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Ez a tollas részlet lesz most népszerű 2026 őszén

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#tollak
#charlotte simone
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Utoljára frissült: 2026. november 13. 09:32

Forrás: Getty Images

Ez a tollas részlet lesz most népszerű 2026 őszén
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A Charlotte Simone kabátoknak köszönhetően egy teljesen új trend érkezett.

Óriási divatrajongókét egy valami biztos neked is feltűnt, méghozzá, hogy egy bizonyos tollas kabát hirtelen nagyon nagy népszerűségnek örvend. Kicsit hasonlít a szőrmére és a boára is, sőt ha döntenünk kéne, akkor inkább utóbbira hajaz. Az egészben a legmenőbb, hogy egyáltalán nem átlagos színekben hódítanak ezek a darabok. Babarózsaszín, élénk kék, sőt még a méregzöld szín is nagyon pörög.

Az egész trend valószínűleg a Charlotte Simone kabát trendből jött. Hogyha még nem hallottál volna róla, akkor a Charlotte Simone kabátnak a lényege, hogy a kabát szegélye egy szőrmés tollas anyaggal van megszegve. New York-ban odaáig vannak érte, de már a francia sikkes nők is előszeretttel viselik. De nem csak a divatrajongók vannak oda érte, hanem a híres sztárok is, színészek, énekesek. Ilyen például Emma Roberts, Dua Lipa, Peggy Gou.

Így hordd

Bármennyire is márkáns darab szó szerint bármihez hordhatod. Egy egyszerű farmerral is jól mutat, de fekete elegáns nadrággal is, sőt egy színes hosszú szoknyával is jól mutat. A tollas szegélyű kabátok mellett, még a boa hatású sálak is nagyon mennek, mint ahogy az ugyanilyen hatású táskák is. Szóval, hogyha valami extrább és funkybb kiegészítőre vágysz, akkor érdemes beszerezned egy boa sálat vagy egy hasonló anyagú táskát.

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