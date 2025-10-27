Horoszkóp
A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered

#trend
#Galéria
#ékszer
#tiktok
#egyedi kiegészítő
Barna Borbála
Mutasd a cikkeit
Divat, Stílustippek
2025. október 27.

Forrás: Neil Mockford/Getty Images

Emma Watson
Napi horoszkóp október 27.: a Nyilasok kellemetlen szituációba keverednek, a Halak végre meglátják a fényt az alagút végén

A hét első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!

Emma Watson hisz abban, hogy nincs szükségünk partnerre ahhoz, ha különleges kiegészítőt szeretnénk hordani. Sőt, kifejezetten értékes, ha magadat leped meg ezzel!
A cikk támogatója a Pandora

Bár Emma Watson évekkel ezelőtt hátat fordított Hollywoodnak, ezért ma már ritká(bba)n hallunk róla, a most harmincöt éves sztár örökre most is az legnagyobb példaképünk, hiszen továbbra is felszólal a nőket érintő kérdések mellett – legutóbb például egy csodaszép gyűrűvel az ujján foglalt állást egy fontos ügyben.

A Harry Potter-filmekben Hermione Grangert alakító színésznőt ugyanis az elmúlt hónapokban többször is lefotózták egy új gyémántékszerrel a kezén, ezért sokan arra tippeltek, Emma kezét titokban megkérhették – azonban ez a feltételezés nem is állhatna távolabb a valóságtól!

A sztár később egy interjújában elárulta, szó sincs eljegyzésről, a gyűrűvel önmagát, a szeretteit ünnepli, és ezt a bámulatos kiegészítőt a barátaitól, a választott családjától kapta, de egyébként is kifejezetten köztudottan károsnak, rombolónak tartja, milyen nyomást gyakorol a társadalom egy nőre harminc felett akkor, ha még nem házasodott meg.

„Ennél értékesebb dolgom soha nem volt, mert azt az életet jelképezi, amelyet felépítettem, amit igazán akartam. Egy olyan életet, ami a közösség erején, a gyökereimen, hiten, és bizalmon alapul”

- jelentette ki Emma.

Szóval, miért ne követhetnénk inkább Emma példáját és ünnepelhetnénk inkább mindazt, amit elértünk, a barátnőinket, az ő sikereiket – mondjuk egy személyre szabott, jelentéssel teli ékszerrel, ami örökre emlékeztet minket az értékeinkre, az eredményeinkre! A TikTokon ezerrel hódítanak az egyedi kiegészítők, amiket valójában mindössze pár perc alatt te magad is elkészíthetsz!

Ünnepeld te is magadat, a barátnőidet egy egy igazán egyedi, személyes üzenetet hordozó ékszerrel, mint Emma!
forrás: Pandora
Ünnepeld te is magadat, a barátnőidet egy egy igazán egyedi, személyes üzenetet hordozó ékszerrel, mint Emma!

A Pandora üzletekben például tableten megtervezheted, milyen felirattal, rajzzal vagy szimbólummal tudnád a leginkább személyessé tenni a karkötődet, charmodat, medálodat vagy gyűrűdet. Többféle betűtípus, szimbólum és emoji közül is választhatsz, de a kézírásod, a saját rajzaid is felkerülhetnek az ékszereidre, úgyhogy a mintádnak csak a képzeleted szabhat határokat és már ott helyben gravírozzák is neked azt egy ékszerre.

Vásárolj online gravírozható ékszereket, és adj hozzá személyre szabott üzeneteket a Pandora gravírozási szolgáltatásával!

A Pandora üzleteiben te magad tervezheted meg egy tablet segítségével, hogyan szeretnéd személyre szabni az ékszert magadnak vagy a barátnőidnek.
forrás: Pandora
A Pandora üzleteiben te magad tervezheted meg egy tablet segítségével, hogyan szeretnéd személyre szabni az ékszert magadnak vagy a barátnőidnek.

Nemcsak Emma feminista harcos a sztárvilágban, hanem sok ismert férfi is!

