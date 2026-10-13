Ez a 10 kiegészítőtrend uralja 2026 őszét: még a legegyszerűbb szettedet is feldobják

Egy jól megválasztott táska, egy különleges ékszer vagy akár egy színes harisnya is elég ahhoz, hogy teljesen más hangulatot kapjon a szetted. A kiegészítőkben pedig pont ez a legjobb: nem kell lecserélned az egész ruhatáradat ahhoz, hogy kipróbálj egy új trendet, ráadásul sokkal könnyebben megmutathatod velük a saját stílusodat is. A 2026-os őszi kifutókon egyértelműen a karakteres, személyes részleteké volt a főszerep. Több tavasszal népszerűvé vált kiegészítő is velünk maradt, köztük a selyemsálak, a brossok és a különleges napszemüvegek, de néhány régi kedvenc is egészen új formában tért vissza.

Mutatjuk azt a 10 kiegészítőt, amivel idén ősszel garantáltan feldobhatod a megjelenésedet!

1. Virágos brossok

Ha eddig a brossokról csak a nagymamád ékszerei jutottak eszedbe, itt az ideje újragondolnod ezt a kiegészítőt! A virágformájú darabok ugyanis az őszi kollekciók egyik legromantikusabb részletének számítanak, és olyan divatházak kifutóin is megjelentek, mint a Chanel és a Dior. A legjobb bennük, hogy szinte bármihez viselheted őket. Egy egyszerű blézeren kifejezetten elegánsak, de egy vastag kötött pulóvernek vagy egy klasszikus szövetkabátnak is különleges hangulatot adhatnak. Nem kell feltétlenül visszafogott darabot választanod, hiszen idén a nagyobb, látványosabb virágok is abszolút beleférnek.

2. Futurisztikus napszemüvegek

A klasszikus napszemüvegek mellett idén ősszel a sportos, futurisztikus fazonok is komoly figyelmet kapnak. Különösen népszerűek az arc vonalát követő, ívelt keretű modellek, amelyek kicsit olyan hatást keltenek, mintha egy sci-fi filmből érkeztek volna. A Loewe és a Tory Burch kollekcióiban is feltűntek ezek a karakteres darabok, amelyek egyszerre sugároznak sportos és modern hangulatot. Ha szereted a minimalista összeállításokat, egy ilyen napszemüveg tökéletes választás lehet, hiszen még egy egyszerű farmer-pulóver kombinációt is sokkal izgalmasabbá tesz.

3. Western stílusú övek

A western stílus már jó ideje jelen van a divatban, de idén ősszel nemcsak a cowboycsizmákon keresztül csempészheted be a ruhatáradba. A hangsúly most a különleges csatokkal, fémes részletekkel és díszítésekkel ellátott öveken van, amelyek még a legelegánsabb szetteknek is adnak egy kis vagány csavart. A Chloé például lovas motívummal díszített övet mutatott be, míg a Polo Ralph Lauren türkizköves változattal tette izgalmasabbá a klasszikus összeállításokat. Ha kipróbálnád a trendet, viselj egy karakteres övet egy elegáns nadrághoz vagy akár a kabátod fölött. Arra viszont érdemes figyelned, hogy a szetted többi része inkább letisztult maradjon, így az öv igazán érvényesülhet.

4. Charmokkal díszített nyakláncok

A charmok népszerűsége továbbra is töretlen, idén ősszel azonban a minimalista ékszerek helyett a bohém, személyes hangulatú nyakláncok kerülnek előtérbe. Minél változatosabbak a medálok, annál jobb! A Celine kifutóján hosszú láncokon sorakoztak a különféle szimbólumok, betűk, kagylók és egyéb apró díszek, amelyek együtt egészen egyedi összhatást alkottak. Ez a trend ráadásul tökéletes lehetőség arra, hogy olyan ékszereket viselj, amelyek valamilyen személyes jelentéssel bírnak számodra. Egy egyszerű inggel vagy kötött pulóverrel kombinálva különösen jól mutatnak, és attól sem kell tartanod, ha egyszerre több medált szeretnél viselni.

5. Karakteres kalapok

Ha eddig ősszel leginkább baseballsapkát vagy egyszerű kötött sapkát viseltél, most érdemes valami egészen mást is kipróbálnod. A 2026-os őszi kifutókon ugyanis visszatértek a strukturált, karakteres kalapok, amelyek önmagukban is meghatározhatják az egész megjelenésedet. A Celine, a Balenciaga, a Michael Kors és a Miu Miu kollekcióiban is találkozhattunk különleges fejfedőkkel. A gyapjúból és filcből készült modellek különösen népszerűek, hiszen a hagyományos kötött sapkáknál sokkal határozottabb formával rendelkeznek. Egy elegáns hosszú kabáttal kombinálva például kifejezetten sikkes hatást érhetsz el velük.

6. Rojtos sálak és stólák

Egy puha, meleg sál természetesen minden ősszel jól jön, idén azonban ez a praktikus kiegészítő jóval nagyobb szerepet kap. A kifutókon különösen a hosszú, rojtos stólák hódítottak, amelyeket a tervezők egészen szokatlan módokon is viseltek. A Polo Ralph Lauren bemutatóin például nemcsak a vállra terítve jelentek meg, hanem a derék köré kötve, övszerűen is. Ha szereted a réteges öltözködést, ezt a trendet könnyedén beépítheted a mindennapjaidba. Egy hosszú kabátra lazán ráterített rojtos sál elegáns, de egy hangsúlyos darabbal egy egyszerű nadrágos összeállítást is izgalmasabbá tehetsz.

7. Hosszú, elegáns kesztyűk

A hosszú kesztyűkről elsőre valószínűleg az elegáns estélyi ruhák és a hollywoodi filmcsillagok jutnak eszedbe, de idén ősszel a hétköznapi öltözködésben is helyet kapnak. A könyökig vagy akár azon túl érő fazonok a szezon egyik legnőiesebb kiegészítői közé tartoznak. A Balenciaga bemutatóin is megjelentek ezek a darabok, amelyek nemcsak estélyi ruhákkal, hanem kabátokkal is remekül működnek. Ha visszafogottabb hatásra vágysz, válassz fekete, barna vagy más semleges árnyalatot, de egy élénk színű kesztyűvel is igazán különleges kontrasztot teremthetsz.

8. Gyöngyékszerek minden mennyiségben

A gyöngyök sosem mennek ki igazán a divatból, de 2026 őszén ismét reflektorfénybe kerülnek. Ezúttal azonban nemcsak a klasszikus, visszafogott gyöngysorok hódítanak, hanem a különböző méretű, látványos darabok is. A Valentino és a Celine kollekcióiban is megjelentek gyöngyékszerek, a rétegezett nyakláncoktól egészen a nagyméretű gyöngyökkel díszített chokerekig. A trend szépsége, hogy egyszerre lehet elegáns és játékos. Egyetlen gyöngyös fülbevalóval finom, nőies hatást érhetsz el, de ha szereted a feltűnő kiegészítőket, több különböző hosszúságú gyöngysort is viselhetsz egyszerre.

9. Mintás selyemsálak

A selyemsál az egyik legsokoldalúbb kiegészítő, amit a ruhatáradban tarthatsz, és szerencsére idén ősszel sem kell búcsút mondanod neki. A különféle mintás darabok többek között a Hermès és a Polo Ralph Lauren kifutóin is feltűntek. A kisebb és nagyobb méretű sálakkal egyaránt érdemes kísérletezned, hiszen rengeteg különböző módon viselheted őket. Kötheted a nyakad köré, lazán a válladra terítheted, de akár a táskád fülére is rögzítheted, ha csak egy kis színt szeretnél vinni a megjelenésedbe. Különösen jól működnek egyszínű, letisztult szettekkel, hiszen így a mintájuk kerülhet a középpontba.

10. Színes és különleges harisnyák

A harisnya már rég nem csupán arra szolgál, hogy ne fázzunk a hidegebb napokon. Idén ősszel ugyanis önálló divatkiegészítővé lép elő, amely akár az egész szett hangulatát meghatározhatja. A Valentino kifutóján például az egymáshoz illő árnyalatok kaptak hangsúlyt, míg a Jil Sander bemutatóján a kontrasztos színkombinációk kerültek előtérbe. A jó hír, hogy ezt a trendet egészen egyszerűen kipróbálhatod: egy élénk színű harisnya egy fekete miniszoknyával vagy egy visszafogott ruhával párosítva is látványos lehet. Ha viszont nem szeretnél túl feltűnő összeállítást, válassz olyan árnyalatot, amely harmonizál a szetted többi részével.

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