Már most mindenki ezeket a táskákat akarja – 2025 őszének kedvencei

A legújabb divatbemutatók után rengeteg újdonság érkezett. Volt itt londoni, milánói és new york-i Fashion Week is, úgyhogy meglehetősen megnőtt a táska kínálat, a választék pedig nemcsak őszre, hanem már télre is izgalmas előrejelzéseket adott. A tervezők egyértelműen a egyediségre, a természetes anyagokra és a karakteres formákra helyezték a hangsúlyt, a legtöbb táska ráadásul ténylegesen annyira különleges, hogy nem csak kiegészítőként funkcionálnak. Sőt, sokan már az outfiteket is a táskák köré építik, mert annyira izgalmas a kínálat, hogy megéri a szettünk központi darabjává tenni őket.

Katt a galériára, ahol mutatjuk is, mi az, amiért mindenki megőrül 2025-ben!

Galéria / 6 kép Ezek a táskák uralják 2025 őszét, és már most mindenki ezeket keresi Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria