Ez lesz 2026 őszének legkényelmesebb cipőtrendje: egyszerre sportos és sikkes

A divatvilág az elmúlt néhány szezonban bebizonyította, hogy a sportcipőkben még mindig rengeteg lehetőség rejlik. A balerinacipőkre emlékeztető sneakerek és a pántos, Mary Jane fazonok után most egy újabb különleges hibrid került a figyelem középpontjába, amely elsőre talán egy kicsit furcsának tűnhet, de könnyen lehet, hogy hamarosan a te kívánságlistádon is ott szerepel majd. Bemutatkozik a sneaker mule, vagyis a sportcipő és a hátul nyitott papucs keresztezése! Ez a különleges fazon elölről egy teljesen hagyományos sneakerre emlékeztet, fűzőkkel, sportos szabásvonallal és a jól ismert talpkialakítással, hátul azonban hiányzik belőle a sarokrész. Ennek köszönhetően pillanatok alatt belecsúsztathatod a lábad, ami különösen jól jöhet azokon a reggeleken, amikor már így is késésben vagy. Bár a fazon a nyár végén kezdett egyre több márka kínálatában felbukkanni, 2026 őszére igazi divatkedvenccé nőtte ki magát. Ráadásul az olyan ismert márkák, mint az Adidas, a Vans vagy a Skechers is elkészítették a saját változatukat, így a letisztult, minimalista modellektől a sportosabb, robusztusabb darabokig mindenki megtalálhatja a kedvencét.

A sneaker mule egyik legnagyobb előnye, hogy két népszerű cipőtípus tulajdonságait egyesíti. A sportcipők laza megjelenését ötvözi a papucsok praktikus, könnyen felvehető kialakításával, így ideális választás lehet a hétköznapi, rohanós szettekhez. Ráadásul a hagyományos sneakerhez hasonló felsőrész miatt sokkal sportosabb hatást kelt, mint egy klasszikus klumpa vagy bebújós papucs. A különleges fazon másik nagy vonzereje a sokoldalúsága. Egy egyszerű farmerrel és kötött pulóverrel tökéletes hétköznapi összeállítást alkothatsz, de bő szárú nadrággal, leggingsszel vagy akár egy lazább ruhával is kipróbálhatod. Ha pedig igazán őszi hangulatra vágysz, vastagabb zoknival is viselheted, ami nemcsak praktikus, hanem még egy kis játékosságot is visz a megjelenésedbe. Persze a hátul nyitott kialakítás miatt ezek a cipők nem feltétlenül nyújtanak ugyanolyan stabil tartást, mint a hagyományos, zárt sportcipők, ezért hosszabb sétákhoz vagy intenzívebb mozgáshoz érdemes körültekintően választani. A hétköznapi, kényelmes összeállításokhoz viszont izgalmas alternatívát jelenthetnek.

Ezek a sneaker mule fazonok a legizgalmasabbak idén ősszel

A trend egyik legismertebb képviselője az Adidas Samba OG Mule, amely a márka ikonikus sportcipőjét gondolja újra. A klasszikus bőrfelsőrész, a három csík és a gumitalp megmaradt, a sarokrész azonban teljesen eltűnt, így a megszokott Samba egy sokkal lazább, bebújós változatban tér vissza. Ha szereted a minimalista sneakereket, ez a fazon könnyen a kedvenced lehet. Azoknak, akik inkább a puhább, kuckózós darabokat részesítik előnyben, a velúrból készült cipő belsejét puha, polárszerű bélés teszi komfortossá, így a megjelenése egyszerre idézi a klasszikus sportcipőket és a kedvenc otthoni papucsodat. Különösen jól mutathat farmerrel, vastag zoknival és egy oversized kötött pulóverrel.

Bár a sneaker mule elsőre szokatlannak tűnhet, valójában egyáltalán nem nehéz beilleszteni a ruhatáradba. A titok az, hogy ugyanúgy gondolj rá, mint a kedvenc sportcipődre, és olyan ruhadarabokkal kombináld, amelyeket egyébként is szívesen viselsz. Egy egyenes szárú farmer, egy egyszerű fehér póló és egy hosszú ballonkabát például tökéletesen működhet vele, de egy bő szárú nadrággal és elegáns kötött felsővel is igazán stílusos összeállítást alkothatsz. Ha pedig szereted a kicsit merészebb szetteket, próbáld ki miniszoknyával és látható zoknival, amellyel játékos, fiatalos hatást érhetsz el.

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