Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Divat

Ezek a cipők uralták a London Fashion Week kifutóit - Így viseld őket a hétköznapokban

#divat
#trend
#őszi-téli divat
#London Fashion Week
#téli cipő
#Green Stiletto
#őszi cipő
Bessenyei Viktória
Mutasd a cikkeit

Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Divat, Green Stiletto
Utoljára frissült: 2025. október 8. 18:09

Forrás: Getty Images

Ezek a cipők uralták a London Fashion Week kifutóit - Így viseld őket a hétköznapokban
A nap cikke

Meleg férfiként nőt vett feleségül? Ez az igazság Anthony Perkinsről az Ed Gein-sorozat kapcsán

Az Ed Gein sorozatban többször is kitérnek a Psycho főszereplőjére, Anthony Perkinsre és magánéletére. De mi volt az igazság?

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Lakberendezés

Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben

Kevés dolog hat annyira a mindennapjainkra, mint a jó alvás.

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Promóciók

Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria

Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...

Sztárok

Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről

Gyerekként, amikor piros kalózként játszottam a kölyök klubban, még nem tudtam, hogy egyszer majd szerkesztőként ülök eg...

Életmód

7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre

El sem tudsz képzelni annál tökéletesebb programot az esős, szeles napokra, mint hogy otthon maradj, pizsamába bújj, kik...

Életmód

Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával

Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatj...
Olvasd el!

Napi horoszkóp október 9.: az Ikreknek érdekes tapasztalásban lehet részük, a Mérlegeknek érdemes kiállniuk magukért

A hét második fele is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!

Olvasd el!

Tuti tipp a szakácsoktól! Ezzel a trükkel 5 perc alatt olvaszthatod ki a húst

Mindannyiunkkal előfordult már, hogy este vacsorát tervezünk, de a hűtőben csak egy jéggé fagyott hús vár ránk.

Olvasd el!

A születési éved utolsó számjegye izgalmas titkot árul el a jövődről

A születési éved utolsó számjegye elárulja, milyen sorsfordulat és életszakasz vár rád a közeljövőben. Kiderül, mit üzen neked az Univerzum!

Olvasd el!

8 sztár, akit meghurcoltak a neten párjuk külseje miatt

Trollok támadásai, bántó kommentek, és valódi szerelem a reflektorfényben. Íme 8 sztár, akit azért kritizáltak, mert a párja nem illett a hollywoodi szépségideálhoz.

Olvasd el!

Hercegek márpedig léteznek! 4 csillagjegy, amelynek szülötte maximálisan a tenyerén hordoz

Sok nő titkos vágya, hogy olyan férfira találjon, aki hercegként bánik vele.

Facebook
Twitter
Pinterest
Ígéretesnek tűnik az eddigi felhozatal cipők terén, és a legjobb, hogy ezek a trendek valóban hordhatóak!

A London Fashion Week ismét bebizonyította, hogy a klasszikus kedvenceink még mindig divatban vannak és nem is mennek sehova. A 2025-ös őszi/téli kollekciók kifutóit három típus uralta: a barna bakancs, a loafer, és a hosszú szárú vagány magassarkú csizma. Most megmutatjuk, hogyan viheted be ezeket a trendi darabokat a mindennapi gardróbodba.

1. Barna bakancs

A bakancs sosem megy ki a divatból, de idén a tervezők teljesen újra értelmezték. A klasszikus fekete helyett a barna különböző árnyalatai, egészen a karamelltől a csokoládéig, hódítanak. A London Fashion Weeken például Burberry és a JW Anderson is bemutatta saját verzióját, sokszor nőies ruhákkal és finom anyagokkal párosítva.

A rusztikus árnyalat és a masszív talp könnyen kontrasztba kerülhet a lágyabb textúrákkal, sőt így lesz igazán izgalmas az outfit. Szóval bátran kombináld a bakancsot virágmintás midi ruhával és bőrdzsekivel. A nőies és vagány elemek ütközése friss, karakteres megjelenést ad. A titok abban rejlik, hogy a bakancs ne tűnjön túl „nehéznek” , pont ezért ha a többi ruhadarab lágyabb anyagból van a szett sokkal kiegyensúlyozottabb lesz.

