Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Divat

Hódítanak a gumicsizmák, és nem csak a kertben! Íme a szezon legmenőbb darabjai

#divat
#Csizma
#gumicsizma
#Green Stiletto
#őszi cipők
#Shoelove
#hunter csizma
Bessenyei Viktória
Mutasd a cikkeit

Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Divat, Green Stiletto
Utoljára frissült: 2025. november 6. 09:59

Forrás: Getty Images

Hódítanak a gumicsizmák, és nem csak a kertben! Íme a szezon legmenőbb darabjai
A nap cikke

4 dolog Katalin hercegnéék otthonában, amitől mindig leesik a vendégek álla

Katalin hercegné otthonából érdemes ellesni pár stílustrükköt! Nem sokszor engedi be a kamerákat, de amikor igen, akkor mindenkinek feltűnik ez a pár részlet.

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Életmód

A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért

Van egy pillanat minden reggelben, ami csak a tiéd.

Életmód

Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid

Amikor reggel a kedvenc arckrémedért nyúlsz, valószínűleg nem gondolsz arra, hány évnyi kutatás, hány kísérlet és mennyi...

Promóciók

Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!

Ki mondta, hogy az olvasás csak a kanapén ülve, könyvvel a kézben történhet? Az e-hangoskönyvek bebizonyítják, hogy az i...

Promóciók

A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben

Egy hely, ahol a stílus, a prémium minőség és a személyre szabott élmény találkozik. Ez az Optic World Exclusive Luxus C...

Promóciók

Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!

Az őszi trendek sokszínűsége igazán meglepő, és a CCC-ben elérhető NINE WEST kollekció, ennek remek példája. A márka éve...

Promóciók

Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

Napi áraink a foglaltság szerint változnak, de most ez nem okoz problémát: a JOY napok alatt, fix áron, felár nélkül fog...

Promóciók

Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!

Az ország legnagyobb shopping ünnepe a kedvezményeken kívül szuper programokat kínál! Gyere el az őszi JOY-napok budapes...

Promóciók

Lépj szintet energikusságban – itt a waterdrop® TURBO BOOST!

A megszokott energiaital íz tudatosaknak: 160 mg természetes koffeinnel, 6-féle vitaminnal, cukormentesen és mesterséges...
Olvasd el!

Napi horoszkóp november 6.: a Kosoknak nagy bátorságra van szükségük, az Oroszlánoknak érdemes nyitniuk mások felé

A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!

Olvasd el!

A születési dátumodból kiderül, mit próbál üzenni neked az előző életed

A születésed napja árulkodik arról, milyen tanulságot hoztál magaddal előző életedből – és mit kell most megértened.

Olvasd el!

Orvosok vallottak: 8 rejtett betegség, amit túl sokáig vesznek félvállról az emberek, ezért általában tragédia a vége

Vannak tünetek, amelyeknél még ma is sokan azt mondják, hogy majd elmúlik.

Olvasd el!

7 netflixes sorozat, ami annyira jó, hogy akár 1 nap alatt ledarálod

Vannak napok, amikor semmihez sincs kedved csak bekuckózni, lekapcsolni a külvilágot, és hagyni, hogy egy sorozat magával ragadjon.

Olvasd el!

6 sorozat az HBO Maxon, amiről nem is gondoltuk volna, hogy ilyen jó

Ezeket a sorozatokat muszáj lecsekkolnod, ha szereted az izgalmas történeteket és a csavaros befejezéseket!

Facebook
Twitter
Pinterest
Az idei ősz must have-je, ami egyik nő gardróbjából sem hiányozhat.

Hivatalosan is elérkezett november, ezzel együtt pedig az esős idő is beköszöntött.
Ilyenkor pedig nincs is jobb, mint egy vízálló, de mégis stílusos lábbeli. A gumicsizma ma már messze nem csak egy praktikus darab; egyre többen hordják a mindennapokban is és kifejezetten trendi lett idénre. Sőt még a királyi család is imádja, mivel tökéletesen bele illik a vidéki arisztokrata stílusukba, ami most egyébként újra menő.

A gumicsizmákban a legjobb, hogy amíg egy téli csizma könnyen túlmelegítheti a lábat a vastagsága miatt, addig ez a fajta csizma vékonyabb anyaga miatt engedi levegőhöz jutni a lábat. Az esős időben pedig szinte must have, szintén ellentétben egy másik csizmával amit valószínű előbb impregnálni kéne viselés elött. Manapság pedig majdnem minden színben megtalálható már, így bárki találhat magához illőt, viszont a legdivatosabbak kétségkívül khaki zöld, a leopárdmintás és a bézs változatok. Ráadásul a gumicsizmák között már nemcsak a klasszikus, magas szárú fazonok közül válogathatsz. A bokacsizmák és a Chelsea-stílusú változatok is irtó trendinek számítanak. Egy farmerrel, vastag pulcsival és egy laza ballonkabáttal kifejezetten sikkes lehet az outfited.

