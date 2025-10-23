Dua Lipa kedvenc csizmája tarol idén ősszel

Az idei őszi divat egyik legizgalmasabb darabja kétségtelenül a magassarkú csizma, amelyet nem más, mint Dua Lipa is imád hordani. Az énekesnő stílusa évek óta inspiráció millióknak, és amikor ő egy bizonyos cipőt visel, az pillanatok alatt trenddé válik, mint ahogy ez most is történt. Dua Lipa kedvenc lábbelije, a térdig érő, hegyes orrú magassarkú csizma lett az idei ősz abszolút kedvence.

A 2025-ös őszi divattrendekben a nőies, erőteljes és kifinomult megjelenés dominál, amit ez a cipőtípus tökéletesen képvisel. Dua Lipa gyakran választ bőrből készült, magas szárú csizmákat.

Dua Lipa öltözködési stílusára jellemző a határozottság és a nőiesség. A magassarkú csizma pedig ebbe tökéletesen beleillik: nőies, erőt sugároz és végtelenül csinos. Az énekesnő gyakran viseli miniruhával vagy bőrdzsekivel kombinálva, de előfordult, hogy laza farmerrel és oversized kabáttal is megmutatta, mennyire sokoldalúan viselhető ez a cipő.

Hogyan viseld a magassarkú csizmát idén ősszel?

Az ősszel a magassarkú csizma igazi jolly joker. Könnyen párosítható különféle ruhadarabokkal, így mindenki egyszerűen passzinthatja a saját stílusához. Válassz egy rövid ruhát vagy miniszoknyát, amit pedig egy hosszú kabáttal egészítesz ki. A csizma optikailag nyújtja a lábat, szóval szoknyával kifejezetten előnyös mindenkinek. De szűk farmerrel vagy bőrnadrággal is nagyon jól mutat. A csizmába tűrt nadrág most úgyis újra trendi, különösen akkor, ha a csizma fényes bőr vagy krokodilhatású anyagból készült. Ez kifinomult, irodába illő outfit is lehet.

És nem mellesleg íme az idei ősz 5 legdivatosabb csizmája:

