A cipő, ami miatt mindenki Emma Watson lábaira figyelt Velencében

az elmúlt években teljesen hátat fordított a filmezésnek, és úgy döntött, egy időre saját magára és arra koncentrál, ami igazán boldoggá teszi. A nyilvános megjelenésekre is egyre ritkábban került sor, ám most kivételt tett, és a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon jelent meg egy csodás outfitben. Ahol ráadásul új frizuráját is megmutatta: Emma a mézszőkét választotta, épp azt az árnyalatot, ami mellett most Katalin hercegné is letette voksát.

A frizurája mellett viszont outfitje is nagy elismerésnek örvendett, a fanok ugyanis imádták nemcsak a színvilágot és az általa választott 60-as éveket idéző miniruhát, de az azt tökéletesen kiegészítő sling cipőt is.

A slingback magassarkú eszméletlenül jól áll a színésznőnek, de egyébként bárki másnak is, hiszen ez tipikusan az a cipő, ami megtalálja az összhangot az elegáns, nőies ruhákkal. Hollywoodban még mindig ez a legnagyobb aduász, amit a sztárok előszeretettel viselnek, és nem véletlenül! Íme pár ok, ami miatt olyan népszerű, és ami miatt neked is be kell szerezned egyet - lehetőleg nude árnyalatban:

1. Letisztult elegancia és a 60-as éveket idéző formák

A slingback kialakítás, melyet a nyitott sarokrész és a pánt jellemez, instant retro eleganciát sugároz. A finom formák és a minimalista stílus visszarepíti viselőjét a ’60-as évek ikonikus divatjába. esetében, aki amúgy is imádja a klasszikus-preppy stílust, ez kifejezetten szuperül működik!

A nude cipő a legjobb választás

Miért? Mert ez egy neutrális szín, így szinte bármilyen árnyalattal, mintával, anyaggal kombinálható. Lehet farmerhez, kosztümhöz, kis fekete ruhához, de akár egy erőteljes mintás vagy élénk színű outfithez is viselni. Optikailag ráadásul nyújtja a lábakat, miközben mégsem veszi el a figyelmet a ruhádról. Tökéletes!

Tökéletes átmeneti cipő

A nyári szezon végével az időjárás hűlni kezd, így a szellős szandálok és papucsok már a gardróbban maradnak. Ám a csizmához még túl meleg van, így aztán pont tökéletes átmeneti cipőként funkcionál egy slingback magassarkú! A szellősség megvan, de mégis „öltöztet”, így irodába, elegánsabb eseményre vagy vacsorára is simán megállja a helyét.

