Ezek a cipők uralják 2025-ös utcai divatot - Jó hír, hogy meglepően kényelmesek

Divat, Green Stiletto
Utoljára frissült: 2025. október 15. 18:19

Forrás: Getty Images

Ezek a cipők uralják 2025-ös utcai divatot - Jó hír, hogy meglepően kényelmesek
Szerencsére a legtöbb cipő már tavaly is megtalálható volt kínálatban, így ha anno beszerezted, akkor nyert ügyed van!

A 2025-ös utcai divat egyik legnagyobb meglepetései következnek most ebben az összeállításban, az biztos. A sneaker kultúra ugyanis évek óta uralja a városi öltözködést, de idén új korszak kezdődik: a klasszikus vonalakat egyre többször ötvözik a retróbb fazonokkal, ami pedig tökéletes időzítés idén őszre. Jó hír azért, hogy a kényelmes Mary Jane balerinákról sem kell mondani, annak ellenére, hogy már javában folyik az ősz; szimplán csak húzz fel egy zoknit a szeretett cipellődre!

Nem is csoda, hogy az egyik legizgalmasabb irányt a Mary Jane típusú, sportos balerinacipők képviselik. Ezek a modellek a nőies pántos formát ötvözik kényelemmel, de a kevésbe elegáns darabok is bejöttek a divatba, és egyre több sportmárka készítette el saját változatát.

Graceland
Graceland Mary Jane zebra Balerina

7990 Ft

Megnézem

Könnyen hordhatod a mindennapokban, akár egész nap, ugyanis sportos kivitelezése miatt ténylegesen kényelmes és bírni fogja a lábad a strapát. Ahogy már említettük, hordhatod nyugodtan ősszel is, zoknival, egy hosszú kabáttal, így aztán könnyedén kész is a sikkes outfit.

És, ahogy szintén már fentebb említettük, a retró sportcipők vonala is tovább erősödik 2025-ben. Az 80-as és 90-es évek stílusa újra divatba jött, viszont sokkal modernebb formában. Szintén számos sportmárka kezdte őket gyártani, és már tele vannak velük a boltok polcai. A rugalmas talpnak és a jól szellőző anyagoknak köszönhetően pedig akár egész napos viseletre is ideálisak.

PUMA
PUMA CATCH SD Sneaker

24990 Ft

Megnézem

A dad sneaker, azaz az apa cipő is újra divatba jött. Már tavaly is nagyon trendi volt, de idén szinte mindenkin láthatod. Mivel eredetileg ezek a cipők inkább a sportcipő kategóriába esnek és akár futásra is alkalmasak, így tényleg kényelmesek még a leghosszabb napokon is. A dad sneakerek egyik legnagyobb előnye, hogy szinte bármivel kombinálhatók. Jól mutatnak farmerrel és laza pólóval, de egy elegánsabb, oversize blézerrel is menő.

Nike
Nike WMNS INITIATOR Futócipő

33990 Ft

Megnézem
Olvasd el ezt is! EZ a cipő uralja most Franciaország utcáit – a párizsi divathét kedvence lett

Ha pedig a tökéletes csizmát keresed:

A 2025-ös ősz 5 legdivatosabb csizmája

