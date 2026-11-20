Életmód
Ez a cipőtrend most minden divatrajongót meghódít: elegánsabb, mint a klasszikus loafer
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Ha van cipő, ami az elmúlt években szinte minden nő ruhatárában helyet kapott, az kétségkívül a loafer. Kényelmes, elegáns, és gyakorlatilag bármivel kombinálható, legyen szó farmeres hétköznapi szettről vagy egy csinosabb irodai összeállításról. A divatvilág azonban most gondolt egyet, és egy kis csavarral új szintre emelte a jól ismert fazont. Megérkezett a magassarkú loafer, ami megidézi a 90-es éveket. És bár elsőre talán furcsának tűnhet egy klasszikusan lapos cipő megemelt változata, valójában éppen ez az apró változtatás teszi annyira izgalmassá.
Miért rajong most mindenki a magassarkú loaferért?
A loafer mindig is a kissé maszkulin, visszafogott elegancia egyik alapdarabja volt, a vastagabb sarok vagy a törpesarok azonban egészen új karaktert ad neki. Egyszerre hat kifinomultnak és játékosnak, miközben megőrzi azt a könnyed, kissé iskolás hangulatot, ami miatt az eredeti fazont is annyira szeretjük. A trend ráadásul tökéletesen illeszkedik a jelenleg is népszerű dark academia esztétikához, amelyben a blézerek, rakott szoknyák, kötött pulóverek és klasszikus szabású darabok kapják a főszerepet. A magassarkú loafer népszerűsége nem teljesen új jelenség. A 90-es években Carolyn Bessette-Kennedy, Kate Moss és Gwyneth Paltrow is előszeretettel viselte ezt a fazont.
Így viseld a szezon legmenőbb cipőjét!
1. Blézerrel és mintás szoknyával
Ha szereted az elegáns, mégis kicsit vagány összeállításokat, ez a kombináció neked való! Egy derékban karcsúsított blézer, egy színes vagy mintás szoknya és egy pár magassarkú loafer együtt igazán stílusos szettet alkot. A klasszikus darabok találkozása a feltűnőbb kiegészítőkkel pont azt az effortless chic hatást hozza, amit annyira szeretünk a street style fotókon. A megjelenést egy strukturált kézitáskával, arany ékszerekkel vagy akár egy izgalmas harisnyával is feldobhatod. Ha pedig igazán trendi összhatásra vágysz, válassz bordó vagy csokoládébarna cipőt a hagyományos fekete helyett!
2. Egy csinos ruhával
Ki mondta, hogy egy nőies ruhához kizárólag klasszikus magassarkú illik? A magassarkú loafer éppen azért olyan izgalmas, mert egy kicsit megtöri a romantikusabb darabok hangulatát. Egy kötött miniruha, egy elegáns midiruha vagy akár egy lezserebb ingruha mellé is remekül passzol.
3. Összeillő szettekkel
Ha szereted azokat az összeállításokat, amelyek úgy néznek ki, mintha órákig tervezted volna őket, pedig valójában öt perc alatt felöltöztél, akkor ezt a kombinációt imádni fogod! Egy színben összeillő szett tökéletes választás, mellé pedig jöhet egy fényes bőrből készült magassarkú loafer. Még Hailey Bieber is így gondolja.
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