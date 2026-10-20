Szépség
Ezeket az átmeneti kabátokat viselik a francia nők 2026 őszén
Forrás: Getty Images
Palvin Barbi 6 héttel kislánya születése után a Victoria's Secret kifutóján ejtette ámulatba az embereket
Alig pár hete, szeptember elején született meg Palvin Barbara kislánya, Sylvie, de a magyar modell máris visszatért a munkába. És mindenkit lenyűgözött a Victoria's Secret kifutóján.
Promóciók
Ezt az örömszerzőt legszívesebben receptre írnánk fel minden nőnek
5 csillagjegy, akinek az élete szerencsés fordulatot vesz az október 19-i angyali napon
Az október 19-éhez kapcsolódó 10/19-es angyalszám energiája öt csillagjegy életében is régóta várt, pozitív fordulatot hozhat.
Heti horoszkóp október 19-25.: az Ikreknek pihenésre van szükségük, az Oroszlánok csalódnak valakiben
Az előtted álló hét is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
Napi horoszkóp október 19.: az Oroszlánoknak jól jön az útbaigazítás, a Skorpiók lezárhatnak egy bizonyos helyzetet
A hét első napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a hétfői horoszkópra!
7 tárgy, amitől azonnal drágábbnak tűnik a nappalid
Nem kell dizájn bútorokra költened egy vagyont: néhány jól megválasztott részlettel az egész nappali sokkal elegánsabb és kifinomultabb hatást kelthet.
Az ősz egyik legnagyobb divatdilemmája kétségtelenül az, hogy mit vegyünk fel, amikor reggel még szinte téli hideg van, délután viszont már bőven elég lenne egy vékony pulóver is. Ilyenkor kerülnek elő a gardróbunk legfontosabb átmeneti darabjai, amelyeknek nemcsak praktikusnak kell lenniük, hanem persze az sem árt, ha jól mutatnak a kedvenc farmerünkkel, csizmánkkal vagy éppen egy romantikus maxiruhával. A szezon legnagyobb trendjei között mindenki megtalálhatja a saját stílusához passzoló darabot, legyen szó a minimalista eleganciáról, a romantikus megjelenésről vagy a vagányabb, lezser szettekről.
Mutatjuk azt a négy fazont, amelyre most igazán megéri figyelned!
1. Magas nyakú kabát
Ha csak egyetlen igazán trendi kabátot szeretnél beszerezni idén ősszel, akkor érdemes a magas, tölcsérszerű gallérral készült fazonok között szétnézned. A funnel-neck kabátok az elmúlt időszakban fokozatosan meghódították a divatvilágot, 2026 őszére pedig a szezon egyik legmeghatározóbb darabjává váltak. A különleges gallér a hűvösebb, szeles napokon kifejezetten praktikus is. A legdivatosabb változatok között megtalálod a bőrből, velúrból és gyapjúkeverékből készült modelleket, amelyek elsősorban letisztult szabásvonalukkal hódítanak. Egy csokoládébarna vagy fekete változat például tökéletesen mutat egyenes szárú farmerrel, bokacsizmával és kézitáskával.
2. Velúrkabát
A velúr már az elmúlt szezonokban is hatalmas népszerűségnek örvendett, 2026 őszén pedig továbbra sem kell búcsút intenünk neki. A puha, kissé bohém hatású anyag különösen jól illik az évszak hangulatához, főleg akkor, ha a klasszikus őszi árnyalatok valamelyikében választod. A karamell, a csokoládébarna, a konyak és az olívazöld egyaránt remek döntés lehet. Idén különösen divatosak a rövidebb, blézerszerű velúrkabátok, valamint a lezserebb, kissé oversized fazonok is. Ha szereted a hetvenes évek inspirálta összeállításokat, viseld trapézfarmerrel és magas sarkú csizmával, de egy egyszerű fehér pólóval és fekete nadrággal is elképesztően sikkes lehet. Arra viszont érdemes figyelned, hogy a valódi velúr érzékeny a nedvességre, így esős napokra nem feltétlenül ez a legpraktikusabb választás.
