Disney és a divat: Hannah Montana gardróbja egy egész generáció ízlését határozta meg

Sokunknak 2006. március 24-e meghatározó nap volt. Ekkor mutatták be a Hannah Montana című sorozatot, amely megismertette velünk Miley kettős életét, aki tinipop-sztárként élt. A műsoron keresztül pedig t is megismertük és azonnal rajongók lettünk, elvetve ezzel a magokat ahhoz a Grammy-díjas előadóhoz és stílusikonhoz, akivé mára vált.

Bár Hannah Montana hatása hatalmas volt a popkultúrára, az egyik legnagyobb dolog mégis az volt, amikor az egyik epizódban Miley felfedte alteregóját a legjobb barátnőjének, Lillynek. Méghozzá egy extravagáns gardrób bemutatásával, aminek a láttán mindenki odáig volt.

Ahogy a generációnk felnőtt, kialakult bennünk is egy kis káosz az öltözködéssel kapcsolatban és biztosak vagyunk benne, hogy ebbe a gyerekkorunk ikonikus Hanna Montanaja is játszott egy kis szerepet.

Hannah Montana gardróbjának varázsa

Kérdezz meg bárkit, aki a 2000-es évek közepén nézte a Disney Channelt, nagy eséllyel emlékszik még Hannah Montana gardróbjának grandiózus bemutatására. Lilly álla szó szerint leesett a színes, divattal teli szoba láttán, ahol cipők, táskák és ruhák sorakoztak mozgó állványokon és polcokon.

A minimalista dizájn helyett pedig minden más volt, leopárdmintás bútorok, csillogó részletek és színes virágminták mindenhol. A tini popsztár ruhatára sokkal lenyűgözőbb volt, mint a legtöbbünk sajátja.

forrás: IMDB

Hannah Montana titkos gardróbja a sorozat során többször is feltűnt és évadról évadra együtt fejlődött Miley-val, egyre csak extravagánsabb lett. Ugyanakkor Miley szekrényéhez csak is bizalmasai férhettek hozzá. De hát érhető, ebben az térben egyszerre lehetett Miley és Hannah. Ahogy említettük, a gardrób a sorozat során többször is átalakult: a második évadra sokkal letisztultabb, semlegesebb megjelenést kapott, a sorozat végére pedig az igazi 2000-es évek végi popsztárt testesítette meg.

forrás: IMDB

A Hannah Montana-féle szemlélet egy egész generációt arra késztette, hogy szakítson azzal a szürke minimalizmussal, amely hosszú ideig uralta az inspirációkat. Ha valaki a divat vagy a szépség szerelmese, és egy szerényebb lakást próbál összeegyeztetni a vásárlás iránti szerelmével, akkor csak szólunk, egy álló ruhafogas praktikus megoldás.

A kétezres évek szerethetően stílusjegyei pedig mind visszatértek és nem tudjuk nem észrevenni őket, de csak, hogy néhány konkrét példát említsünk, újra divatba jött a rétegezés, a vékony sálak, és a boho is.

És ha kíváncsi vagy, hogy néznek ki most:

