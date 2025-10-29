Divat
2025 divatszíne egyszerűen tökéletes - Így hordd a mindennapokban!
4 csillagjegy, akire pénzeső hullik a következő időszakban
Ahogy közeledik az év vége, a bolygók mozgása különös szerencsét ígér néhány jegy számára.
Promóciók
Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!
Promóciók
Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Életmód
Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is
Életmód
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
A farmer, ami minden testalkaton jól áll, és most újra menő
Ha neked is szükséged van egy tuti találat nadrágra, akkor szerezd be te is ezt a darabot! A cikkünk végén pedig egy kis meglepetést is találsz.
Hajhullás 30 felett? Így állíthatod meg természetes módon
Ha szeretnéd újra visszanyerni a hajad fényét és dús hatását, akkor érdemes beépíteni néhány természetes hajerősítő szokást a mindennapjaidba.
Napi horoszkóp október 29.: a Rákoknak érdemes diplomatikusabban kezelniük bizonyos helyzeteket, a Nyilasoknak végre jól alakulnak a folyamatban lévő ügyeik
A hét közepe is izgalmasnak ígérkezik, az egyes jegyek szülötteinek ugyanis nagy meglepetésben lehet részük, mindenképp érdemes tehát néhány percet a horoszkópodra szánnod!
5 őszi-téli cipő, ami egyetlen nő gardróbjából sem hiányozhat
Az őszi-téli gardrób egyik legjobb befektetése egy megbízható cipővel kezdődik. Ha csak öt pár cipőt engedhetsz meg magadnak ebben az szezonban, akkor ezekre érdemes fókuszálni.
Minden évben van egy árnyalat, ami teljes mértékben meghatározza a szezon hangulatát, 2025 őszi és téli időszakában ez pedig a csokoládébarna lett. Meleg, természetes és szuper elegáns szín, ami nem véletlenül sokak kedvence!
A csokoládébarna szín 2025-ben egyébként nemcsak a kifutókat uralja, hanem a hétköznapokban is hódít. Kabátok, nadrágok és táskák is szép számban készülnek ilyen árnyalatban. Ez a tónus sokoldalúsága miatt is különösen népszerű lett: bármilyen bőrtónushoz jól illik, hordható sportos, elegáns vagy retróbb stílusban is. A csokoládébarna nem mellesleg minden évszakban megállja a helyét, ősszel és télen is, úgyhogy igazán szuper befektetés.
Katt a galériára, ahol mutatunk némi inspirációt konkrét termékekkel:
Hogy tetszett a cikk?
Divat
A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered
Promóciók
Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!
Promóciók
Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak
Promóciók
Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Életmód
Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is
Életmód
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
6+1 tökéletes szépségű Victoria's Secret modell, akit mégis megcsaltak
Hiába gyönyörű az arcuk, szuper a testük és eszméletlen karriert építettek fel, még őket is megcsalták. Nem is egyszer.
Hajhullás 30 felett? Így állíthatod meg természetes módon
Ha szeretnéd újra visszanyerni a hajad fényét és dús hatását, akkor érdemes beépíteni néhány természetes hajerősítő szokást a mindennapjaidba.
Napi horoszkóp október 29.: a Rákoknak érdemes diplomatikusabban kezelniük bizonyos helyzeteket, a Nyilasoknak végre jól alakulnak a folyamatban lévő ügyeik
A hét közepe is izgalmasnak ígérkezik, az egyes jegyek szülötteinek ugyanis nagy meglepetésben lehet részük, mindenképp érdemes tehát néhány percet a horoszkópodra szánnod!
A farmer, ami minden testalkaton jól áll, és most újra menő
Ha neked is szükséged van egy tuti találat nadrágra, akkor szerezd be te is ezt a darabot! A cikkünk végén pedig egy kis meglepetést is találsz.
10 dolog, amiből azonnal tudni fogod, ha párod már igazából nem kíván
Amikor egy kapcsolatban eltávolodás történik, az sokszor nem egyik napról a másikra történik.
Őszi gasztrokörkép a szépség jegyében: 8 élelmiszer, ami megszépíti a bőrt
Az évszakváltás nemcsak a természetet, hanem a bőrünket is próbára teszi. A hűvös, szeles idő gyakran kiszárítja és fakóvá teszi az arcbőrt, így ilyenkor extra gondoskodásra van szüksége. Szerencsére ősszel tele a piac olyan szezonális finomságokkal, amelyek nemcsak ízletesek, hanem belülről is támogatják a szépséget. A vitaminokban és antioxidánsokban gazdag őszi ételek és italok kisimítják a ráncokat, visszaadják a bőr természetes ragyogását, és feltöltenek energiával. Mutatjuk, mely szezonális kedvencek segítenek abban, hogy a hidegebb hónapokban is jól érezd magad a bőrödben!