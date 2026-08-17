Életmód
A spanyol nők kedvenc cipője 2026 nyarán mindenhol ott lesz
Forrás: Getty Images
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Jobb nyári úti célt aligha találhatnánk Spanyolországnál, de sajnos nem tölthetjük az egész szezont a mediterrán napsütésben. Vagy mégis? Ha mi nem lehetünk Spanyolországban, akkor hozzuk el Spanyolországot ide - méghozzá egy igazán stílusos spanyol cipő formájában.
A legújabb trendek alapján ugyanis van egy cipőfazon, ami hamarosan mindenhol ott lesz, és az inspiráció egyenesen a spanyol nőktől érkezik. Spanyolország évtizedek óta meghatározó szereplője a divatvilágnak. A mediterrán stílus könnyedsége, vidámsága és játékossága miatt annyira szerethető. Ez a hangulat szinte minden ruhadarabon visszaköszön, minket azonban most egy cipő fogott meg igazán.
Ez nem más, mint a sarkatlan mokaszin. Ez a klasszikus loafert egyesíti a papucsok lazaságával: szimplán csak belebújsz és már indulhatsz is. És pont emiatt szeretik annyian a nyári hónapokban. A legjobbak a bőr mokaszinok, de természetesen a műbőr is tökéletes választás. Viseld egyenes szárú farmerrel és egy laza vajsárga inggel, mint a spanyol csajok. A barna és a világos bőr velúr hozzák azt az igazi mediterrán hangulatot. Ez a cipő, olyan amiben könnyű elképzelni magunkat egy barcelonai kávézó teraszán.
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Életmód
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