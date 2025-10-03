Ez a dzseki idén a legtrendibb, te hordanád?

Psszt, már most felfedjük a titkot: idén ősszel és télen lesz egy kabátfazon, amely minden eddiginél nagyobb figyelmet kap. Ez pedig nem más, mint a magasnyakú dzseki. Ez a darab nemcsak a kifutókon, hanem az utcai divatban is meghatározóvá vált és joggal nevezhetjük a szezon legtrendibb kabátjának. A titka abban rejlik, hogy egyszerre praktikus és stílusos: a magas gallér védi a nyakat és az arcot a hideg, szeles időben, így sokszor még sálra sincs szükség, de szabásának köszönhetően modern, letisztult és karakteres. Nem véletlen, hogy nagy dizájnerek, mint a Prada, a Balenciaga vagy a Moncler, mind újragondolták a magasnyakú fazont és a fast fashion üzletekben is ellepték a polcokat a különböző változatok.

A magasnyakú dzseki azért lett az év meghatározó trendje, mert minden stílushoz jól illeszthető. Aki a sportos, lazább öltözködést kedveli, az oversize fazonokat választhatja, amelyek farmerral és sneakerekkel kombinálva igazi street style hatást teremtenek. Ezzel szemben a karcsúsított szabások elegánsabb megjelenést biztosítanak, így akár irodai szett részeként is tökéletesek lehetnek. A bátrabbak pedig színes vagy mintás anyagból készült darabokkal tehetik a dzsekit a szett középpontjává. A fekete, bézs és khaki változatok a legnépszerűbbek, hiszen ezek könnyen kombinálhatók bármivel és hosszú távon is hordhatók. Ugyanakkor az sokan választják még a kockás darabokat is, hogy feldobják a szürke téli napokat.

