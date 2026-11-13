Promóciók
Ez a tollas részlet lesz most népszerű 2026 őszén
Forrás: Getty Images
Öt horrorregény azoknak, akik a romantikus fantasy után valami igazán sötétre vágynak
Előre szólunk, ha este kezded el olvasni ezeket a történeteket, utána jó eséllyel nem mered majd lekapcsolni a lámpádat hajnalban.
Divat
Sporty chic: a trend, ami végleg összemossa az elegancia és a kényelem határait
Divat
Viral, de tényleg kihasználnád? Így válassz az ősz felkapott ruhadarabjai közül
Életmód
Idén az adventi naptárad olyan meglepetéseket rejt, amiktől egészen más lesz a december
Életmód
Influenszerek és tartalomgyártók szorítóban – Kiderült, ki, hogyan kezeli a rázós helyzeteket
Divat
7 téli alapdarab, amivel könnyebb lesz a reggeli öltözködés
Promóciók
Jó választás, jó élet: megújultak a Good Calories protein szeletek
Életmód
Ilyen lenne álmaink menzája - Képzeld, már létezik!
„Elvették az arcunkat, a hangunkat, az életünket” – Megrázó dokumentumfilm mutatja be az afgán nők mindennapi poklát
Nem tanulhatnak szabadon, nem dönthetnek a saját életükről, és sokan még az otthonukat sem hagyhatják el férfi kísérő nélkül.
10 sztár, aki elárulta, hány évesen veszítette el a szüzességét – van, aki 35 éves koráig várt
Néhány sztár mégis őszintén elárulta, hány éves volt, amikor először szexelt – és a válaszok között meglepően nagy különbségek vannak.
A nagy millenniál-kvíz: erre a 10 kérdésre csak egy vérbeli Y generációs tudja a választ
Jöhet egy kis nosztalgia?
Hűtlen sztárok: 8 híresség, aki felfedte, miért lépett félre
A hűtlenség Hollywoodban sem ritka, és bár a legtöbb sztár igyekszik elkerülni a kínos kérdéseket, akadnak olyanok, akik nyíltan beszéltek a félrelépésükről.
Óriási divatrajongókét egy valami biztos neked is feltűnt, méghozzá, hogy egy bizonyos tollas kabát hirtelen nagyon nagy népszerűségnek örvend. Kicsit hasonlít a szőrmére és a boára is, sőt ha döntenünk kéne, akkor inkább utóbbira hajaz. Az egészben a legmenőbb, hogy egyáltalán nem átlagos színekben hódítanak ezek a darabok. Babarózsaszín, élénk kék, sőt még a méregzöld szín is nagyon pörög.
Az egész trend valószínűleg a Charlotte Simone kabát trendből jött. Hogyha még nem hallottál volna róla, akkor a Charlotte Simone kabátnak a lényege, hogy a kabát szegélye egy szőrmés tollas anyaggal van megszegve. New York-ban odaáig vannak érte, de már a francia sikkes nők is előszeretttel viselik. De nem csak a divatrajongók vannak oda érte, hanem a híres sztárok is, színészek, énekesek. Ilyen például Emma Roberts, Dua Lipa, Peggy Gou.
Így hordd
Bármennyire is márkáns darab szó szerint bármihez hordhatod. Egy egyszerű farmerral is jól mutat, de fekete elegáns nadrággal is, sőt egy színes hosszú szoknyával is jól mutat. A tollas szegélyű kabátok mellett, még a boa hatású sálak is nagyon mennek, mint ahogy az ugyanilyen hatású táskák is. Szóval, hogyha valami extrább és funkybb kiegészítőre vágysz, akkor érdemes beszerezned egy boa sálat vagy egy hasonló anyagú táskát.
Mutatjuk a kedvenceinket!
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
Hasznos ajándékötletek idősebbek rokonoknak: technológia, ami megkönnyíti a mindennapokat
Divat
Sporty chic: a trend, ami végleg összemossa az elegancia és a kényelem határait
Promóciók
Csizma, rúzs, füles vagy hajszárító? Így állítsd össze a Black Friday-kívánságlistádat!
Divat
Viral, de tényleg kihasználnád? Így válassz az ősz felkapott ruhadarabjai közül
Életmód
Idén az adventi naptárad olyan meglepetéseket rejt, amiktől egészen más lesz a december
Életmód
Influenszerek és tartalomgyártók szorítóban – Kiderült, ki, hogyan kezeli a rázós helyzeteket
Divat
7 téli alapdarab, amivel könnyebb lesz a reggeli öltözködés
Promóciók
Jó választás, jó élet: megújultak a Good Calories protein szeletek
Életmód
Ilyen lenne álmaink menzája - Képzeld, már létezik!
Teljes titokban anya lett Avril Lavigne: édes fotókkal jelentette be a hírt
Nagy meglepetés a fanoknak is: Avril felfedte, hogy megszületett kislánya, de nemcsak a baba neve, az apuka kiléte is teljes titok.
Idén az adventi naptárad olyan meglepetéseket rejt, amiktől egészen más lesz a december
Ki mondta, hogy az adventi naptár csak csokoládéról, kozmetikumokról és apró ajándékokról szólhat?
A Szent Johanna gimi újraolvasva: Mennyi mindent látunk ma egészen másként?
Cortez titokzatossága, Reni szerelmi dilemmái és Kinga határozottsága is egészen más megvilágításba kerülhet, ha felnőttként térsz vissza a kedvenc könyves gimidbe.
Tényleg szükséged van proteinre edzés után?
Ha edzés után már az öltözőben előkerül a fehérjeturmixod, mert félsz, hogy különben oda a kemény munka eredménye, van egy megnyugtató hírünk neked…
Melyik kávé illik a személyiségedhez? Most kiderül!
Akár a nyugodt, romantikus pillanatokért rajongsz, akár állandóan pörögsz, a személyiségedhez is találhatsz egy tökéletesen passzoló kávét!
5 csodálatos parfüm, ami most 30 ezer Ft alatt lehet a tiéd a Joy-napokon
Ha régóta szemezel egy ikonikus luxusparfümmel, most érdemes körülnézned, hiszen a JOY Napok alatt több csodás illatot is kedvezőbb áron szerezhetsz be.