őszi outfit. A 2026-os őszi divatban szerencsére mindenki megtalálhatja a kedvencét, hiszen az időtálló, elegáns darabok mellett a feltűnőbb fazonok is előkerülnek.

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Hosszú szövetkabát

Van néhány ruhadarab, ami egyszerűen sosem megy ki a divatból, és a hosszú szövetkabát pontosan ilyen. Idén ősszel különösen a bővebb szabású, letisztult fazonok lesznek divatosak. Ezek nemcsak elegánsak, hanem rendkívül jól variálhatók is. A klasszikus fekete, szürke és bézs árnyalatokkal biztosan nem lőhetsz mellé, de ha szívesen vinnél egy kis színt a ruhatáradba, a csokoládébarna vagy a bordó is remek választás lehet. A hosszú szövetkabát egyik legnagyobb előnye, hogy szó szerint szinte bármihez felveheted. Egy farmerrel és sportcipővel ugyanolyan jól mutat, mint egy kötött ruhával és térdig érő csizmával. Ráadásul azok közé a darabok közé tartozik, amelyekre hosszú távon is érdemes beruházni, hiszen évről évre előveheted.

Rojtos blézer

Ha szereted a játékos darabokat, akkor a rojtos blézer könnyen az új kedvenceddé válhat. A rojtoknak köszönhetően még a legegyszerűbb szabású blézer is különlegesebb lesz, ráadásul tökéletesen passzol a legújabb trendekbe. Viszont mivel önmagában is elég hangsúlyos darabról van szó, érdemes visszafogottabb ruhákkal kombinálni. Egy egyszerű fehér póló, egy egyenes szárú farmer és egy bokacsizma például tökéletes választás mellé. Ha pedig szereted a merészebb összeállításokat, akár egy miniszoknyával és magas szárú csizmával is viselheted. Az enyhébb őszi napokon különösen jó alternatíva lehet a hagyományos átmeneti kabát helyett.

Ballonkabát

A ballonkabát az őszi ruhatár egyik legnagyobb klasszikusa, és 2026-ban sem kell búcsút intenünk neki. Sőt, az idei szezonban a megszokott fazonok mellett az oversized változatok és a különleges minták is helyet kapnak. Bár a bézs továbbra is örök kedvenc, a sötétebb barna, a khaki és a fekete változatokkal is érdemes kísérletezni. Ha szereted a párizsi sikket, viseld egyenes szárú farmerrel, csíkos felsővel és balerinacipővel.

Szőrmekabát

Ha van kabáttípus, amellyel garantáltan magadra vonhatod a figyelmet, az a szőrmekabát. A műszőrme 2026 őszén is fontos szerepet kap, különösen a dús, puha textúrájú és látványos fazonoknak köszönhetően. Elsőre talán túl feltűnőnek tűnhet a hétköznapokra, pedig egy műszőrme kabátot egyáltalán nem nehéz beilleszteni a ruhatáradba. Ha nem szeretnéd túlgondolni a szettedet, kombináld farmerrel, egyszerű kötött pulóverrel és bokacsizmával. Egy esti programhoz viszont akár egy elegáns ruhára is felkaphatod. Arra érdemes figyelni, hogy a vastagabb változatok inkább a késő őszi, hűvösebb napokon lesznek igazán praktikusak.

Kockás hosszú ballonkabát

A ballonkabát igazi őszi alapdarab, de ha idén egy kicsit különlegesebb változatra vágysz, érdemes a kockás minták felé venned az irányt. A hosszú, kockás ballonkabát egyszerre elegáns és vagány, ráadásul még a legegyszerűbb összeállításokat is pillanatok alatt feldobja. Bár a kockás minta elsőre kicsit nehezebben kombinálhatónak tűnhet, valójában rengeteg lehetőséget rejt magában. Egy egyszerű farmerrel, fehér pólóval és loaferrel tökéletes hétköznapi szettet állíthatsz össze, de egy kötött ruhával és magas szárú csizmával is szuperül mutat. Ha biztosra szeretnél menni, válassz visszafogott, egyszínű alapdarabokat mellé, így a kabátod lehet a megjelenésed főszereplője.

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