Claudia Ghizzani
Claudia Ghizzani Fűzős barna bakancs

22990 Ft

Megnézem

2. Loafer

Ha egyetlen cipőt kellene választanunk, ami képes összekötni az elegáns és laza stílust az biztosan a loafer. A London Fashion Weeken pedig minden formában láttuk: fényes lakkos formában, illetve a többszínű darabok is nagyon nagyot mennek idén.

A loafer egyébként eredetileg férfi viselet volt, de ma már az egyik legkedveltebb női alapdarab. Viseld miniszoknyával, vastag harisnyával egy blézerrel vagy pedig egy jó szabású farmerral, laza pólóval kombinálva.

Graceland
Graceland Fényes Loafer

11990 Ft

Megnézem

3. Hosszú szárú magassarkú csizma

A hosszú szárú csizma idén irtó divatos és egyértelműen uralja most a trendeket. Majdnem az összes fajta trendi, de ami a legtöbbek kedvence az a fekete fényes magassarkú csizma plusz díszítésekkel. A London Fashion Week kifutóin leginkább rövid ruhával kombinálták, és ezt akár te is megteheted! Térd felé érő ruhával egyáltalán nem túl kihívó, viszont mindenki odáig lesz azért, hogy milyen csinos vagy. Ha pedig ennél lazábban és bohóbban szeretnéd viselni, akkor válassz hozzá egy bőszabású ingruhát, egy kötött mellénnyel kiegészítve.

Graceland
Graceland Széles szárú magassarkú csizma

12990 Ft

Megnézem
Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! Katalin hercegné már viseli az ősz legdivatosabb csizmáját

És még egy kis inspó:

Galéria / 4 kép

4 csizma, ami feldobja az unalmas mindennapokat az őszi hónapokban

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Lakberendezés

Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben

Kevés dolog hat annyira a mindennapjainkra, mint a jó alvás.

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Promóciók

Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria

Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...

Sztárok

Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről

Gyerekként, amikor piros kalózként játszottam a kölyök klubban, még nem tudtam, hogy egyszer majd szerkesztőként ülök eg...

Életmód

7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre

El sem tudsz képzelni annál tökéletesebb programot az esős, szeles napokra, mint hogy otthon maradj, pizsamába bújj, kik...

Életmód

Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával

Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatj...
Kép
Sztárok

Jim Carrey 10 legjobb filmje a közönség szerint

Emlékezetes figurákból és jelenetekből nincs hiány a színész pályafutásában.

Kép
Sztárok

Kiderült Beyoncé titkos diétája: a rajongók teljesen ki vannak akadva!

(M)ekkora ára van a szépségnek?!

Kép
Szerelem

9 fantasztikus randiötlet pároknak, amit mindenképpen próbáljatok ki ősszel

Az ősz különleges évszak: lassan lehullanak a falevelek, hűvösebbé válik a levegő, ilyenkor igazán vágyunk az intimitásra, a randevúk csodálatos világára. Ebben az időszakban a randik sokkal intimebb, meghittebb hangulatot ölthetnek, hiszen nem a nyár vibráló, fesztelen energiái dominálnak, hanem a közös lassulás, az egymásra figyelés kerül előtérbe. Az alábbiakban olyan őszi randiötleteket gyűjtöttünk össze, amelyeket mindenképpen érdemes kipróbálnod idén!

Kép
Divat

Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján

A csillagjegyed, már a fehérnemű választásban is könnyen segít!

Kép
Szépség

Így lesz tartós a parfümöd egész nap: 7 egyszerű trükk, amivel ellenállhatatlan illatod lesz

Nem kell hozzá profi parfümszakértőnek lenned, csak néhány új szokást érdemes elsajátítani.

Kép
Életmód

A születési éved utolsó számjegye izgalmas titkot árul el a jövődről

A születési éved utolsó számjegye elárulja, milyen sorsfordulat és életszakasz vár rád a közeljövőben. Kiderül, mit üzen neked az Univerzum!