Ezek a cipők uralják 2025-ös utcai divatot - Jó hír, hogy meglepően kényelmesek
Forrás: Getty Images
A 2025-ös utcai divat egyik legnagyobb meglepetései következnek most ebben az összeállításban, az biztos. A sneaker kultúra ugyanis évek óta uralja a városi öltözködést, de idén új korszak kezdődik: a klasszikus vonalakat egyre többször ötvözik a retróbb fazonokkal, ami pedig tökéletes időzítés idén őszre. Jó hír azért, hogy a kényelmes Mary Jane balerinákról sem kell mondani, annak ellenére, hogy már javában folyik az ősz; szimplán csak húzz fel egy zoknit a szeretett cipellődre!
Nem is csoda, hogy az egyik legizgalmasabb irányt a Mary Jane típusú, sportos balerinacipők képviselik. Ezek a modellek a nőies pántos formát ötvözik kényelemmel, de a kevésbe elegáns darabok is bejöttek a divatba, és egyre több sportmárka készítette el saját változatát.
Könnyen hordhatod a mindennapokban, akár egész nap, ugyanis sportos kivitelezése miatt ténylegesen kényelmes és bírni fogja a lábad a strapát. Ahogy már említettük, hordhatod nyugodtan ősszel is, zoknival, egy hosszú kabáttal, így aztán könnyedén kész is a sikkes outfit.
És, ahogy szintén már fentebb említettük, a retró sportcipők vonala is tovább erősödik 2025-ben. Az 80-as és 90-es évek stílusa újra divatba jött, viszont sokkal modernebb formában. Szintén számos sportmárka kezdte őket gyártani, és már tele vannak velük a boltok polcai. A rugalmas talpnak és a jól szellőző anyagoknak köszönhetően pedig akár egész napos viseletre is ideálisak.
A dad sneaker, azaz az apa cipő is újra divatba jött. Már tavaly is nagyon trendi volt, de idén szinte mindenkin láthatod. Mivel eredetileg ezek a cipők inkább a sportcipő kategóriába esnek és akár futásra is alkalmasak, így tényleg kényelmesek még a leghosszabb napokon is. A dad sneakerek egyik legnagyobb előnye, hogy szinte bármivel kombinálhatók. Jól mutatnak farmerrel és laza pólóval, de egy elegánsabb, oversize blézerrel is menő.
Ha pedig a tökéletes csizmát keresed:
