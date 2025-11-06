Szerelem
Hódítanak a gumicsizmák, és nem csak a kertben! Íme a szezon legmenőbb darabjai
4 dolog Katalin hercegnéék otthonában, amitől mindig leesik a vendégek álla
Katalin hercegné otthonából érdemes ellesni pár stílustrükköt! Nem sokszor engedi be a kamerákat, de amikor igen, akkor mindenkinek feltűnik ez a pár részlet.
A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért
Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!
A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben
Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!
Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!
Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!
Hivatalosan is elérkezett november, ezzel együtt pedig az esős idő is beköszöntött.
Ilyenkor pedig nincs is jobb, mint egy vízálló, de mégis stílusos lábbeli. A gumicsizma ma már messze nem csak egy praktikus darab; egyre többen hordják a mindennapokban is és kifejezetten trendi lett idénre. Sőt még a királyi család is imádja, mivel tökéletesen bele illik a vidéki arisztokrata stílusukba, ami most egyébként újra menő.
A gumicsizmákban a legjobb, hogy amíg egy téli csizma könnyen túlmelegítheti a lábat a vastagsága miatt, addig ez a fajta csizma vékonyabb anyaga miatt engedi levegőhöz jutni a lábat. Az esős időben pedig szinte must have, szintén ellentétben egy másik csizmával amit valószínű előbb impregnálni kéne viselés elött. Manapság pedig majdnem minden színben megtalálható már, így bárki találhat magához illőt, viszont a legdivatosabbak kétségkívül khaki zöld, a leopárdmintás és a bézs változatok. Ráadásul a gumicsizmák között már nemcsak a klasszikus, magas szárú fazonok közül válogathatsz. A bokacsizmák és a Chelsea-stílusú változatok is irtó trendinek számítanak. Egy farmerrel, vastag pulcsival és egy laza ballonkabáttal kifejezetten sikkes lehet az outfited.
És mivel a gumicsizma már rég nem csak a kertbe vagy a fesztiválokra való, így nyugodtan hordhatod a mindennapokban is, akkor is ha egyébként nem is esik az eső. Ha jól kombinálod, bármelyik őszi outfitet könnyen feldobja. Általában a magasszárú csizmákhoz a karcsúsított nadrág illik a legjobban vagy egy vastagabb leggings. Amíg a Chelsea fazonú bokacsizmák kifejezetten jól illenek mom jeanshez, oversize pulóverhez vagy bőrkabáthoz, és ideális választások a mindennapokra. A klasszikus fekete vagy khaki zöld színű gumicsizma pedig remekül mutat ballonkabáttal vagy gyapjúkabáttal, igazi városi sikk hatást érhetsz el velük.
És ne feledd: a vastag zokni nemcsak kényelmes, de kifejezetten trendi is, ha kilátszik kicsit a csizma szárából. Egy jól eltalált színű zoknival vagy mintás harisnyával extra divatos réteget adhatsz a megjelenésedhez.
További inspirációért katt:
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért
Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid
Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!
A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben
Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!
Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!
Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!
