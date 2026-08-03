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Ezek a szezon lecsúnyább cipői, amelyek mégis hihetetlenül trendik jelenleg
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Mi az, amit a divatrajongó lányok még egy exkluzív sample sale-nél is jobban imádnak? Egy igazán csúnya cipőt. A divatőrültek büszkén megmutatják a lábujjaikat, patára emlékeztető formákba bújtatják a lábukat, és még olyan, rég elfeledett trendeket is újra elővesznek, amelyekről azt hittük, végleg a 2010-es évek elején maradtak.
Ideje elővenni az régen elfelejtett furcsa cipőidet és újra felhúzni őket, legközelebb pedig már sokkal magabiztosabban vállalsz majd be merészebb trendeket is. Hamarosan te leszel a környék Carrie Bradshaw-ja.
Íme a TOP 5 rondacipő-trendet is, amit mindenképpen érdemes ismerned, hogy elindulj ezen az úton.
Klasszikus tabi
Az utóbbi időben óriási trend lett a Tabi, amit legkönnyebben onnan lehet felismerni, hogy pata szerű orra van. És úgy tűnik, hogy nem is megy sehova ez a trend. Sőt most már rengeteg fajta van a piacon, balerina cipő, loafer, klumpa, és még bakancs is van patás orral.
Öt lábujjas lábbeli
Ha egy valamire nem számítottunk, akkor az a öt lábujjas cipő menő lesz. Sőt egyáltalán létezni fog egy ilyen cipő, ami ténylegesen mind az öt lábujjad szétválasztja. Eredetileg futáshoz, túrázáshoz és olyan sportokhoz találták ki, ahol fontos a lábujjal kapaszkodás. Hát mit ne mondjuk, érdekes, de mi aztán nem zárkózunk el semmitől.
Nike Air Rift
Hogyha tetszenek a Tabik, akkor garantáltan ez is tetszeni fog! Lényegében ugyanolyan formája van, mint a Tabinak, csak sokkal sportosabb. Ez a cipő 1996-ban jelent meg először, úgyhogy egyáltalán nem új keletű a dolog, és már ekkor is sokan odáig voltak érte. Majd az évek alatt kiment a divatból és 30 évvel később, 2026-ban újra felkerült trendlistára.
Magassarkú sportcipő
Milleniálok, próbáljatok nyugodtak maradni! A 2000-es években az Isabel Marant cipői nagyon hódítottak, sőt több híresség is előszerettel hordta, mint például modellek. Tudjuk, hogy a telitalpú sportcipők sokakban fájó emlékeket idéznek fel, de ideje adni nekik még egy esélyt. A legjobb, ha a stylingnál teljesen ráerősítesz erre a hangulatra: szakadt rövidnadrág, feltűnő kiegészítők és a tegnapról fennmaradt szemceruza.
New Balance Loafer
Maradunk a sportos vonalon, méghozzá, most a loaferek kaptak sportosabb kiadást. Szóval, ha eddig féltél a loaferektől, mert úgy gondolod kényelmetlen, akkor érdemes kipróbálnod ez a fajtát. Oké, nem annyira elegáns, mint a bőr változatai, de mégis, elegánsabb, mint egy sportcipő. Hord úgy, mint ahogy egy loafert hordanád, de hordhatod úgy is, mint egy sportcipőt is. Szó szerint hord bármihez.
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