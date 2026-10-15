Kult
Ez lesz 2026 őszének legkényelmesebb cipőtrendje: egyszerre sportos és sikkes
Forrás: Getty Images
Napi horoszkóp október 15.: a Mérlegek megtalálják a céljukat, a Nyilasokra hatalmas felelősség hárul
A hét második fele is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!
Promóciók
Ezt az örömszerzőt legszívesebben receptre írnánk fel minden nőnek
„A leggyorsabb módja annak, hogy nőként tönkretedd az életed, ha a rossz férfival vállalsz gyereket” - Emily Ratajkowski vallomása az egyedülálló anyaságról
Emily Ratajkowski őszintén mesélt arról, hogyan lett a korábban rettegett egyedülálló anyaság az élete egyik legnehezebb, mégis felszabadító fordulata.
Megszületett Kaley Cuoco második gyermeke: különleges nevet kapott a kislány
Kaley Cuoco és Tom Pelphrey megható fotókkal jelentették be második kislányuk érkezését, és a baba különleges nevét is elárulták.
5 frizura, amitől a vékonyszálú haj is sokkal dúsabbnak tűnhet
Ha a hajad könnyen lelapul, és hiába próbálkozol különböző hajformázókkal, sosem lesz igazán dús, lehet, hogy csak a megfelelő frizurát kell megtalálnod!
5 unalmasnak tűnő szokás azoktól, akik egész nap jól érzik magukat egyedül
Nem feltétlenül izgalmas programokkal töltik meg a napjukat azok, akik szeretnek egyedül lenni: sokszor éppen az átlagos rutintevékenységek teszik élvezetessé a saját társaságukat.
A divatvilág az elmúlt néhány szezonban bebizonyította, hogy a sportcipőkben még mindig rengeteg lehetőség rejlik. A balerinacipőkre emlékeztető sneakerek és a pántos, Mary Jane fazonok után most egy újabb különleges hibrid került a figyelem középpontjába, amely elsőre talán egy kicsit furcsának tűnhet, de könnyen lehet, hogy hamarosan a te kívánságlistádon is ott szerepel majd. Bemutatkozik a sneaker mule, vagyis a sportcipő és a hátul nyitott papucs keresztezése! Ez a különleges fazon elölről egy teljesen hagyományos sneakerre emlékeztet, fűzőkkel, sportos szabásvonallal és a jól ismert talpkialakítással, hátul azonban hiányzik belőle a sarokrész. Ennek köszönhetően pillanatok alatt belecsúsztathatod a lábad, ami különösen jól jöhet azokon a reggeleken, amikor már így is késésben vagy. Bár a fazon a nyár végén kezdett egyre több márka kínálatában felbukkanni, 2026 őszére igazi divatkedvenccé nőtte ki magát. Ráadásul az olyan ismert márkák, mint az Adidas, a Vans vagy a Skechers is elkészítették a saját változatukat, így a letisztult, minimalista modellektől a sportosabb, robusztusabb darabokig mindenki megtalálhatja a kedvencét.
A sneaker mule egyik legnagyobb előnye, hogy két népszerű cipőtípus tulajdonságait egyesíti. A sportcipők laza megjelenését ötvözi a papucsok praktikus, könnyen felvehető kialakításával, így ideális választás lehet a hétköznapi, rohanós szettekhez. Ráadásul a hagyományos sneakerhez hasonló felsőrész miatt sokkal sportosabb hatást kelt, mint egy klasszikus klumpa vagy bebújós papucs. A különleges fazon másik nagy vonzereje a sokoldalúsága. Egy egyszerű farmerrel és kötött pulóverrel tökéletes hétköznapi összeállítást alkothatsz, de bő szárú nadrággal, leggingsszel vagy akár egy lazább ruhával is kipróbálhatod. Ha pedig igazán őszi hangulatra vágysz, vastagabb zoknival is viselheted, ami nemcsak praktikus, hanem még egy kis játékosságot is visz a megjelenésedbe. Persze a hátul nyitott kialakítás miatt ezek a cipők nem feltétlenül nyújtanak ugyanolyan stabil tartást, mint a hagyományos, zárt sportcipők, ezért hosszabb sétákhoz vagy intenzívebb mozgáshoz érdemes körültekintően választani. A hétköznapi, kényelmes összeállításokhoz viszont izgalmas alternatívát jelenthetnek.
