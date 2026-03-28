Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Divat

Disney és a divat: Hannah Montana gardróbja egy egész generáció ízlését határozta meg

Bessenyei Viktória
Mutasd a cikkeit

Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Divat
Utoljára frissült: 2026. március 26. 09:52

Forrás: Getty Images

A feliratkozásod hibába ütközött. Kérjük próbáld meg újra!
Köszönjük, sikeresen feliratkoztál!

Vár a JOY Beauty Club!

 Szeretnél mindenről elsők között értesülni? Iratkozz fel hírlevelünkre!

A nap cikke

Napi horoszkóp március 28.: a Skorpiók csalódnak valakiben, a Bakoknak minden okuk meglesz az ünneplésre

A hétvége első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!

Promóciók

Ennek a krémnek köszönhetően nem lesz többé szükséged púderre és korrektorra

Minden reggel mérgelődsz, hogyan tudnád elrejteni az arcodon lévő bőrhibákat? Gondolkoztál már azon valaha, hogy milyen ...

Promóciók

Tavaszi lendülettel a zöldebb Magyarországért

2026-ban is útjára indul a Virágos Magyarország verseny

Promóciók

A divat mint tükör: az Answear saját divatbemutatóval nyitja az SS26 szezont

2026. március 25-én a divat olyan térbe érkezett, ahol a design és a művészet az uralkodó. Az Answear divat webáruház a ...

Promóciók

Rituals bemutatja a limitált kiadású húsvéti ajándék szetteket – öröm, kényeztetés és tavaszi hangulat egyben

A Rituals idén is ünnepi élménnyé varázsolja a húsvétot – limitált kiadású húsvéti ajándékszettjeivel, amelyek nem csak ...

Promóciók

Stílusos megoldás a hétköznapokra: bemutatkozik a MOVA V50 Ultra

A modern otthon ma már nemcsak arról szól, hogy szépen van berendezve. Ugyanennyire fontos az is, milyen érzés benne éln...

Életmód

A csokinyuszi és a locsolóvers már a múlté! Mutatunk 8 elképesztően pajzán húsvéti ajándékot, amit imádni fogtok

Húsvétkor sokaknál ugyanaz a kép ismétlődik évről évre: csokinyuszik a polcon, hímes tojások az asztalon, locsolóversek ...
Olvasd el!

6 magyar kutyafajta, amit minden állatorvos dicsér

A Kárpátok lábánál kialakult magyar kutyafajták több mint ezer éve formálják az itt élők mindennapjait.

Olvasd el!

Meg fog lepni, mi most a legszexibb kiegészítő a férfi sztárokon: mindenki ezt viseli Hollywoodban

A kevesebb néha több, és sokszor nincs szükség óriási ékszerre ahhoz, hogy hatalmas feltűnést keltsünk!

Olvasd el!

6 dolog a háztartásodban, amit fejjel lefelé kellene tárolnod

Akad néhány olyan dolog a te háztartásodban is, amit megfordítva érdemes eltenned későbbre. Most kiderítheted, melyek ezek!

Olvasd el!

Napi horoszkóp március 27.: az Ikrek hatalmas lépésre szánják rá magukat, a Rákoknak kellemes meglepetésben lehet részük

A hét utolsó munkanapján is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!

Olvasd el!

4 trendi tavaszi frizura, amit ki kell próbálnod, ha hosszú a hajad

Igaz nem mindegyikhez szükséges a hosszú haj, de kifejezetten jól állnak ezek a frizurák hosszabb hajon.

Facebook
Twitter
Pinterest
Lehet, hogy te is a tinipopsztárnak köszönheted a mostani stílusod?

Sokunknak 2006. március 24-e meghatározó nap volt. Ekkor mutatták be a Hannah Montana című sorozatot, amely megismertette velünk Miley kettős életét, aki tinipop-sztárként élt. A műsoron keresztül pedig Miley Cyrus Miley Cyrus énekesnő, színésznő 267cikk 31galéria 0videó Még több róla t is megismertük és azonnal rajongók lettünk, elvetve ezzel a magokat ahhoz a Grammy-díjas előadóhoz és stílusikonhoz, akivé mára vált.

