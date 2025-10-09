Divat
Ezek a cipők uralták a London Fashion Week kifutóit - Így viseld őket a hétköznapokban
Forrás: Getty Images
A London Fashion Week ismét bebizonyította, hogy a klasszikus kedvenceink még mindig divatban vannak és nem is mennek sehova. A 2025-ös őszi/téli kollekciók kifutóit három típus uralta: a barna bakancs, a loafer, és a hosszú szárú vagány magassarkú csizma. Most megmutatjuk, hogyan viheted be ezeket a trendi darabokat a mindennapi gardróbodba.
1. Barna bakancs
A bakancs sosem megy ki a divatból, de idén a tervezők teljesen újra értelmezték. A klasszikus fekete helyett a barna különböző árnyalatai, egészen a karamelltől a csokoládéig, hódítanak. A London Fashion Weeken például Burberry és a JW Anderson is bemutatta saját verzióját, sokszor nőies ruhákkal és finom anyagokkal párosítva.
A rusztikus árnyalat és a masszív talp könnyen kontrasztba kerülhet a lágyabb textúrákkal, sőt így lesz igazán izgalmas az outfit. Szóval bátran kombináld a bakancsot virágmintás midi ruhával és bőrdzsekivel. A nőies és vagány elemek ütközése friss, karakteres megjelenést ad. A titok abban rejlik, hogy a bakancs ne tűnjön túl „nehéznek” , pont ezért ha a többi ruhadarab lágyabb anyagból van a szett sokkal kiegyensúlyozottabb lesz.
2. Loafer
Ha egyetlen cipőt kellene választanunk, ami képes összekötni az elegáns és laza stílust az biztosan a loafer. A London Fashion Weeken pedig minden formában láttuk: fényes lakkos formában, illetve a többszínű darabok is nagyon nagyot mennek idén.
A loafer egyébként eredetileg férfi viselet volt, de ma már az egyik legkedveltebb női alapdarab. Viseld miniszoknyával, vastag harisnyával egy blézerrel vagy pedig egy jó szabású farmerral, laza pólóval kombinálva.
3. Hosszú szárú magassarkú csizma
A hosszú szárú csizma idén irtó divatos és egyértelműen uralja most a trendeket. Majdnem az összes fajta trendi, de ami a legtöbbek kedvence az a fekete fényes magassarkú csizma plusz díszítésekkel. A London Fashion Week kifutóin leginkább rövid ruhával kombinálták, és ezt akár te is megteheted! Térd felé érő ruhával egyáltalán nem túl kihívó, viszont mindenki odáig lesz azért, hogy milyen csinos vagy. Ha pedig ennél lazábban és bohóbban szeretnéd viselni, akkor válassz hozzá egy bőszabású ingruhát, egy kötött mellénnyel kiegészítve.
És még egy kis inspó:
