Eddig rosszul használtad a szempillaspirált! - A szakértő elárulja a hosszú, dús pillák titkát

Mindenkivel előfordult már, hogy a tükörbe nézve szembesült azzal, hogy elmosódott a szempillaspirál vagy túlságosan csomósodott a pillákon, esetleg folyamatosan leperegtek a darabkák. Ez sokszor azért történik, mert a szempillaspirál nincs helyesen felkenve, ami viszont elengedhetetlen lenne bármilyen szemsminkhez. Nincs is annál rosszabb, mint amikor megvan a tökéletes smink, de a kedvenc szempillaspirálod végül elkenődik, vagy apró fekete pöttyöket hagy az arcodon. Bár ennek használata egyszerűnek tűnhet, van néhány tipp, amit érdemes szem előtt tartani a legjobb eredmény érdekében.

Az alapoknál kezdődik minden: a szempillák ápolása és előkészítése kulcsfontosságú a szép sminkhez. Első lépésként mindig ügyelj arra, hogy a pilláid tiszták legyenek. Használj vattakorongot, mert kíméletes a bőrhöz, nem szöszöl, és nem húzza meg a szemkörnyéket. Micellás vízzel pedig maradéktalanul eltávolíthatod a sminkmaradványokat – így tökéletes alapot teremtesz a további lépésekhez.

Biztosan láttál már olyan videót, ahol valaki a még nedves szempillaspirállal a pillagöndörítőbe nyúlt... és az összes szempillája ott maradt a fém között. Hogy ezt elkerüld: mindig göndörítsd a pilláidat a spirálozás előtt, soha utána!

Ha a pilláidat előkészítetted, jöhet a legizgalmasabb rész: a szempillaspirál használata. Bár csábító lehet rögtön vastagon felvinni a spirált, a legszebb eredményhez szakértő szerint érdemes inkább fokozatosan rétegezni. Mielőtt felvinnéd a spirált, mindig húzd le a felesleges festéket a keféről. Így elkerülheted a csomósodást, és sokkal szebb, természetesebb hatást érhetsz el. Érdemes vékony rétegekkel kezdeni, majd fokozatosan építeni a volument; ez nemcsak precízebb, de tartósabb eredményt is ad.

A festést a szempillatőtől indítsd, majd enyhe cikk-cakk mozdulatokkal haladj egészen a pillavégekig. Ezután válts a másik szemre és hagyd, hogy az első réteg megszáradjon, mielőtt újabbat viszel fel. Terméktől függő, de általában három-négy réteg adja a legszebb végeredményt.

Ha a szépen szétválasztott pillákat kedveled, akkor ebben az esetben érdemes szempillafésűt használni. De egyébként akkor is nyugodtan használhatod, ha úgy látod, hogy összecsomósodtak a pilláid.

Hogyan előzhető meg, hogy a spirál elkenődjön?

Zsírosabb bőrnél nagyobb az esély az elkenődésre. Az olajosabb bőr ugyanis lebontja a sminket. Így ha zsírosabb bőrrel rendelkezel, érdemes tartós, úgynevezett „tubing” spirált használni. Ez a legtutibb tipp!