Bár Hannah Montana hatása hatalmas volt a popkultúrára, az egyik legnagyobb dolog mégis az volt, amikor az egyik epizódban Miley felfedte alteregóját a legjobb barátnőjének, Lillynek. Méghozzá egy extravagáns gardrób bemutatásával, aminek a láttán mindenki odáig volt.

Ahogy a generációnk felnőtt, kialakult bennünk is egy kis káosz az öltözködéssel kapcsolatban és biztosak vagyunk benne, hogy ebbe a gyerekkorunk ikonikus Hanna Montanaja is játszott egy kis szerepet.

Hannah Montana gardróbjának varázsa

Kérdezz meg bárkit, aki a 2000-es évek közepén nézte a Disney Channelt, nagy eséllyel emlékszik még Hannah Montana gardróbjának grandiózus bemutatására. Lilly álla szó szerint leesett a színes, divattal teli szoba láttán, ahol cipők, táskák és ruhák sorakoztak mozgó állványokon és polcokon.

A minimalista dizájn helyett pedig minden más volt, leopárdmintás bútorok, csillogó részletek és színes virágminták mindenhol. A tini popsztár ruhatára sokkal lenyűgözőbb volt, mint a legtöbbünk sajátja.

Kép
forrás: IMDB

Hannah Montana titkos gardróbja a sorozat során többször is feltűnt és évadról évadra együtt fejlődött Miley-val, egyre csak extravagánsabb lett. Ugyanakkor Miley szekrényéhez csak is bizalmasai férhettek hozzá. De hát érhető, ebben az térben egyszerre lehetett Miley és Hannah. Ahogy említettük, a gardrób a sorozat során többször is átalakult: a második évadra sokkal letisztultabb, semlegesebb megjelenést kapott, a sorozat végére pedig az igazi 2000-es évek végi popsztárt testesítette meg.

Kép
forrás: IMDB

A Hannah Montana-féle szemlélet egy egész generációt arra késztette, hogy szakítson azzal a szürke minimalizmussal, amely hosszú ideig uralta az inspirációkat. Ha valaki a divat vagy a szépség szerelmese, és egy szerényebb lakást próbál összeegyeztetni a vásárlás iránti szerelmével, akkor csak szólunk, egy álló ruhafogas praktikus megoldás.

A kétezres évek szerethetően stílusjegyei pedig mind visszatértek és nem tudjuk nem észrevenni őket, de csak, hogy néhány konkrét példát említsünk, újra divatba jött a rétegezés, a vékony sálak, és a boho is.

És ha kíváncsi vagy, hogy néznek ki most:

Galéria / 12 kép

Így néznek ki ma a Hannah Montana főszereplői

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Kép
Sztárok

10 érdekesség Quentin Tarantinóról, amiről talán nem is hallottál

"Nem jártam drámaiskolába, nem tanultam színészetet, még a rendezéshez sem konyítottam, egyszerűen csak imádtam a filmeket" - Quentin Tarantino.

Kép
Szépség

Arcápolási kisokos: Így használd HELYESEN a gua sha követ a drasztikus eredményért

Ha puffadásmentes és instant feszességet szeretnél, akkor muszáj kipróbálnod.

Kép
Életmód

Napi horoszkóp március 28.: a Skorpiók csalódnak valakiben, a Bakoknak minden okuk meglesz az ünneplésre

A hétvége első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!

Kép
Életmód

6 dolog a háztartásodban, amit fejjel lefelé kellene tárolnod

Akad néhány olyan dolog a te háztartásodban is, amit megfordítva érdemes eltenned későbbre. Most kiderítheted, melyek ezek!

Kép
Életmód

6 magyar kutyafajta, amit minden állatorvos dicsér

A Kárpátok lábánál kialakult magyar kutyafajták több mint ezer éve formálják az itt élők mindennapjait.

Kép
Sztárok

7 sztár, aki nemet mondott a meztelen jelenetekre és protézist választott helyette

A sztárok sem olyan bevállalósak, ha van más lehetőségük is.