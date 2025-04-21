Éljen a loafer szezon! Ezek a legmenőbb darabok, és így tudod őket stylingolni

A stressz sajnos ma már a legtöbbünk mindennapjainak része. Nem kell feltétlen krónikus stressz állapotra gondolni, elég, ha a napi munkával és feladatokkal járó kötelezettségeink jutnak csak eszünkbe. Sokszor észre sem vesszük, mennyire megfeszül a vállunk, rossz a testtartásunk, rosszul tartjuk a nyakunkat stb. A stressz rányomhatja a bélyegét az egészségügyi állapotunkra, hosszú távon pedig komoly problémákhoz vezethet. A jó hír azonban, hogy a felgyülemlett stressz kezeléséhez és a frusztráció csökkentéséhez szuper pár perces gyakorlatok is rendelkezésünkre állnak – hogy testünk és lelkünk újra egyensúlyba kerüljön.