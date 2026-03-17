Tavasszal ideje elrakni a fekete pulcsikat és kabátokat, és elővenni a színesebb ruhadarabokat. A legmenőbb szín idén pedig kétségkívül az ezüst lesz! Egyre többen kezdik már beszerezni ebben az árnyalatban a cipőket és egyéb ruhadarabokat, sőt, a Pinterest is tele van már ezekkel az outfitekkel. Ha téged is érdekel, de nem szereted a feltűnő darabokat, jó hírünk van: egyáltalán nem kell nagy dolgokra gondolnod, nem szükséges rikító ezüst nadrágban vagy felsőben virítanod, hiszen sokkal lazábban is viselheted.

Pláne, hogy idén az ezüst ékszerek, a lábbelik és a táskák mindennél menőbben lesznek, szóval a kiegészítőkre helyeződik a hangsúly. Ne félj kísérletezni: akár egy ezüst hajpánt, egy fémes hajcsat vagy egy apróbb táskadísz is elég lehet ahhoz, hogy becsempészd ezt a trendet a mindennapokba. A lényeg, hogy magabiztosan viseld és találd meg azt, ami a saját stílusodhoz a legjobban illik.

Katt a galériára, ahol mutatunk három inspirációt ebben a témában!

