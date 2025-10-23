Promóciók
Már most mindenki ezeket a táskákat akarja – 2025 őszének kedvencei
Egy betörő felfedte: ez a legnagyobb trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól
Egy volt betörő elárulta: van pár trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól. Nem drága kütyü vagy titkos zár, a legegyszerűbb dolgok teszik a tolvajok szemében a legtöbb házat „túl nehézzé”.
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Életmód
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Életmód
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Életmód
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
Sztárok
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Életmód
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
Napi horoszkóp október 23.: a Kosok kettesben lehetnek a szerelmükkel végre, a Skorpiók félreismernek valakit
A hosszú hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
7 sztárpár, akiknek egy forgatás tette tönkre az életét
Ők azok, akik csak dolgozni mentek egy forgatásra, majd annyira egymásba bonyolódtak a kollégájukkal, hogy ez egy kapcsolat végét jelentette. És elég sok másétis.
4 bakancs, amiből legalább egynek a te gardróbodban is ott a helye
Fedezd fel az idei szezon legtrendibb bakancsait!
Napi horoszkóp október 22.: az Oroszlánok sodródnak az eseményekkel, a Mérlegeknek fontos kérdésben kell dűlőre jutniuk
A hosszú hétvége küszöbén, mielőtt átadnád magad a négy napos semmittevésnek, előtte mindenképp érdemes elolvasnod a szerdai horoszkópot is, hiszen a csillagok mára is számos izgalmat tartogatnak az egyes jegyek szülöttei számára!
A legújabb divatbemutatók után rengeteg újdonság érkezett. Volt itt londoni, milánói és new york-i Fashion Week is, úgyhogy meglehetősen megnőtt a táska kínálat, a választék pedig nemcsak őszre, hanem már télre is izgalmas előrejelzéseket adott. A tervezők egyértelműen a egyediségre, a természetes anyagokra és a karakteres formákra helyezték a hangsúlyt, a legtöbb táska ráadásul ténylegesen annyira különleges, hogy nem csak kiegészítőként funkcionálnak. Sőt, sokan már az outfiteket is a táskák köré építik, mert annyira izgalmas a kínálat, hogy megéri a szettünk központi darabjává tenni őket.
Katt a galériára, ahol mutatjuk is, mi az, amiért mindenki megőrül 2025-ben!
5 őszi gyümölcs, aminek fogyasztásával megelőzheted a szív- és érrendszeri betegségeket
Az ősz a természet egyik legbőkezűbb időszaka, tele ízekkel és vitaminokkal. Néhány szezonális gyümölcs nemcsak finom, hanem a szívednek is igazi támasz: segíthetnek csökkenteni a koleszterinszintet, javítják a vérkeringést és támogatják az erek egészségét.
Napi horoszkóp október 23.: a Kosok kettesben lehetnek a szerelmükkel végre, a Skorpiók félreismernek valakit
A hosszú hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
7 sztárpár, akiknek egy forgatás tette tönkre az életét
Ők azok, akik csak dolgozni mentek egy forgatásra, majd annyira egymásba bonyolódtak a kollégájukkal, hogy ez egy kapcsolat végét jelentette. És elég sok másétis.
Ez a 10 állat alussza a leghosszabb téli álmot
Nekik tényleg van idejük kipihenni magukat.
Felejtsd el az egyhetes utazásokra vársz! Ha egy hosszú hétvégére ruccansz ki, fantasztikus hatással lehet a mentális egészségedre!
Nem mindig a mennyiség a lényeg, például a következő kirándulásra szánt napjaidat illetően sem. Minél rövidebb az út, annál maximálisabb a feltöltődés!
Minden, amit máris tudni lehet az új Colleen Hoover filmről: jön a Regretting You – Elrontott életek
A következő CoHo adaptáció október 30-tól debütál a mozikban�Allison Williams és Mckenna Grace főszereplésével, és most is készülnöd kell a megrázó pillanatokra!