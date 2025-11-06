Hódítanak a gumicsizmák, és nem csak a kertben! Íme a szezon legmenőbb darabjai

Hivatalosan is elérkezett november, ezzel együtt pedig az esős idő is beköszöntött.

Ilyenkor pedig nincs is jobb, mint egy vízálló, de mégis stílusos lábbeli. A gumicsizma ma már messze nem csak egy praktikus darab; egyre többen hordják a mindennapokban is és kifejezetten trendi lett idénre. Sőt még a királyi család is imádja, mivel tökéletesen bele illik a vidéki arisztokrata stílusukba, ami most egyébként újra menő.

A gumicsizmákban a legjobb, hogy amíg egy téli csizma könnyen túlmelegítheti a lábat a vastagsága miatt, addig ez a fajta csizma vékonyabb anyaga miatt engedi levegőhöz jutni a lábat. Az esős időben pedig szinte must have, szintén ellentétben egy másik csizmával amit valószínű előbb impregnálni kéne viselés elött. Manapság pedig majdnem minden színben megtalálható már, így bárki találhat magához illőt, viszont a legdivatosabbak kétségkívül khaki zöld, a leopárdmintás és a bézs változatok. Ráadásul a gumicsizmák között már nemcsak a klasszikus, magas szárú fazonok közül válogathatsz. A bokacsizmák és a Chelsea-stílusú változatok is irtó trendinek számítanak. Egy farmerrel, vastag pulcsival és egy laza ballonkabáttal kifejezetten sikkes lehet az outfited.

És mivel a gumicsizma már rég nem csak a kertbe vagy a fesztiválokra való, így nyugodtan hordhatod a mindennapokban is, akkor is ha egyébként nem is esik az eső. Ha jól kombinálod, bármelyik őszi outfitet könnyen feldobja. Általában a magasszárú csizmákhoz a karcsúsított nadrág illik a legjobban vagy egy vastagabb leggings. Amíg a Chelsea fazonú bokacsizmák kifejezetten jól illenek mom jeanshez, oversize pulóverhez vagy bőrkabáthoz, és ideális választások a mindennapokra. A klasszikus fekete vagy khaki zöld színű gumicsizma pedig remekül mutat ballonkabáttal vagy gyapjúkabáttal, igazi városi sikk hatást érhetsz el velük.

És ne feledd: a vastag zokni nemcsak kényelmes, de kifejezetten trendi is, ha kilátszik kicsit a csizma szárából. Egy jól eltalált színű zoknival vagy mintás harisnyával extra divatos réteget adhatsz a megjelenésedhez.

További inspirációért katt:

Galéria / 10 kép A 2025-ös ősz 5 legdivatosabb csizmája Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria