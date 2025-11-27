Ezek a legdivatosabb bakancsok az elkövetkezendő időszakban

Lassan itt a december és már az első hó is leesett, így nincs is jobb idő beújítani egy bakancsra, mint most. Az idő valószínűleg ennél csak havasabb és sárosabb lesz, úgyhogy tényleg szükség lesz rá. Egy jó bakancs ugyanis melegen tart, víz- és hóálló és mondhatni: állja a sarat.

2025 telén pedig egyre különlegesebb bakancsok lopták be magukat a trendek közé. Az idei szezonban a klasszikus fekete bakancs mellett megjelentek a merészebb színek, a chunky talpak és a prémes-szőrmés részletek. Összeszedtük a kedvenceinket, amelyek tuti találatok az idei téli szezonra.

Chunky bakancs

A vastag talpas, kissé túlméretezett bakancs idén hatalmas népszerűségnek örvend. Nemcsak stílusos, de a platform talp még a legnagyobb hóban is stabilabb lépést biztosít. Emellett vizuálisan nyújtja is a lábat, így szinte bárki könnyedén beillesztheti a ruhatárába.

Fűzős, katonai bakancs

A combat boots sosem mennek ki a divatból, de 2025-ben újragondolt formában térnek vissza. Matt és lakkozott bőrből is készülnek, sőt sok márka extra cipzárral, a legdivatosabb pedig most belőle a bézs színű. A letisztult kabátokkal és bő nadrágokkal kifejezetten karakteres párosítás.

Prémes, szőrmés bakancsok

Ahogy az idő egyre hidegebb, a melegített, műprém bakancsok kerülnek előtérbe. Ezek nemcsak elképesztően kényelmesek, de nagyon nőiesek is lehetnek, főleg világos színekben, mint a vajkrém, bézs vagy törtfehér. Tökéletesek a mindennapokhoz, de akár egy téli kiránduláshoz is.

Színes statement bakancsok

Idén erőteljesen megjelentek a burgundi, olívazöld, tégla, sőt a pasztell árnyalatok is. Ha unod a fekete bakancsot, akkor egy különleges színnel könnyedén feldobhatod a téli szettedet. Egy letisztult outfit mellé különösen jól mutatnak, hiszen a cipő lesz a hangsúly.