Ezek a sneaker mule fazonok a legizgalmasabbak idén ősszel
A trend egyik legismertebb képviselője az Adidas Samba OG Mule, amely a márka ikonikus sportcipőjét gondolja újra. A klasszikus bőrfelsőrész, a három csík és a gumitalp megmaradt, a sarokrész azonban teljesen eltűnt, így a megszokott Samba egy sokkal lazább, bebújós változatban tér vissza. Ha szereted a minimalista sneakereket, ez a fazon könnyen a kedvenced lehet. Azoknak, akik inkább a puhább, kuckózós darabokat részesítik előnyben, a velúrból készült cipő belsejét puha, polárszerű bélés teszi komfortossá, így a megjelenése egyszerre idézi a klasszikus sportcipőket és a kedvenc otthoni papucsodat. Különösen jól mutathat farmerrel, vastag zoknival és egy oversized kötött pulóverrel.
Bár a sneaker mule elsőre szokatlannak tűnhet, valójában egyáltalán nem nehéz beilleszteni a ruhatáradba. A titok az, hogy ugyanúgy gondolj rá, mint a kedvenc sportcipődre, és olyan ruhadarabokkal kombináld, amelyeket egyébként is szívesen viselsz. Egy egyenes szárú farmer, egy egyszerű fehér póló és egy hosszú ballonkabát például tökéletesen működhet vele, de egy bő szárú nadrággal és elegáns kötött felsővel is igazán stílusos összeállítást alkothatsz. Ha pedig szereted a kicsit merészebb szetteket, próbáld ki miniszoknyával és látható zoknival, amellyel játékos, fiatalos hatást érhetsz el.
Ezt az izgi fazont kedvezményesen is beszerezheted!
November 12-15. között ismét jönnek a Joy-napok, sokszínű kuponkínálattal, akár 50% kedvezménnyel. Ezeket több mint 1000 üzletben és online tudod beváltani, természetesen cipőkre és ruhákra is! Érdemes már most csekkolni a kedvezményeket és előre összeállítani a bevásárlólistát. KATTINTS MÁR MOST! A kuponok természetesen digitálisan, a Joy Hungary appban is beszerezhetők és felhasználhatók.
Hogy tetszett a cikk?
Kult
Vajon mit írnának Juli noteszába a Még egy kívánság sztárjai?
Promóciók
Ezt az örömszerzőt legszívesebben receptre írnánk fel minden nőnek
Miért áll olyan jól a francia nőkön egy egyszerű farmer és fehér póló? 6 stylingtitok, ami igazi game changer
A francia nők stílusának egyik legnagyobb titka, hogy még egy egyszerű farmerből és fehér pólóból is képesek elképesztően sikkes összeállítást varázsolni, méghozzá néhány apró stylingtrükk segítségével.
Hilary Swank 52 évesen újra babát vár
Gratulálunk az Oscar-díjas színésznőnek, aki pár évvel az ikergyermekei születése után megint édesanya lesz!
Megszületett Kaley Cuoco második gyermeke: különleges nevet kapott a kislány
Kaley Cuoco és Tom Pelphrey megható fotókkal jelentették be második kislányuk érkezését, és a baba különleges nevét is elárulták.
5 őszi kávérecept, amiért megőrül a fél internet – neked is ki kell próbálnod idén!
Fahéjas csiga, almás pite vagy sütőtökös sütemény? Idén ősszel már a kedvenc desszertjeidet is megihatod, ráadásul mutatjuk, hogyan készítsd el őket otthon!
Nem vagytok együtt, mégis féltékeny vagy rá? Így hat rád egy bizonytalan situationship
Nem a pasid, mégis rosszul esik, ha más nőkkel beszélget.
Napi horoszkóp október 15.: a Mérlegek megtalálják a céljukat, a Nyilasokra hatalmas felelősség hárul
A hét második fele is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!