Ezek a koppenhágai fashion week legjobb trendjei

Gyakorlatilag egyetlen szempillantás alatt söpört végig a dán városon a 2027-es tavaszi/nyári Koppenhágai Fashion Week és ahogy az lenni szokott, a dán főváros most sem okozott csalódást. Mögöttünk van négy egymást követő nap, amikor a helyi stílusikonok és a világ minden tájáról érkező divatrajongók szó szerint megszállták Koppenhága utcáit. Bár a kifutókra sem lehetett panaszkodni, a show-t ezúttal is a street style lopta el. A látogatók mesteri fokon kombinálták az elegáns alapdarabokat a legfrissebb nyár végi és kora őszi trendekkel, ezzel együtt megjósolva, hogy mik is lesznek az őszi trendek.

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Bermuda sort

Sajnáljuk, micro nadrágok, de a hosszú bermuda fazonok hivatalosan is átvették az uralmat! A koppenhágai divathéten a legstílusosabbak ehhez a meglepően kifinomult darabhoz nyúltak. Legtöbbször pedig klasszikus gombos ingekkel és elegáns magassarkúkkal párosították. Ugyanakkor bőven akadtak olyanok is, akik Hailey Bieber és Margot Robbie laza szettjeiből merítettek ihletet, és lezser, hosszú ujjú felsőkkel hordták a nadrágot. Ez is garantáltan velünk marad a következő szezonban is.

Perforált balerinacipők

Tudva, hogy Koppenhágában a bicikli jelenti az első számú közlekedési eszközt, kifejezetten meglepő volt látni, mennyien vállalták be a magassarkút, a telitalpú papucsoktól kezdve a zártabb szabású, elegáns körömcipőkig. Ha viszont a lapos talpú darabokról volt szó, egyetlen ikonikus modell tarolt a dán fővárosban: az átlátszó, perforált balerinacipő.

Ez a darab nem véletlenül vált a kora őszi szezon abszolút kedvencévé. Míg a zártabb szabás megvédi a lábat a hűvösebb szellőktől, a finom lyukacsos textúra gondoskodik a tökéletes szellőzésről a melegebb délutánokon.

Laza, egyenes szárú farmer

Ha van valami, amihez a skandináv nők zseniálisan értenek, az a farmer viselése. Míg korábban a túlzóan bő fazonokról - a ballon- vagy hordószárú szabásokról - voltak híresek, most visszatérnek a legklasszikusabb farmerformához: a laza, egyenes szárú modellhez. Ez a letisztult vonalvezetésű darab évszaktól függetlenül hordható, végtelenül sokoldalú, és ami a legfontosabb, erőlködés nélkül kombinálható szinte bármilyen cipővel.

Derékra kötött kiegészítők

A koppenhágai divathét street style szettjeit leginkább az teszi különlegessé, ahogyan a jelenlévők tudatosan, apró személyes kiegészítőkkel dobják fel a megjelenésüket, nem véletlen, hogy ezek a szettek azonnal a Pinterest kedvenceivé válnak.

A kifutók soraiban a dán nők selyem- és csipkekendőkkel, valamint ragyogó, flitteres övekkel hangsúlyozták a derekukat. Emellett sokan egyszerű gombos ingeket vagy pulóvereket kötöttek a csípőjükre.

Ceruzaszoknyák

A ceruzaszoknyák idén egyszerűen mindent vittek, és az a legjobb benne, hogy ez az az időtálló alapdarab, amit bátran felvehetsz kora ősszel, a hűvösebb napokon, de még a tél közepén is. Míg a tervezők elsősorban a színben passzoló, dzsekikkel és a karcsúsított blézerekkel való párosítást preferálták, a koppenhágai stílusikonok inkább színes gombos ingekkel vagy vagány, cropped pólókkal kombinálták.