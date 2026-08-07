Ez a furcsa divattrend fénysebességgel hódította meg a világot: miért akar mindenki szobornak öltözni?

Az áttetsző, testet szabadon hagyó ruhák évek óta uralják a vörös szőnyeget, a sztárok pedig újra és újra bebizonyítják, hogy a meztelenség határán egyensúlyozó divatból még mindig lehet újat mutatni. A legfrissebb irányzat azonban már nem egyszerűen arról szól, mennyit fed vagy éppen nem fed egy ruha. A tervezők most szoborszerű formákkal, márványt idéző felületekkel és kézzel mintázott részletekkel teszik műalkotássá a testet.

A test művészi ábrázolása természetesen egyáltalán nem új gondolat. A festészetben és a szobrászatban évszázadok óta jelen van, a divat pedig mindig is előszeretettel merített belőle. A klasszikus kérdés sokáig az volt, hogy a ruhának el kell-e takarnia a testet, vagy éppen ellenkezőleg, ki kell emelnie azt. A legújabb trend mintha tudatosan kikerülné ezt a dilemmát. Nem valódi meztelenséget mutat, hanem inkább annak az illúzióját. Ezt az irányzatot nevezhetjük „sculpcore”-nak is, hiszen a látványvilág egyértelműen a szobrokból, az antik mitológiából és a klasszikus művészetből táplálkozik. A ruhák úgy követik a test vonalait, mintha agyagból mintázták vagy kőből faragták volna őket. A hangsúly a domborulatokon, a merevített fűzőkön és a márványos hatáson van.

Zendaya egyik legutóbbi megjelenése tökéletes példája ennek az új trendnek. A Schiaparelli kézzel formázott, porcelánhatású szilikonból készült ruhájának felsőrésze egy múzeumi szobor mellkasát idézte. A hófehér, hiperrealisztikus fűző hátul zsinóros kialakítást kapott, az összhatást pedig gyöngyökkel díszített és leomló rojtszoknya tette még látványosabbá.

forrás: Getty Images Zendaya

A Schiaparelli számára nem idegen az emberi test formáinak felhasználása, hiszen a divatház korábban is gyakran épített anatómiai motívumokat a kollekcióiban. Ezúttal azonban az egész koncepció még erőteljesebbé vált azzal, hogy több darab is kézzel mintázott hatást keltett.

A trend a Met-gála vörös szőnyegén is megjelent. Kylie Jenner például testszínű, szorosan simuló Schiaparelli-fűzőt viselt, Kendall Jenner ruháját pedig Szamothrakéi Niké szobra inspirálta. Heidi Klum még ennél is tovább ment, és teljes megjelenését egy élő szobor koncepciója köré építette.

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