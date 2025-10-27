A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered

Bár Emma Watson évekkel ezelőtt hátat fordított Hollywoodnak, ezért ma már ritká(bba)n hallunk róla, a most harmincöt éves sztár örökre most is az legnagyobb példaképünk, hiszen továbbra is felszólal a nőket érintő kérdések mellett – legutóbb például egy csodaszép gyűrűvel az ujján foglalt állást egy fontos ügyben.

A Harry Potter-filmekben Hermione Grangert alakító színésznőt ugyanis az elmúlt hónapokban többször is lefotózták egy új gyémántékszerrel a kezén, ezért sokan arra tippeltek, Emma kezét titokban megkérhették – azonban ez a feltételezés nem is állhatna távolabb a valóságtól!

A sztár később egy interjújában elárulta, szó sincs eljegyzésről, a gyűrűvel önmagát, a szeretteit ünnepli, és ezt a bámulatos kiegészítőt a barátaitól, a választott családjától kapta, de egyébként is kifejezetten köztudottan károsnak, rombolónak tartja, milyen nyomást gyakorol a társadalom egy nőre harminc felett akkor, ha még nem házasodott meg.

„Ennél értékesebb dolgom soha nem volt, mert azt az életet jelképezi, amelyet felépítettem, amit igazán akartam. Egy olyan életet, ami a közösség erején, a gyökereimen, hiten, és bizalmon alapul” - jelentette ki Emma.

Szóval, miért ne követhetnénk inkább Emma példáját és ünnepelhetnénk inkább mindazt, amit elértünk, a barátnőinket, az ő sikereiket – mondjuk egy személyre szabott, jelentéssel teli ékszerrel, ami örökre emlékeztet minket az értékeinkre, az eredményeinkre! A TikTokon ezerrel hódítanak az egyedi kiegészítők, amiket valójában mindössze pár perc alatt te magad is elkészíthetsz!

