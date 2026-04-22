Ezek a kiegészítők hódítanak 2026 tavaszán: így hordd őket sikkesen

Az idei kiegészítő trendeket egy szó jellemzi: maximalizmus. Ebben a szezon érdemes egy kis pluszt vinni a mindennapokba. Olyan elemek kerülnek reflektorfénybe, amelyeket eddig nem igazán hordtunk. A hangsúly a részleteken lesz, a horgolt, a mintás és az színek, mind mind fontosak lesznek. A hétköznapi és az elegáns egyre inkább összemosódik, így a stílusok keverése kulcsszerepet kap. Teljesen természetes lett, hogy sportos, laza elemek találkoznak nőiesebb, kifinomult darabokkal és ez a kontraszt adja az outfitek izgalmát 2026-ban.

Horgolt clutch

A horgolt darabok idén tavasszal reneszánszukat élik, és ennek egyik legstílusosabb képviselője a horgolt clutch. Ez a kiegészítő tökéletes választás lehet, ha szeretnél egy kis lazaságot vinni az öltözékedbe. Farmerrel és fehér inggel párosítva laza sikk hatást kelt, de egy lenge, virágmintás ruhával igazi fesztiválhangulatot idéz. Fontos, hogy ne zsúfold túl a kiegészítőket, mert úgy elveszed a hangsúlyt a táskáról.

Bőr sling magassarkú

A slingback fazonú magassarkú cipők 2026-ban is a női gardrób alapdarabjai közé tartoznak, de idén különösen nagy figyelmet kapnak a bőr változatok. Ezek a cipők elegánsak, de mégis kényelmesebbek, mint a tűsarkúk. Kiválóan működnek midi szoknyákkal, élére vasalt nadrágokkal vagy akár egy lazább szettel is.

Pántos magassarkú

A pántos magassarkú szandálok szintén a trendi cipők közé tartoznak. Amiatt szeretik annyira, mert vékony pántjaik kiemelik a bokát. Az egyszerű fekete, a piros és a nude pántos magassarkú szinte bármilyen alkalomra megállja a helyét. A titok itt is az arányokban rejlik, minélé feltűnőbb a cipő, annál letisztultabb ruhadarabokkal kell párosítanod.

Boci mintás vászontáska

Az állatminta már évek óta trendben van, így a boci minta is. És ha van egy kiegészítő, ami garantáltan magára vonzza a tekinteteket, az ez a boci mintás vászontáska. Mivel egy elég erőteljes mintáról van szó, ezért érdemes visszafogottabb ruhákkal párosítani. Egy monokróm szett például ideális alapot ad ennek a táskának, így ténylegesen érvényesülni tud. Ha pedig bátrabb vagy, akkor stylingold úgy, hogy visszaköszönjön a minta máshol is, például cipőn vagy övön.

Fehér kistáska

A fehér kistáska az egyik leguniverzálisabb darab, amit beszerezhetsz idén tavasszal. Trendi, letisztult és szinte minden outfithez passzol. Különösen jól mutat pasztellszínekkel, bézs árnyalatokkal vagy akár teljesen fehér szettekkel is. Ha a minimalista stílus illik hozzád a legjobban, akkor ez a darab szinte kötelező.

Barna loafer

A loafer már jó ideje divatban van, de 2026 tavaszán a barna árnyalatok kerülnek a középpontba. A csokoládébarnától a karamellás tónusokig ezek a színek sokkal izgalmasabb alternatívát nyújtanak a klasszikus feketéhez képest. Viselheted irodai szettekkel és farmerral is. A barna szín melegséget ad az egész outfitnek és könnyen kombinálható más földszínekkel. Ha pedig még trendibb irányba vinnéd, akkor próbáld ki egy látható fehér zoknival.

Szívecske alakú fülbevaló

Ha egy igazán kedves kiegészítőt szeretnél választani magadnak, akkor a szívecskés fülbevaló a tökéletes választás. A romantikus részletek idén tavasszal különösen népszerűek. Ez a kiegészítő sikkes és nőies, szinte bármilyen szettet feldob. Randira szinte kötelező darab (meg amúgy is).

Gyöngysor

A klasszikus, egy soros verzió helyett a rétegezett gyöngysorok lesznek a menők idén. Több különböző hosszúságú és stílusú gyöngylánc együtt viselve igazán különleges hatást tud adni. A rétegezésnél azonban nem kell ragaszkodni a hagyományos gyöngyökhöz, bátran kombinálhatod arany láncokkal vagy apró medálokkal is.

Telitalpú szandál

A telitalpú szandálok ideális választás azoknak, akik szeretnének egy kis magasságot, azonban nem akarnak egész nap tűsarkúban egyensúlyozni. Mindemellett arról sem feledkezzünk meg, hogy különösen jól mutatnak maxiruhákkal, de bő szárú nadrágokkal is. Ha visszafogottabb szettet viselsz, egy karakteresebb telitalpú szandál könnyedén az outfit központi eleme lehet.

Szegecses vékonyöv

A szegecses vékonyöv az a kiegészítő, ami első ránézésre apróságnak tűnhet, mégis teljesen át tudja változtatni az egész outfit hangulatát. Egyáltalán nem kell félned attól, hogy rockos irányba viszi a megjelenésedet, a megfelelően kombinálva kifejezetten nőies és stílusos hatást is elérhetsz vele. Viselheted farmerrel és pólóval egy laza, hétköznapi szett részeként, de akár egy nőies ruhát is izgalmasabbá tehetsz vele.

Szerezd be az Intrend kollekció legújabb darabjait az Intrend webshop-ban! Ha pedig személyesen szeretnél vásárolni Intrend termékeket Magyarországon, akkor azt ITT teheted meg egyszerűen.