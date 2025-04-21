Önismeret
Éljen a loafer szezon! Ezek a legmenőbb darabok, és így tudod őket stylingolni
Forrás: Getty Images
Napi horoszkóp november 15.: a Kosok új helyzetben próbálhatják ki magukat, a Szüzek munkája végre beérik
A hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Promóciók
Egy csillag minden hangulathoz
Szerelem
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
Promóciók
Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!
Promóciók
Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra
Teszt: Derítsd ki, melyik városban kéne élned valójában
Néha jó eljátszani a gondolattal, hogy milyen lehet egy teljesen más országban, egy teljesen új városban élni. Most pedig kiderítheted mindezt!
Napi horoszkóp november 14.: a Vízöntők felemás végeredménnyel zárnak egy bizonyos projektet, a Halaknak érdemes magukra szánniuk egy kis időt
Végre elérkezett a hét utolsó munkanapja, amikor átadhatod magad a pihenésnek, előtte azonban mindenképp érdemes néhány percet a horoszkópodra szánnod, hiszen a csillagok péntekre is izgalmakat ígérnek!
5 trükk, amivel felismerheted, ha pszichopata pasival van dolgod
Nem mindenki, aki bántó, érzéketlen vagy furcsa, pszichopata, de nagyon fontos, hogy időben felismerd azt, aki viszont azt!
Nagyon hangosak! 6 kutyafajta, amelyik extrém sokat ugat
Az alábbi hét kutyafajta nem ideális olyan lakásba, ahol a szomszédok már arra is kiborulnak, ha lehúzod a WC-t 22 után. Mert ők rengeteget ugatnak.
A tavasz azt jelenti, hogy végre leválhatjuk a farmernadrágot szoknyára, és elővehetjük szeretett loafereinket. Ez a cipő pedig tökéletes választás, ha nem szeretnél magassarkút venni, de mégis valami elegánsabb lábbelit kapnál fel. A loaferek az év mindennapján tarolnak, főleg tavasszal kerül rájuk nagyobb figyelem. Miért? Nos, bármihez fel lehet kapni őket (egy elegáns szetthez vagy egy lazához is), kényelmesek, elegánsak, sőt, a párizsi divathéten Palvin Barbi is a loaferek után nyúlt!
Na de lássuk is, te hogyan tudod felkapni a hétköznapokon ezt a lábbelit! Katt a galira:
Hogy tetszett a cikk?
Önismeret
Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Életmód
4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Promóciók
Egy csillag minden hangulathoz
Szerelem
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
Promóciók
Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!
Promóciók
Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra
6 sztárpár, akik egynél többször is összejöttek: nem tudnak elszakadni egymástól
A hollywoodi szerelem ritkán egyszerű és boldog történet, ugyanis sokszor inkább hullámvasút, újrakezdésekkel, nagy kibékülésekkel és még nagyobb drámákkal.
6 sorozat, ami annyira felháborító és bántó volt, hogy nem kerülhetett képernyőre
A tévésorozatok rengeteg ok miatt hullhatnak el még azelőtt, hogy elindulnának...
Napi horoszkóp november 15.: a Kosok új helyzetben próbálhatják ki magukat, a Szüzek munkája végre beérik
A hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!
Feszült vagy? Ezzel a 8 gyors stresszoldó gyakorlattal pillanatok alatt ellazulhatsz
A stressz sajnos ma már a legtöbbünk mindennapjainak része. Nem kell feltétlen krónikus stressz állapotra gondolni, elég, ha a napi munkával és feladatokkal járó kötelezettségeink jutnak csak eszünkbe. Sokszor észre sem vesszük, mennyire megfeszül a vállunk, rossz a testtartásunk, rosszul tartjuk a nyakunkat stb. A stressz rányomhatja a bélyegét az egészségügyi állapotunkra, hosszú távon pedig komoly problémákhoz vezethet. A jó hír azonban, hogy a felgyülemlett stressz kezeléséhez és a frusztráció csökkentéséhez szuper pár perces gyakorlatok is rendelkezésünkre állnak – hogy testünk és lelkünk újra egyensúlyba kerüljön.
Ne várj másra, vedd meg te a gyűrűt, amire vágysz: ezért #girlpower lépés ékszert venni magadnak
Itt az ideje, hogy megünnepeld azt, aki vagy és az életet, amit felépítettél, ehhez pedig NINCS szükséged partnerre!
Teszt: Derítsd ki, melyik városban kéne élned valójában
Néha jó eljátszani a gondolattal, hogy milyen lehet egy teljesen más országban, egy teljesen új városban élni. Most pedig kiderítheted mindezt!