3. Katonai stílusú kabát
Ha szereted a kétezres évek divatját, akkor ezt a trendet garantáltan imádni fogod! A katonai inspirációjú kabátok ugyanis ismét visszatértek, méghozzá jóval kifinomultabb formában, mint ahogyan korábban megszokhattuk őket. A military jacket egyik legnagyobb előnye, hogy már önmagában is karaktert ad az összeállításodnak. Éppen ezért nem kell túlgondolnod a stylingot: egy sötét farmerrel, egyszerű felsővel és hegyes orrú bokacsizmával is tökéletesen működik. Ha viszont szereted a nőiesebb kontrasztokat, próbáld ki egy finom anyagú midi szoknyával vagy csipkés ruhával. A szigorú szabásvonalak és a romantikus részletek találkozása kifejezetten izgalmas összhatást eredményez.
4. Rövid, egyenes szabású szövetkabát
Ez a klasszikus, általában csípő alá vagy combközépig érő fazon remek alternatívája lehet a hosszú szövetkabátoknak, különösen az átmeneti időszakban. Az egyik legnagyobb előnye pedig a sokoldalúsága. Egy bézs, sötétkék vagy csokoládébarna darab szinte bármilyen ruhatárba könnyedén beilleszthető, ráadásul ugyanúgy passzol egy elegáns irodai összeállításhoz, mint egy lezser hétvégi szetthez. Ha szereted a klasszikus szövetkabátokat, de idén valami újdonságra vágysz, ezzel a fazonnal biztosan nem lőhetsz mellé.
A francia nők kedvenceit pedig kedvezményesen is beszerezheted!
November 12-15. között ismét jönnek a Joy-napok, sokszínű kuponkínálattal, akár 50% kedvezménnyel. Ezeket több mint 1000 üzletben és online tudod beváltani, természetesen a legmenőbb, legdivatosabb ruhákra is! Érdemes már most csekkolni a kedvezményeket, előre összeállítani a bevásárlólistát, és hatalmas akciókkal felfrissíteni a ruhatárad. KATTINTS MÁR MOST! A kuponok természetesen digitálisan, a Joy Hungary appban is beszerezhetők és felhasználhatók.
Hogy tetszett a cikk?
Szépség
Milky glazed glass skin: így érheted el te is a tökéletesen ragyogó, üde bőrt
Promóciók
Ezt az örömszerzőt legszívesebben receptre írnánk fel minden nőnek
30 híresség, akiről nem is tudtad, hogy ikreket nevel
Ezeknél a sztároknál egyszerre több babával bővült a család – és bőven van mit mesélniük az ikres hétköznapokról.
Napi horoszkóp október 20.: a Kosok tévesen ítélnek meg valakit, a Szüzek elhamarkodottan isznak a medve bőrére
A csillagok a mai napra is bőséggel tartogatnak izgalmas kalandokat, váratlan fordulatokat, azt azonban, hogy rád mi vár, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
Nem csak Palvin Barbi: 6 híres nő, aki szülés után rögtön visszatért a munkába
Palvin Barbi hat héttel a szülés után már a kifutón vonult, de más híres nők is villámgyorsan visszatértek dolgozni – és többen őszintén elmesélték, milyen volt ezt friss anyukaként megélni.
Hová tűnt a Vészhelyzet Pratt dokija? Ezért hallani kevesebbet Mekhi Phiferről
A Vészhelyzet egykori kedvence azóta is forgat, közben pedig többször mesélt arról, mennyire fontos számára a családja és a reflektorfényen túli élet.
Meglepő sorrend született: ez a 12 csillagjegy rangsora a legszerencsésebbtől a legpechesebbig
Vannak, akiknek szinte minden összejön, míg másoknak még a legegyszerűbb dolgokért is meg kell küzdeniük.
Íme a 10 leghangulatosabb őszi könyv, ami tökéletes bekuckózós délutánokra
Kifejezetten olyan könyveket keresel, amelyek ősszel játszódnak, és hozzák azt a jó kis bekuckózós hangulatot? Íme a JOY ajánlója!