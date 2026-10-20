Ezeket az átmeneti kabátokat viselik a francia nők 2026 őszén

Az ősz egyik legnagyobb divatdilemmája kétségtelenül az, hogy mit vegyünk fel, amikor reggel még szinte téli hideg van, délután viszont már bőven elég lenne egy vékony pulóver is. Ilyenkor kerülnek elő a gardróbunk legfontosabb átmeneti darabjai, amelyeknek nemcsak praktikusnak kell lenniük, hanem persze az sem árt, ha jól mutatnak a kedvenc farmerünkkel, csizmánkkal vagy éppen egy romantikus maxiruhával. A szezon legnagyobb trendjei között mindenki megtalálhatja a saját stílusához passzoló darabot, legyen szó a minimalista eleganciáról, a romantikus megjelenésről vagy a vagányabb, lezser szettekről.

Mutatjuk azt a négy fazont, amelyre most igazán megéri figyelned!

1. Magas nyakú kabát

Ha csak egyetlen igazán trendi kabátot szeretnél beszerezni idén ősszel, akkor érdemes a magas, tölcsérszerű gallérral készült fazonok között szétnézned. A funnel-neck kabátok az elmúlt időszakban fokozatosan meghódították a divatvilágot, 2026 őszére pedig a szezon egyik legmeghatározóbb darabjává váltak. A különleges gallér a hűvösebb, szeles napokon kifejezetten praktikus is. A legdivatosabb változatok között megtalálod a bőrből, velúrból és gyapjúkeverékből készült modelleket, amelyek elsősorban letisztult szabásvonalukkal hódítanak. Egy csokoládébarna vagy fekete változat például tökéletesen mutat egyenes szárú farmerrel, bokacsizmával és kézitáskával.

2. Velúrkabát

A velúr már az elmúlt szezonokban is hatalmas népszerűségnek örvendett, 2026 őszén pedig továbbra sem kell búcsút intenünk neki. A puha, kissé bohém hatású anyag különösen jól illik az évszak hangulatához, főleg akkor, ha a klasszikus őszi árnyalatok valamelyikében választod. A karamell, a csokoládébarna, a konyak és az olívazöld egyaránt remek döntés lehet. Idén különösen divatosak a rövidebb, blézerszerű velúrkabátok, valamint a lezserebb, kissé oversized fazonok is. Ha szereted a hetvenes évek inspirálta összeállításokat, viseld trapézfarmerrel és magas sarkú csizmával, de egy egyszerű fehér pólóval és fekete nadrággal is elképesztően sikkes lehet. Arra viszont érdemes figyelned, hogy a valódi velúr érzékeny a nedvességre, így esős napokra nem feltétlenül ez a legpraktikusabb választás.

3. Katonai stílusú kabát

Ha szereted a kétezres évek divatját, akkor ezt a trendet garantáltan imádni fogod! A katonai inspirációjú kabátok ugyanis ismét visszatértek, méghozzá jóval kifinomultabb formában, mint ahogyan korábban megszokhattuk őket. A military jacket egyik legnagyobb előnye, hogy már önmagában is karaktert ad az összeállításodnak. Éppen ezért nem kell túlgondolnod a stylingot: egy sötét farmerrel, egyszerű felsővel és hegyes orrú bokacsizmával is tökéletesen működik. Ha viszont szereted a nőiesebb kontrasztokat, próbáld ki egy finom anyagú midi szoknyával vagy csipkés ruhával. A szigorú szabásvonalak és a romantikus részletek találkozása kifejezetten izgalmas összhatást eredményez.

4. Rövid, egyenes szabású szövetkabát

Ez a klasszikus, általában csípő alá vagy combközépig érő fazon remek alternatívája lehet a hosszú szövetkabátoknak, különösen az átmeneti időszakban. Az egyik legnagyobb előnye pedig a sokoldalúsága. Egy bézs, sötétkék vagy csokoládébarna darab szinte bármilyen ruhatárba könnyedén beilleszthető, ráadásul ugyanúgy passzol egy elegáns irodai összeállításhoz, mint egy lezser hétvégi szetthez. Ha szereted a klasszikus szövetkabátokat, de idén valami újdonságra vágysz, ezzel a fazonnal biztosan nem lőhetsz mellé.

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