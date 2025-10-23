Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Divat

Dua Lipa kedvenc csizmája tarol idén ősszel

#divat
#trend
#Csizma
#Green Stiletto
#Dua Lipa
#Shoelove
#2025 divat
#csizma trend
Bessenyei Viktória
Mutasd a cikkeit

Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Divat, Sztárok, Green Stiletto
Utoljára frissült: 2025. október 23. 09:29

Forrás: Getty Images

Dua Lipa kedvenc csizmája tarol idén ősszel
A nap cikke

Napi horoszkóp október 23.: a Kosok kettesben lehetnek a szerelmükkel végre, a Skorpiók félreismernek valakit

A hosszú hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!

Promóciók

Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak

Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...

Életmód

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.

Sztárok

Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla

Pink október. Egy hónap, amikor a világ rózsaszínbe borul, és a szalagok, kampányok, figyelemfelhívó üzenetek egyetlen k...

Életmód

Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot

Indulás előtt reflexből csekkolod a makeupod, a hajad és a szetted, na de az vajon ösztönösen eszedbe jut minden hónapba...

Önismeret

Ijesztő, milyen hatással lehet a közösségi média az énképedre: így védekezhetsz ellene

A milleniál nők örök kedvenc szinglije, Bridget Jones hosszú éveken át küzdött azzal, hogy elfogadja a súlyát – méghozzá...
Olvasd el!

7 sztárpár, akiknek egy forgatás tette tönkre az életét

Ők azok, akik csak dolgozni mentek egy forgatásra, majd annyira egymásba bonyolódtak a kollégájukkal, hogy ez egy kapcsolat végét jelentette. És elég sok másétis.

Olvasd el!

Dua Lipa kedvenc csizmája tarol idén ősszel

Mi már most imádjuk, na meg persze Dua Lipa is!

Olvasd el!

Egy betörő felfedte: ez a legnagyobb trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól

Egy volt betörő elárulta: van pár trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól. Nem drága kütyü vagy titkos zár, a legegyszerűbb dolgok teszik a tolvajok szemében a legtöbb házat „túl nehézzé”.

Olvasd el!

5 őszi gyümölcs, aminek fogyasztásával megelőzheted a szív- és érrendszeri betegségeket

Az ősz a természet egyik legbőkezűbb időszaka, tele ízekkel és vitaminokkal. Néhány szezonális gyümölcs nemcsak finom, hanem a szívednek is igazi támasz: segíthetnek csökkenteni a koleszterinszintet, javítják a vérkeringést és támogatják az erek egészségét.

Olvasd el!

Már most mindenki ezeket a táskákat akarja – 2025 őszének kedvencei

Ha igazán naprakész szeretnél lenni, ne hagyd ki 2025 őszének legmenőbb táskáit! A szezon ugyanis tele van különleges darabokkal.

Facebook
Twitter
Pinterest
Mi már most imádjuk, na meg persze Dua Lipa is!

Az idei őszi divat egyik legizgalmasabb darabja kétségtelenül a magassarkú csizma, amelyet nem más, mint Dua Lipa is imád hordani. Az énekesnő stílusa évek óta inspiráció millióknak, és amikor ő egy bizonyos cipőt visel, az pillanatok alatt trenddé válik, mint ahogy ez most is történt. Dua Lipa kedvenc lábbelije, a térdig érő, hegyes orrú magassarkú csizma lett az idei ősz abszolút kedvence.

A 2025-ös őszi divattrendekben a nőies, erőteljes és kifinomult megjelenés dominál, amit ez a cipőtípus tökéletesen képvisel. Dua Lipa gyakran választ bőrből készült, magas szárú csizmákat.

Dua Lipa öltözködési stílusára jellemző a határozottság és a nőiesség. A magassarkú csizma pedig ebbe tökéletesen beleillik: nőies, erőt sugároz és végtelenül csinos. Az énekesnő gyakran viseli miniruhával vagy bőrdzsekivel kombinálva, de előfordult, hogy laza farmerrel és oversized kabáttal is megmutatta, mennyire sokoldalúan viselhető ez a cipő.

Graceland
Graceland Hosszú szárú csizma

19990 Ft

Megnézem
ESPRIT
ESPRIT Hosszú szárú csizma

27990 Ft

Megnézem
Catwalk
Catwalk Hosszú szárú csizma

19990 Ft

Megnézem

Hogyan viseld a magassarkú csizmát idén ősszel?

Az ősszel a magassarkú csizma igazi jolly joker. Könnyen párosítható különféle ruhadarabokkal, így mindenki egyszerűen passzinthatja a saját stílusához. Válassz egy rövid ruhát vagy miniszoknyát, amit pedig egy hosszú kabáttal egészítesz ki. A csizma optikailag nyújtja a lábat, szóval szoknyával kifejezetten előnyös mindenkinek. De szűk farmerrel vagy bőrnadrággal is nagyon jól mutat. A csizmába tűrt nadrág most úgyis újra trendi, különösen akkor, ha a csizma fényes bőr vagy krokodilhatású anyagból készült. Ez kifinomult, irodába illő outfit is lehet.

Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! Katalin hercegné már viseli az ősz legdivatosabb csizmáját

És nem mellesleg íme az idei ősz 5 legdivatosabb csizmája:

Galéria / 10 kép

A 2025-ös ősz 5 legdivatosabb csizmája

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Promóciók

Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak

Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...

Életmód

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.

Sztárok

Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla

Pink október. Egy hónap, amikor a világ rózsaszínbe borul, és a szalagok, kampányok, figyelemfelhívó üzenetek egyetlen k...

Életmód

Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot

Indulás előtt reflexből csekkolod a makeupod, a hajad és a szetted, na de az vajon ösztönösen eszedbe jut minden hónapba...

Önismeret

Ijesztő, milyen hatással lehet a közösségi média az énképedre: így védekezhetsz ellene

A milleniál nők örök kedvenc szinglije, Bridget Jones hosszú éveken át küzdött azzal, hogy elfogadja a súlyát – méghozzá...
Kép
Divat

Már most mindenki ezeket a táskákat akarja – 2025 őszének kedvencei

Ha igazán naprakész szeretnél lenni, ne hagyd ki 2025 őszének legmenőbb táskáit! A szezon ugyanis tele van különleges darabokkal.

Kép
Egészség

5 őszi gyümölcs, aminek fogyasztásával megelőzheted a szív- és érrendszeri betegségeket

Az ősz a természet egyik legbőkezűbb időszaka, tele ízekkel és vitaminokkal. Néhány szezonális gyümölcs nemcsak finom, hanem a szívednek is igazi támasz: segíthetnek csökkenteni a koleszterinszintet, javítják a vérkeringést és támogatják az erek egészségét.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp október 23.: a Kosok kettesben lehetnek a szerelmükkel végre, a Skorpiók félreismernek valakit

A hosszú hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!

Kép
Sztárok

7 sztárpár, akiknek egy forgatás tette tönkre az életét

Ők azok, akik csak dolgozni mentek egy forgatásra, majd annyira egymásba bonyolódtak a kollégájukkal, hogy ez egy kapcsolat végét jelentette. És elég sok másétis.

Kép
Életmód

Ez a 10 állat alussza a leghosszabb téli álmot

Nekik tényleg van idejük kipihenni magukat.

Kép
Életmód

Felejtsd el az egyhetes utazásokra vársz! Ha egy hosszú hétvégére ruccansz ki, fantasztikus hatással lehet a mentális egészségedre!

Nem mindig a mennyiség a lényeg, például a következő kirándulásra szánt napjaidat illetően sem. Minél rövidebb az út, annál maximálisabb a feltöltődés!