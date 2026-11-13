A 6 legdivatosabb téli cipő, ami 20 ezer Ft-ba sem kerül a Joy-napok alatt

Az elmúlt napok időjárása megerősített minket abban, hogy bár sokáig simán hordhattuk a sportcipőt odakint, az őszi-téli szezonban azért nem érdemes csak erre támaszkodni. Ha te is húztad, halasztottad a cipővásárlást, most ideje sort keríteni rá, mert még bőven válogathatsz a legnagyobb trendek közül.

Sőt, mindezt november 12-15. között extra szuper árakon teheted meg. Biztosan tudod már te is: itt vannak a Joy-napok, akár 50% kedvezménnyel, több mint 1000 online és üzletben beváltható kuponnal, nagyon sokszínű kínálattal. És bizony cipők terén sem hagyunk lógva! Rengeteg divatos kedvezményt hoztunk idén ősszel, ebben a cikkben pedig némi konkrétumot is hoztunk. Mutatunk 6 trendet, ami 2026 telén (és természetesen jövőre is) nagyon menő lesz, ráadásul most, a Joy-napok alatt 20 ezer Ft alatt beszerezheted őket. Van ennél menőbb? Kattints és nézd meg a többi kupont ITT, a konkrét termékajánlóért pedig görgess lejjebb!

1. Ráncolt, lazán leomló szárú csizma

Mintha csak felkaptad volna indulás előtt, és pont ettől működik annyira: a lazán leomló, ráncolódó szárú csizma minden szettbe csempész egy kis lazaságot. A puha anyag és a bővebb szabás finom retróhangulatot ad neki, miközben a legegyszerűbb kötött ruhát is izgalmasabbá teszi. Most különösen jól divatos csokibarna, bézs vagy fekete árnyalatban, velúrból pedig még látványosabban érvényesülnek a redői.

Szeretnél egy ilyen darabot, és nem mellesleg 20 ezer Ft alatt? Akkor nézd meg az Answear kínálatát, ahol például ez a csinos csizma lehet a tiéd akciósan a Joy-napok alatt. Fontos infó: 30% kedvezmény vár téged az Answearnél most, a promócióban részt vevő teljes árú (fekete színnel jelölt) termékekre, minimum 2 termék együttes vásárlása esetén.

2. Zoknicsizma (hatású), bokára simuló fazon

A bokára simuló csizma igazi jolly joker, ha szereted a letisztult, mégis nőies darabokat. A titka a keskeny szár: szépen követi a lábad vonalát, és egy bővebb nadrág alatt sem gyűrődik fel, így a szetted minden részlete a helyére kerül. A zokniszerű, rugalmas anyagból készült változatok mellett a puha bőrhatású fazonokkal is elérheted ezt a hatást. Hegyes orral és apró sarokkal különösen sikkes, ráadásul egy farmeres összeállítást is pillanatok alatt elegánsabbá tesz. Próbáld ki egyenes szárú farmerrel és blézerrel, vagy kötött midiruhával, ha reggel nincs kedved sokat gondolkodni az öltözködésen.

Ha a te szíved is elrabolta ez a lábbeli, még most nézd meg az ORSAY kínálatát, ahol 20% kedvezmény jár minden teljes árú termékre november 12–15. között, a Joy-napok alatt. Mi imádjuk ezt a csizmát!

3. Finomabb, vékony talpú loaferek, mokaszinok

A loaferek most a finomabb oldalukat mutatják: a karcsú forma, a hajlékony felsőrész és a vékony talp adja azt a könnyed eleganciát, amitől még egy farmeres szett is átgondoltabbnak tűnik. A puha velúrmokaszinok különösen jól hozzák ezt a laza, mégis sikkes hangulatot, míg egy hegyesebb orrú bőrloafer az irodai összeállításaid kedvence lehet. Csokibarnában, feketében vagy bézsben rengeteg ruhádhoz passzolnak, egy apró csat vagy bojtos részlet pedig pont elég extra rájuk. Melegebb őszi-téli napokon szuper választás!

Ilyen, és ehhez hasonló fantasztikus loaferek és mokaszinok között válogathatsz 30%-kal olcsóbban a Joy-napok alatt az Answearnél, ha minimum 2 teljes árú (feketével jelölt) terméket veszel együtt.

4. Kígyómintás csizmák

A mintás lábbelik fénykorukat élik, de ami biztosan kiemelkedik a tömegből, az a kígyómintás csizma! E mellett ugyanis a legegyszerűbb szetted sem marad unalmas: farmerrel és egy egyszínű pulcsival is rögtön van benne valami vagány. A minta retróhangulata különösen jól működik hegyes orral és keskenyebb szárral, a bézses-barnás vagy szürkés-fekete változatokat pedig meglepően könnyű beépíteni a ruhatáradba. Ha most barátkozol az állatmintákkal, kezdd egy bokacsizmával, amit egyenes szárú nadrág alól villantasz ki. A szetted többi részét elég egyszerűen tartanod, a csizma úgyis magára vonzza a figyelmet!

Ha a te szívedet is elrabolta ez a kígyómintás trend, jó hírünk van: a Tamarisnál találsz ilyen csodás csizmát, ráadásul most őrületes áron. A Joy-napok alatt ugyanis 20%-kal olcsóbban vásárolhatsz náluk, sőt, ez a kedvezmény MINDENRE érvényes, kivéve az 50%-kal, vagy attól jobban leértékelt termékeket.

5. Csatos motoroscsizmák

A csatos motoroscsizma pont azt a vagányságot adja a szettedhez, amitől egy romantikus ruha vagy egy egyszerű farmer is új hangulatot kap. A hangsúlyos pántok, az ezüstszínű csatok és a masszív talp együtt hozzák a motoros életérzést, a kissé kopottas felület pedig még rátesz erre. Különösen jól működik lágyabb anyagokkal: próbáld ki csipkés szoknyával, kötött ruhával vagy egy túlméretezett pulcsi alól kivillanó minivel.

Egy ilyen vagány darabbal gazdagítanád a ruhatárad? Az Answear kínálatában megtalálod, méghozzá őrületes áron! 30% kedvezmény vár rád most náluk a promócióban részt vevő teljes árú (fekete színnel jelölt) termékekre, minimum 2 termék együttes vásárlása esetén.

6. Chunky combat boots

Ha szereted, amikor egyetlen cipő karaktert ad az egész szettednek, a vastag talpú, fűzős bakancsokat neked találták ki. A katonai ihletésű fazon főszereplője a magasabb, fűzős szár és a vastag, erősen bordázott talp: már ránézésre is van benne valami határozott, lázadó hangulat. Pont ezért olyan jó hozzá egy rakott miniszoknya, egy puha kötött ruha vagy akár egy virágmintás midi – izgalmas lesz a különbség a finomabb ruhák és a robusztus cipő között. Ha inkább nadrágos vagy, viseld egyenes szárú farmerrel és rövid dzsekivel, hogy a bakancs is jól érvényesüljön. A klasszikus fekete változat ráadásul rengeteg összeállításban működik, így könnyen a legtöbbet hordott őszi cipőddé válhat.

És íme még egy konkrét termék az Answear kínálatából, természetesen szuper áron! Ez a bakancs kiállja a sáros idő próbáját, és még csinos is, szóval már most szerezd be, pláne, hogy 30% kedvezményt adnak, ha 2 terméket veszel együttesen.

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