Promóciók
Dua Lipa kedvenc csizmája tarol idén ősszel
Forrás: Getty Images
Napi horoszkóp október 23.: a Kosok kettesben lehetnek a szerelmükkel végre, a Skorpiók félreismernek valakit
A hosszú hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Életmód
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Életmód
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Életmód
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
Sztárok
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Életmód
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
7 sztárpár, akiknek egy forgatás tette tönkre az életét
Ők azok, akik csak dolgozni mentek egy forgatásra, majd annyira egymásba bonyolódtak a kollégájukkal, hogy ez egy kapcsolat végét jelentette. És elég sok másétis.
Dua Lipa kedvenc csizmája tarol idén ősszel
Mi már most imádjuk, na meg persze Dua Lipa is!
Egy betörő felfedte: ez a legnagyobb trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól
Egy volt betörő elárulta: van pár trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól. Nem drága kütyü vagy titkos zár, a legegyszerűbb dolgok teszik a tolvajok szemében a legtöbb házat „túl nehézzé”.
5 őszi gyümölcs, aminek fogyasztásával megelőzheted a szív- és érrendszeri betegségeket
Az ősz a természet egyik legbőkezűbb időszaka, tele ízekkel és vitaminokkal. Néhány szezonális gyümölcs nemcsak finom, hanem a szívednek is igazi támasz: segíthetnek csökkenteni a koleszterinszintet, javítják a vérkeringést és támogatják az erek egészségét.
Az idei őszi divat egyik legizgalmasabb darabja kétségtelenül a magassarkú csizma, amelyet nem más, mint Dua Lipa is imád hordani. Az énekesnő stílusa évek óta inspiráció millióknak, és amikor ő egy bizonyos cipőt visel, az pillanatok alatt trenddé válik, mint ahogy ez most is történt. Dua Lipa kedvenc lábbelije, a térdig érő, hegyes orrú magassarkú csizma lett az idei ősz abszolút kedvence.
A 2025-ös őszi divattrendekben a nőies, erőteljes és kifinomult megjelenés dominál, amit ez a cipőtípus tökéletesen képvisel. Dua Lipa gyakran választ bőrből készült, magas szárú csizmákat.
Dua Lipa öltözködési stílusára jellemző a határozottság és a nőiesség. A magassarkú csizma pedig ebbe tökéletesen beleillik: nőies, erőt sugároz és végtelenül csinos. Az énekesnő gyakran viseli miniruhával vagy bőrdzsekivel kombinálva, de előfordult, hogy laza farmerrel és oversized kabáttal is megmutatta, mennyire sokoldalúan viselhető ez a cipő.
Hogyan viseld a magassarkú csizmát idén ősszel?
Az ősszel a magassarkú csizma igazi jolly joker. Könnyen párosítható különféle ruhadarabokkal, így mindenki egyszerűen passzinthatja a saját stílusához. Válassz egy rövid ruhát vagy miniszoknyát, amit pedig egy hosszú kabáttal egészítesz ki. A csizma optikailag nyújtja a lábat, szóval szoknyával kifejezetten előnyös mindenkinek. De szűk farmerrel vagy bőrnadrággal is nagyon jól mutat. A csizmába tűrt nadrág most úgyis újra trendi, különösen akkor, ha a csizma fényes bőr vagy krokodilhatású anyagból készült. Ez kifinomult, irodába illő outfit is lehet.
És nem mellesleg íme az idei ősz 5 legdivatosabb csizmája:
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Életmód
Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is
Életmód
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Életmód
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Életmód
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
Sztárok
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Életmód
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
Már most mindenki ezeket a táskákat akarja – 2025 őszének kedvencei
Ha igazán naprakész szeretnél lenni, ne hagyd ki 2025 őszének legmenőbb táskáit! A szezon ugyanis tele van különleges darabokkal.
5 őszi gyümölcs, aminek fogyasztásával megelőzheted a szív- és érrendszeri betegségeket
Az ősz a természet egyik legbőkezűbb időszaka, tele ízekkel és vitaminokkal. Néhány szezonális gyümölcs nemcsak finom, hanem a szívednek is igazi támasz: segíthetnek csökkenteni a koleszterinszintet, javítják a vérkeringést és támogatják az erek egészségét.
Napi horoszkóp október 23.: a Kosok kettesben lehetnek a szerelmükkel végre, a Skorpiók félreismernek valakit
A hosszú hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
7 sztárpár, akiknek egy forgatás tette tönkre az életét
Ők azok, akik csak dolgozni mentek egy forgatásra, majd annyira egymásba bonyolódtak a kollégájukkal, hogy ez egy kapcsolat végét jelentette. És elég sok másétis.
Ez a 10 állat alussza a leghosszabb téli álmot
Nekik tényleg van idejük kipihenni magukat.
Felejtsd el az egyhetes utazásokra vársz! Ha egy hosszú hétvégére ruccansz ki, fantasztikus hatással lehet a mentális egészségedre!
Nem mindig a mennyiség a lényeg, például a következő kirándulásra szánt napjaidat illetően sem. Minél rövidebb az út, annál maximálisabb a feltöltődés!