Cortina
Cortina leopárdmintás Gumicsizma

9990 Ft

Megnézem
Landrover
Landrover bézs Gumicsizma

9990 Ft

Megnézem
Graceland
Graceland fekete Gumicsizma

7990 Ft

Megnézem

És mivel a gumicsizma már rég nem csak a kertbe vagy a fesztiválokra való, így nyugodtan hordhatod a mindennapokban is, akkor is ha egyébként nem is esik az eső. Ha jól kombinálod, bármelyik őszi outfitet könnyen feldobja. Általában a magasszárú csizmákhoz a karcsúsított nadrág illik a legjobban vagy egy vastagabb leggings. Amíg a Chelsea fazonú bokacsizmák kifejezetten jól illenek mom jeanshez, oversize pulóverhez vagy bőrkabáthoz, és ideális választások a mindennapokra. A klasszikus fekete vagy khaki zöld színű gumicsizma pedig remekül mutat ballonkabáttal vagy gyapjúkabáttal, igazi városi sikk hatást érhetsz el velük.

És ne feledd: a vastag zokni nemcsak kényelmes, de kifejezetten trendi is, ha kilátszik kicsit a csizma szárából. Egy jól eltalált színű zoknival vagy mintás harisnyával extra divatos réteget adhatsz a megjelenésedhez.

Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! A TOP3 legkényelmesebb magas sarkú csizma, ami meghódította a sztárokat is

További inspirációért katt:

Galéria / 10 kép

A 2025-ös ősz 5 legdivatosabb csizmája

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Életmód

A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért

Van egy pillanat minden reggelben, ami csak a tiéd.

Életmód

Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid

Amikor reggel a kedvenc arckrémedért nyúlsz, valószínűleg nem gondolsz arra, hány évnyi kutatás, hány kísérlet és mennyi...

Promóciók

Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!

Ki mondta, hogy az olvasás csak a kanapén ülve, könyvvel a kézben történhet? Az e-hangoskönyvek bebizonyítják, hogy az i...

Promóciók

A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben

Egy hely, ahol a stílus, a prémium minőség és a személyre szabott élmény találkozik. Ez az Optic World Exclusive Luxus C...

Promóciók

Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!

Az őszi trendek sokszínűsége igazán meglepő, és a CCC-ben elérhető NINE WEST kollekció, ennek remek példája. A márka éve...

Promóciók

Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

Napi áraink a foglaltság szerint változnak, de most ez nem okoz problémát: a JOY napok alatt, fix áron, felár nélkül fog...

Promóciók

Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!

Az ország legnagyobb shopping ünnepe a kedvezményeken kívül szuper programokat kínál! Gyere el az őszi JOY-napok budapes...

Promóciók

Lépj szintet energikusságban – itt a waterdrop® TURBO BOOST!

A megszokott energiaital íz tudatosaknak: 160 mg természetes koffeinnel, 6-féle vitaminnal, cukormentesen és mesterséges...
Kép
Szépség

A legújabb körömtrend óriási csavart visz a francia manikűrbe

Idén soha nem látott újítás jön körmök terén!

Kép
Egészség

7 mindennapi szokás, ami hosszú távon csökkentheti a rák kockázatát

A mindennapi szokásaid sokkal többet számítanak az egészségedre nézve, mint azt elsőre gondolnád. Olyannyira, hogy még a daganatos betegségek kialakulásának kockázatát is befolyásolhatják. Persze sajnos nincs egy olyan életmódbéli tényező sem, ami fixen garantálná, hogy valaki nem lesz az élete során komolyan beteg, az étrend, a napi rutin és az egészséges szokások jelentősen csökkenthetik a rákos megbetegedések kockázatát.

Kép
Életmód

Fantasztikus hírünk van a magyar Harry Potter-fanoknak: Végre mi is beléphetünk a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolába

Készülj fel minden idők legkülönlegesebb és legnagyobb szabású utazó kiállítására, ami a Harry Potter varázslatos világát és annak elbűvölő, bővített univerzumát mutatja be, a lenyűgöző élmény világszerte már több mint 4 millió rajongót varázsolt el.

Kép
Életmód

6 sorozat az HBO Maxon, amiről nem is gondoltuk volna, hogy ilyen jó

Ezeket a sorozatokat muszáj lecsekkolnod, ha szereted az izgalmas történeteket és a csavaros befejezéseket!

Kép
Sztárok

4 dolog Katalin hercegnéék otthonában, amitől mindig leesik a vendégek álla

Katalin hercegné otthonából érdemes ellesni pár stílustrükköt! Nem sokszor engedi be a kamerákat, de amikor igen, akkor mindenkinek feltűnik ez a pár részlet.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp november 6.: a Kosoknak nagy bátorságra van szükségük, az Oroszlánoknak érdemes nyitniuk mások felé

A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!