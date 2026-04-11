Diana hercegné kedvenc ruhadarabja most visszatért, és menőbb, mint valaha

Bessenyei Viktória
Utoljára frissült: 2026. április 9. 08:53

Forrás: Getty Images

Diana hercegné kedvenc ruhadarabja most visszatért, és menőbb, mint valaha
Egy olyan klasszikus darab hódította meg most a divat szerelmeseit, amit még Diana hercegné is imádott.

A divat ismét bizonyította, hogy ami egyszer trendi volt, az újra vissza és visszatér. Így most egy régi klasszikus hódítja meg ismét az utcákat, ami nem mellesleg Diana hercegné egyik kedvenc darabja is volt. Na, de miről is van szó? Hát a capri nadrágról!

A 90-es évek stílusikonja, Diana hercegné nemcsak eleganciájáról és kedvességéről volt híres, hanem arról is, hogy mesterien ötvözte a laza darabokat elegánsabb ruhákkal. A capri nadrág tavasszal és nyáron szinte állandó jelleggel volt gardróbjának kulcsszereplője, és nem véletlenül.

Most, évtizedekkel később pedig a capri nadrág újra középpontban van, és a legnagyobb divatrajongók már most beszerezték őket. Diana kedvence a szövetből készült verzió volt, viszont ma már farmer caprinadrágok is kaphatóak. Az egészben pedig az a legjobb, hogy hordhatod bármivel, balerina cipővel, magassarkúval vagy törpemagassarkúval is akár, ugyanez pedig a felsőkre is igaz. Mindennel képes harmóniába kerülni!

Mutatunk is pár inspirációt:

Hordhatod oversized pólóval, inggel vagy szűk felsőkkel is, tényleg akármivel (a legtöbben monokróm szettként stylingolják, full fekete outfitként).

Ami miatt még igazán különleges ez a nadrág, az az, hogy nosztalgikus hangulatot hoz 2026-be - márpedig némi 90-es évekbeli hangulat sosem árt, ugye? A capri nadrág tökéletes egyensúlyt teremt, hisz nem túl hivatalos, de nem is túl laza, pont az arany középút, amit a rohanó hétköznapokban keresünk. Könnyed, praktikus, mégis stílusos, így szinte bármilyen alkalomra beilleszthető.

További inspirációt Diana hercegnétől itt találsz:

