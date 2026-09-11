Viszlát, quiet luxury! Ez az 5 táskatrend uralja 2026 őszét

Ha az elmúlt szezonokban már hozzászoktál ahhoz, hogy az igazán menő táska visszafogott, logómentes, akkor 2026 ősze tartogat számodra néhány meglepetést. A quiet luxury persze nem tűnik el egyik napról a másikra, de a kifutók alapján most sokkal izgalmasabb irány kezd kirajzolódni: végre megint lehet egy táska furcsa, romantikus, csillogó, mintás vagy akár egy kicsit túl sok.

És pontosan ez benne a jó. Az idei őszi kollekciók egyik legerősebb üzenete ugyanis az önkifejezés: a kiegészítő többé nem egyszerűen praktikus háttérszereplő, hanem simán lehet az egész szetted kiindulópontja. A személyiséget hangsúlyozó darabok és az egyéni styling meghatározó lesz 2026-os őszén.

1. Láncos

A középkor valószínűleg nem az első korszak, ami eszedbe jut, amikor új táskát keresel, a tervezők viszont idén egészen máshogy gondolkodtak. A 2026-os őszi kifutókon megjelentek a páncélokra, láncingekre és régi ékszerekre emlékeztető fémes részletek, a Chanel és a Dior világában pedig a hosszú láncon lógó, apró táskák a legnagyobb kedvencek. A kulcs itt nem feltétlenül az, hogy szó szerint fém táskát szerezz be. Egy hangsúlyos láncpánt, antik hatású fémrészlet vagy ékszerszerű csat már önmagában megadja ezt a kissé misztikus, történelmi hangulatot. Egy egyszerű fekete ruhával különösen jól működik, de farmerrel és kötött pulóverrel párosítva még izgalmasabb: pont attól lesz modern, hogy nem próbálod tetőtől talpig reneszánsz hercegnőként stylingolni.

2. A nagyi pénztárcája

Emlékszel a klasszikus pénztárcákra, amelyek tetején két kis fémgolyó kattan össze? Nos, a csókzáras fazon óriási visszatérésben van, csak most sokkal nagyobb méretben. Modern színekkel, anyagokkal és arányokkal újragondolva. Az eredmény pedig egyszerre retró és meglepően friss. Van benne valami bolhapiacos romantika, mintha egy tökéletes állapotban megőrzött vintage darabra bukkantál volna, de közben egyáltalán nem hat jelmezszerűnek. Ha tetszik a trend, ősszel érdemes strukturáltabb, kisebb vagy közepes méretű csókzáras táskát keresni, különösen bordóban, csokoládébarnában, mélyzöldben vagy egy váratlanul élénk árnyalatban. Ráadásul pont az a fajta kiegészítő, amelyhez nem kell túlgondolni a szettet. Farmer, ballonkabát, loafer és egy ilyen táska? Kész. Slip dress, oversized kabát és csókzáras mini? Szintén működik.

3. A leopárdminta hivatalosan is semleges szín lett

Oké, technikailag természetesen nem az, de a divatban már jó ideje úgy kezeljük. A leopárdminta 2026 őszén ismét komoly szerepet kap a kiegészítőkön.

És mielőtt automatikusan a „túl sok” kategóriába sorolnád: egy állatmintás táska meglepően könnyen hordható. Feketével, barnával, farmerrel, vajszínnel vagy akár pirossal is jól működik, így lényegében ugyanazt tudja, mint egy klasszikus neutrális kiegészítő, csak körülbelül háromszor annyi karakterrel.

Ha még csak barátkozol a mintával, ne egy teljes állatmintás lookkal kezdd. Egy egyszerű kötött pulcsi, egyenes szárú farmer és leopárdmintás válltáska sokkal frissebb hatást kelt. Ha viszont nálad a „more is more” életfilozófia, nyugodtan keverd más mintákkal is: 2026 őszén éppen az a lényeg, hogy ne legyen minden tökéletesen szabálykövető.

4. Patchwork

Az őszi szezon egyik legkreatívabb iránya a patchwork. A különböző színű és textúrájú anyagdarabokból összeállított táskák jelentek most meg a kifutókon is. A bőr, farmerhatás, eltérő minták és kontrasztos anyagok kerültek egymás mellé. Kicsit kézműves, kicsit vintage, kicsit olyan, mintha a nagymamád patchwork takaróját egy nagyon drága designstúdióban újragondolták volna. Styling szempontjából pedig hálásabb trend, mint elsőre gondolnád. Mivel maga a táska rengeteg színt és textúrát tartalmazhat, elég kiválasztanod belőle egyetlen árnyalatot és azt visszahozni a ruhádban. Így a végeredmény összehangolt lesz anélkül, hogy túlságosan megtervezettnek tűnne.

5. Gyöngyök, hímzés, csillogás

Ha 2026 őszének lenne egyetlen szabálya, valószínűleg az lenne, hogy nem kell tartalékolni a különleges darabokat estére. A szezon kifutóin rengeteg gyöngyös, hímzett és gazdagon díszített kiegészítő jelent meg. A dekoráció ráadásul nem állt meg a táskáknál: cipőkön és más kiegészítőkön ugyanúgy visszaköszönt. A legjobb az egészben, hogy ezeket már nem csak koktélruhához vagy karácsonyi bulihoz kell elképzelni. Egy gyöngyös mini táska szürke oversized blézerrel és farmerrel például sokkal modernebb, mint ha kizárólag alkalmi darabként kezelnéd. Ugyanez igaz egy hímzett vagy flitteres fazonra: minél hétköznapibb ruhák mellé teszed, annál lazább és frissebb lesz. És talán ez foglalja össze legjobban az egész 2026-os őszi táskatrendet. Nem arról szól, hogy mindenkinek ugyanazt az öt modellt kell beszereznie, hanem pont az ellenkezőjéről: a táskád végre megint elárulhat valamit rólad. Lehet romantikus, vad, furcsa, nosztalgikus vagy extra csillogó, csak ne legyen unalmas.