Életmód
EZ a csizma lesz az idei ősz és tél kedvence
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Hogyha te is nagyon odáig vagy a divatért vagy esetleg annyit pörgetted a TikTok-ot, hogy te is felkerültél a fashiontok-ra, akkor biztosan veled is szembejött már a törpesarkú csizma. Ha mégsem, akkor sem gond, csak szeretnénk előre szólni, hogy ideje beszerezned neked is egyet, hiszen nagyot fog menni idén ősszel és télen ez a darab.
Az, hogy a törpesarkú csizma jött divatba egyáltalán nem meglepő, hiszen lassan népszerűbbek a törpesarkú lábbelik, mint a tűsarkúak. Ami nem csak azért szuper, mivel már a magas lányok is hordhatnak magassarkút, hanem azért is, mert sokkal, de sokkal kényelmesebb egy ilyen sarkú cipő, mint egy 10 centis.
Így hordd
Igaz, magassarkúnak számít ez a csizma is, ettől függetlenül nem kell kifejezetten elegánsan hordanod. Hordhatod laza szoknyával, farmerral, sőt akár skinny jeans-el is. Hiszen igaz, hogy már inkább a bő nadrág a divat, egy ilyen klasszikus lábbelihez a skinny jeans is jól mutat. A törpesarkú csizma egyik legnagyobb előnye, hogy szinte bármilyen stílushoz könnyedén hozzáigazíthatod. Ha például egy igazán nőies, mégis laza szettre vágysz, kombináld miniszoknyával, vastag harisnyával és egy oversize kötött pulóverrel. A végeredmény egyszerre lesz sikkes és kényelmes, ráadásul a hűvösebb napokon is tökéletesen megállja a helyét. Ha viszont inkább a letisztult, minimalista összeállításokat szereted, egy egyenes szárú farmerrel, garbóval és hosszú szövetkabáttal sem nyúlhatsz mellé.
Ami a színeket illeti, a klasszikus fekete természetesen továbbra is biztos választás, de idén érdemes egy kicsit kísérletezned. A csokoládébarna és a bordó árnyalatok például különösen jól passzolnak az őszi-téli ruhatárhoz, míg egy velúrhatású darabbal még elegánsabbá teheted a megjelenésedet. Ha pedig igazán trendi hatásra vágysz, válassz hegyes orrú fazont, amely optikailag nyújtja a lábadat, miközben a törpesaroknak köszönhetően a kényelemről sem kell lemondanod.
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