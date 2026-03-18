2026-ban a retro nagyon erősen jelen van: ruhákban, kiegészítőkben és minden téren is. Így a napszemüvegek közül is a leginkább ezek lesznek idén tavasszal a középpontban. Egészen a 80-as évektől a 2000-es évekig tombolnak a szemüvegek és garantált, hogy veled is szembe jön majd egy-két darab az utcákon. A klasszikus pilótaformák, a vastag keretes darabok és a színes lencsék ismét visszatérnek, de a 90-es évek keskeny, sportos fazonjai és a 2000-es évek merészebb, futurisztikusabb modelljei is meghatározóak lesznek.

A retro napszemüvegek népszerűsége onnan jön, hogy egészen könnyen kombinálhatók a mai trendekkel. De nem is csoda, egy vintage stílusú szemüveg minden szettel tökéletesen mutat.

Katt a galériára a szemcsikért!

Galéria / 6 kép Ezek a retro szemüvegkeretek a legdivatosabbak idén Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria